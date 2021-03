Was Sie vor Zack Snyders Justice League sehen sollten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Justice League ist zurück! Die Antwort von DC auf Marvels Avengers kam 2017 auf die Leinwand. Während der Film an der Abendkasse 650 Millionen Dollar einbrachte, war er ein kritischer Misserfolg. Aber der Zack Snyder Cut könnte das ändern.

Zack Snyder war zuvor Regisseur von Man of Steel und Batman gegen Superman : Dawn of Justice. Er startete die Justice League 2017, erlitt jedoch tragischerweise eine Familientragödie mit dem Tod seiner Tochter, die dazu führte, dass er den Film verließ, bevor er fertig war. Warner Bros tippte auf Joss Whedon, um den Film zu beenden, und der Rest ist Geschichte. Grundsätzlich enttäuschte es DC-Fans auf der ganzen Welt.

Schneller Vorlauf bis heute, und Zack Snyder erhielt ein riesiges Budget von 70 Millionen US-Dollar, um die Justice League in das zu überarbeiten, was er ursprünglich vorhatte. Jetzt wird die zweite Veröffentlichung der Justice League - auch bekannt als Snyder Cut - am 18. März 2021 über HBO Max uraufgeführt.

Wenn Sie es sich ansehen möchten - entweder noch einmal oder zum ersten Mal - sollten Sie ein paar DCEU-Filme sehen, um sich an alles zu erinnern oder es zu wissen, was in der Justice League vor sich geht. Um Ihnen zu helfen, haben wir zusammengefasst, was Sie sehen müssen.

HINWEIS: Im unteren Bereich finden Sie eine Version dieses Handbuchs mit Aufzählungszeichen, um eventuelle Spoiler zu überspringen.

In dieser mit Stars besetzten Ursprungsgeschichte übernimmt Henry Cavill den Mantel von Superman. Es besetzt auch Russel Crowe als Supermans Geburtsvater Jor-el sowie Kevin Costner und Diane Lane als die Kents, die Superman auf der Erde adoptieren und erziehen und ihn Clark Kent nennen.

Nach dem Tod seines Adoptivvaters gibt sich Clark die Schuld, bereist die Welt und versucht, seine wahre Identität und Macht zu verbergen. Schließlich muss Clark seine Identität als Superman akzeptieren, um den Planeten vor einer Gruppe böser Kryptonier zu retten, die von General Zod (Michael Shannon) angeführt werden.

Zack Snyder war Regisseur dieses Films.

Batman vs Superman zeigt, wie zwei der bekanntesten Superhelden sich gegenseitig hassen.

Ben Afflecks Batman betrachtet Cavills Superman als eine unaufhaltsame außerirdische Kraft, die ein zu großes Risiko darstellt, um unbeaufsichtigt zu bleiben. Unterdessen betrachtet Superman Batmans Marke der Selbstjustiz als ein weiteres Beispiel für Verbrechen, die weit verbreitet sind. Während beide daran arbeiten, den anderen zu überlisten, ist Lex Luthor (Jesse Eisenberg) hinter den Kulissen und macht eine Waffe, die stark genug ist, um beide zu schlagen.

Zack Snyder führte auch Regie bei Dawn of Justice.

Das Selbstmordkommando findet ein Jahr nach dem Abschluss von Batman gegen Superman statt und sieht, dass die Regierung nach Supermans Tod über neue Ideen nachdenkt. Dies führt zur Schaffung eines neuen Teams von Verbrechensbekämpfern namens Task Force X, das sich aus inhaftierten Superschurken wie Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) und anderen zusammensetzt.

Die Bösewichte müssen zusammenkommen, um einen weiteren Rekruten für den Trupp - eine dämonische Hexe namens Enchantress - daran zu hindern, Midway City zu zerstören. Aber der wahre Grund, warum dieser Film vor dem Snyder Cut einen Besuch wert ist, ist, dass wir ein bisschen mehr von Jared Letos Einstellung zum Clown-Prinzen des Verbrechens, Joker, sehen können. Wir wissen, dass Leto in der neuen Version der Justice League als sein Charakter auftreten wird.

Wonder Woman dient als Ursprungsgeschichte für die amazonische Göttin Diana (Gal Gadot).

Unter der Regie von Patty Jenkins sieht Wonder Woman, wie die Titelfigur in den Kampf des Ersten Weltkriegs eintritt, nachdem sie den US-Piloten Steve Trevor (Chris Pine) gerettet hat. Trevor erzählt Diana von einem deutschen Wissenschaftler, der daran arbeitet, eine tödlichere Version von Senfgas herzustellen. Sie glaubt, dass der Wissenschaftler der böse Gott des Krieges Ares in Verkleidung ist, und verlässt ihre Insel Themyscira, um sich Ares zu stellen und die Freisetzung seines giftigen Gases zu stoppen.

James Wan schrieb und inszenierte den ersten eigenständigen Aquaman-Film mit Jason Mamoa. Dieser Film spielt technisch gesehen nach der Justice League, ist aber einer der besseren DCEU-Filme, und Aquaman spielt eine wichtige Rolle in der Handlung der ursprünglichen Justice League.

Probieren Sie es aus, während Sie auf den Snyder Cut warten.

Es sieht Arthur, alias Aquaman, gezwungen, seinen Halbbruder Orm (Patrick Wilson) aufzuhalten, der die Unterwassermenschen in der Hoffnung vereint, die Oberfläche anzugreifen. Um ihre Pläne zu stoppen, muss er einen mythischen Dreizack erhalten, der einem der ursprünglichen Herrscher von Atlantis gehörte.

Diese Fortsetzung von Wonder Woman wurde von Patty Jenkins inszeniert, die auch den ersten Wonder Woman-Film drehte. Diana lebt in den 80ern, als sie in einem Museum arbeitet. Dort kommt sie mit einem seltenen Artefakt in Kontakt, das Wünsche erfüllt. Während das Artefakt zunächst wie ein Segen erscheint, da es ihre verlorene Liebe, Steve Trevor (Chris Pine), zurückgibt, lernt Diana bald die wahre Natur des Artefakts.

Für jeden Wunsch, den es gewährt, nimmt es Ihnen etwas anderes zurück. Dies führt dazu, dass sie sich zwei anderen stellen muss, die die Kraft des Artefakts in Form von Maxwell Lord (Pedro Pascal) und Barbara Minerva, auch bekannt als Cheetah (Kristen Wiig), verstehen.

Wenn Sie jeden Unterschied zwischen der ursprünglichen Justice League und dem neuen Snyder Cut des Films bemerken möchten, würde es nicht schaden, sich das Original anzusehen. Natürlich war es einmal mehr als genug Seherlebnisse für Whedons Kampf gegen die Justice League.

Wenn dies der Fall ist, speichern Sie auf jeden Fall Ihre geistige Gesundheit für den Snyder Cut.

Der Film spielt Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman und Gal Gadot als Wonder Woman. Die Charaktere müssen mit anderen berühmten DC-Helden zusammenkommen, um den außerirdischen Bösewicht Steppenwolf daran zu hindern, die Erde zu zerstören.

Diese beiden Filme sind ebenfalls Teil der DCEU. Beide finden jedoch nach den Ereignissen der Justice League statt und enthalten keine anderen Charaktere in der Justice League als eine streunende Erwähnung von Batman oder Superman.

Shazam! (2019)

Greifvögel (2020)

Dies ist der gleiche Leitfaden wie oben, nur in Listenform und frei von Spoilern:

Mann aus Stahl (2013)

Batman gegen Superman: Dawn of Justice (2016)

Selbstmordkommando (2016)

Wonder Woman (2017)

Aquaman (2018)

Wonder Woman 1984 (2020)

Optional: Justice League (2017)

Justice League (2017) Andere DC-Filme, die Sie sehen könnten:

Shazam! (2019) Greifvögel (2020)



