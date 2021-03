HBO Max startet im Juni einen günstigeren Streaming-Plan mit Anzeigen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - WarnerMedia und AT & T haben angekündigt, dass HBO Max ab Juni 2021 zu einem günstigeren Preis erhältlich sein wird.

Aber es gibt eine Einschränkung: Es wird ein werbefinanzierter Plan sein , der wahrscheinlich das Abonnentenwachstum für den Streaming-Dienst fördern soll. Es wurden keine zusätzlichen Informationen über den Preis oder sogar einen bestimmten Starttermin bekannt gegeben, aber AT & T gab bekannt, dass in den kommenden Monaten weitere bekannt gegeben werden.

HBO Max startet in diesem Jahr auch in rund 60 Märkten außerhalb der USA - 39 Gebiete in Lateinamerika und der Karibik Ende Juni und weitere 21 Gebiete in Europa in der zweiten Jahreshälfte. Streaming-Dienste der Marke HBO in Europa werden auf HBO Max aktualisiert.

In Bezug auf den werbefinanzierten Plan von HBO Max erhöht AT & T anschließend die Abonnentenziele für 2021 und 2025, wobei das Unternehmen erwartet, das Jahr 2021 mit etwa 67 bis 70 Millionen Abonnenten weltweit und das Jahr 2025 mit etwa 120 Millionen und 125 Millionen Abonnenten zu beenden.

Denken Sie daran, dass HBO und HBO Max das Jahr 2020 mit insgesamt 41 Millionen Abonnenten abgeschlossen haben, obwohl weniger als die Hälfte ihr HBO Max-Upgrade aktiviert hat.

Der billigere werbefinanzierte Plan von HBO Max entspricht im Wesentlichen dem teureren Plan, der 15 US-Dollar kostet - mit Ausnahme der Kinostarts am selben Tag . Kunden im werbefinanzierten Plan können Dune beispielsweise bei der Veröffentlichung nicht sehen.

Und obwohl der werbefinanzierte Plan Anzeigen schaltet, werden sie nicht auf HBO-Originaltiteln wie The Sopranos und Game of Thrones abgespielt.

squirrel_widget_4152470

Schreiben von Maggie Tillman.