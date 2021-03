Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Royal Shakespeare Company ist kein Unbekannter darin, Technologie für die Inszenierung von Stücken einzusetzen, sei es als Kulisse oder auf innovativere Weise. Es geht jedoch darum, ein technologisches, digitales Konzept zu entwickeln, das zum Teil durch jahrelange Forschung und Entwicklung zustande gekommen ist und zum Teil der anhaltenden Pandemie und ihren verheerenden Auswirkungen auf den Theaterbesuch zu verdanken ist.

Dream ist eine Produktion von The RSC in Zusammenarbeit mit dem Manchester International Festival, dem Marshmallow Laser Feast und dem Philharmonia Orchestra. Es ist eine vollständig digitale, interaktive Erfahrung, die lose von Shakespeares Ein Sommernachtstraum inspiriert ist und vom Freitag, den 12. bis Samstag, den 20. März 2021 läuft. Das 50-minütige Live-Spiel verwendet Motion Capture, die Unreal Engine von Eipc Games und andere experimentelle Elemente, um dies nicht zu tun Präsentieren Sie nur eine Show für Zuschauer auf Mobilgeräten, Tablets und Computern, aber helfen Sie ihnen dabei, wie sich die Leistung entwickelt.

Es nimmt an der klassischen Komödie - dem Wald - teil und bietet dem Publikum eine Echtzeit-Tour voller Überraschungen und Live-Action.

"Sie werden sich von der Figur des Pucks leiten lassen und den Wald betreten und erkunden", sagte uns die Direktorin für digitale Entwicklung des RSC, Sarah Ellis, für Episode 93 des Pocket-Lint-Podcasts .

"Was wir tun, ist, die Welt dieses Spiels so zu platzieren, dass wir sie online über eine Spiele-Engine teilen können. Aber wir halten den Geist der Live-Performance wirklich stark darin.

"Wir haben Schauspieler, die in Motion Capture auftreten - sie treten in Echtzeit auf -, damit ihre Avatare verbunden und live sind. Es wäre viel einfacher, sie vorab aufzunehmen, aber es ist wirklich wichtig, dass die Lebendigkeit, die Verbindung besteht Dort."

Es ist eine Performance, die möglicherweise gut durch die virtuelle Realität funktioniert hätte, um noch besser einzutauchen, aber wie Ellis hinzufügte, könnte die Show durch das Funktionieren auf einem 2D-Bildschirm ein viel breiteres Publikum erreichen: "Was wir gesehen haben, ist eine riesige digitale Ungleichheit Menschen zu Hause. Menschen haben nicht die Fähigkeiten und das Fachwissen, sie haben nicht die Technologie in ihren Händen in ihren Häusern. Nur sehr wenige Menschen haben ein VR-Headset.

"Es ist also sehr wichtig, dass wir etwas für Desktop, Tablet und Mobile entwickelt haben, denn das ist die Technologie, über die die Leute verfügen.

"Und wenn wir auch einen Teil der Ungleichheit angehen können, werden sich meiner Meinung nach mehr Menschen verbinden und eintreten."

Sie können sehen, wie das für Sie funktioniert, wenn Dream am Freitag, den 12. März um 11 Uhr GMT beginnt. Es ist kostenlos, die gesamte Show als Zuschauer ohne Interaktion zu sehen, oder £ 10 für ein Audience Plus-Ticket, mit dem Sie mit der Aufführung interagieren können.

Die Buchung für beide Arten von Tickets ist bei dream.online möglich .

Sie können das gesamte Interview auch im neuesten Pocket-Lint-Podcast nachverfolgen .

Schreiben von Rik Henderson.