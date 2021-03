Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist über 80 Jahre her, seit Superman 1938 sein Debüt auf den Seiten von DC-Comics gab.

Nur 10 Jahre später kam der Man of Steel über Superman-Serien, die in den Kinos ausgestrahlt wurden, auf die Leinwand. In der Zeit seitdem haben acht verschiedene Schauspieler die roten und blauen Strumpfhosen anprobiert, und wir fügen dieser Liste ständig mehr hinzu. Kürzlich spielte Tyler Hoechin Clark Kent in der neuen CW-Show Superman and Lois. Wir werden auch unseren letzten Blick auf Henry Cavills Version des Charakters werfen, wenn der Snyder-Schnitt der Justice League am 18. März 2021 auf HBO Max veröffentlicht wird.

Wir haben auch erfahren, dass sich ein neuer Superman-Neustart in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, wobei Ta-Nehesi Coates das Skript für einen Black Superman verfasst. Dies wird angeblich ein völlig neuer Charakter sein, nicht nur eine schwarze Version von Clark Kents Superman. Bei all dem frischen Inhalt von Man of Steel dachten wir, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um jeden Auftritt von Superman der Reihe nach abzurunden.

Wir werden mit den alten Serien nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen und bis zur Krise auf unendlichen Erden fortfahren. Da Superman mehrmals neu gestartet und neu besetzt wurde, gibt es leider keine eindeutige chronologische Reihenfolge. Wir sind also den klassischen Weg gegangen: Die Reihenfolge des Veröffentlichungsdatums, mit Ausnahme einiger Titel. Wir haben auch eine Liste mit vielen seiner animierten Auftritte unten eingefügt.

HINWEIS: Möglicherweise befinden sich unten Spoiler. Gehen Sie zum Ende dieses Handbuchs, wenn Sie eine Version mit Aufzählungszeichen sehen möchten, die Sie stattdessen überfliegen können.

Hier ist jeder Live-Action-Superman-Film, jede Serie und jede TV-Show in der richtigen Reihenfolge ...

Der erste Live-Action-Auftritt des Man of Steel geht auf Serien zurück, die 1948 und 1950 in den Kinos uraufgeführt wurden. Die beiden Serien haben jeweils 15 Kapitel und die Stars Kirk Alyn als Superman und Noel Nielle als Lois Lane. Spencer Gordon Bennett fungierte als Regisseur für beide Serien, obwohl er gemeinsam mit Thomas Carrin die erste Superman-Serie leitete.

Der erste offizielle Superheldenfilm mit DC-Charakteren sieht George Reeves als Man of Steel. Superman untersucht als sein Alter Ego Clark Kent zusammen mit Lois Lane (Phyllis Coates) die tiefste Ölquelle der Welt, um herauszufinden, dass eine Rasse humanoider Kreaturen aus dem Untergrund aufgetaucht ist. Der Film unter der Regie von Lee Sholem sollte das Interesse für The Adventures of Superman wecken, eine TV-Show, die im folgenden Jahr Premiere hatte und sechs Staffeln lang lief. Es spielte auch George Reeves.

Superman startete das Superhelden-Filmgenre.

In diesem klassischen Film sehen wir Supermans Entstehungsgeschichte: Sein Vater Jor-El (Marlon Brando) schickt ihn aus der sterbenden Welt von Krypton auf die Erde, wo ihm seine einzigartige Molekülstruktur Superkräfte verleiht. Er wird von den Kents aufgezogen, bis er die Wahrheit darüber erfährt, woher er kommt, und sich Lex Luthor (Gene Hackman) stellen muss, der plant, die Westküste der USA mit einer Atomwaffe zu versenken.

Eine Wasserstoffbombe wird von Superman ins All geschickt und lässt versehentlich drei kryptonische Kriegsverbrecher frei, die von General Zod (Terence Stamp) angeführt werden. Mit den gleichen Kräften wie Superman machten sich die drei Kryptonier auf den Weg, um die Erde zu erobern. In der Zwischenzeit befreit sich Superman von seinen Kräften, damit er ein normales Leben mit Lois Lane (Margot Kidder) führen kann.

Richard Donner führte Regie bei Superman I und dieser Fortsetzung, Superman II.

Superman III markiert einen steilen Qualitätsverlust gegenüber den ersten beiden Superman-Filmen, möglicherweise weil ein neuer Regisseur, Richard Lester, an Bord geholt wurde. Bei seiner Wiedergabe kehrt Christopher Reeves als Clark Kent zurück und kehrt in seine Heimatstadt Smallville, Kansas, zurück. In der Zwischenzeit engagiert der CEO von Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), einen talentierten, aber klobigen Computerprogrammierer (Richard Pryor), der ihm hilft, seine Konkurrenten zu zerstören und hoffentlich Superman zu töten.

Supergirl ist das vergessene Spin-off aus den Superman-Filmen von Christopher Reeves. Es war eine Abendkasse und eine kritische Enttäuschung, aber es gibt einen Einblick in die Zukunft miteinander verbundener Universen in Superheldenfilmen. Supergirl folgt Kara Zor-El, einer kryptonischen Flüchtling. Sie lebt in Argo City und verliert versehentlich ein Gerät, das die gesamte Stadt mit Strom versorgt. Sie folgt ihm bis zur Erde, um es zurückzubekommen.

Im letzten Superman-Film von Christopher Reeves tritt der Mann aus Stahl in ein nukleares Wettrüsten ein. Als Superman verkündet, dass er beabsichtigt, jede Atomwaffe zu zerstören, stimmen auch die Nationen der Erde zu und beginnen, die Waffen in den Weltraum zu schießen.

Superman beabsichtigt, die Waffen im Weltraum zu sammeln und in die Sonne zu werfen. Supermans Erzfeind Lex Luthor (Gene Hackman) befestigt jedoch eine Haarsträhne von Superman an einem der Atomwaffen, und wenn sie in die Sonne geworfen wird, entsteht ein weiteres Wesen mit Superkräften, Nuclear Man (Mark Pillow), das Supermans gleichkommt Leistung. Sydney J Furie führte Regie bei The Quest for Peace.

Superboy ist eine TV-Show, die ab 1988 vier Spielzeiten lang lief.

Es wurde von Ilya und Alexander Salkind produziert, die die ersten drei Christopher Reeves Superman-Filme sowie Supergirl produzierten. Die Show zeigt John Haymes Newton als junge Version von Clark Kent / Superman, der das College besucht. Die Serie zeigt auch Stacy Haiduk als Supermans Liebesinteresse Lana Lang und Scott James Wells als Supermans Erzfeind Lex Luthor.

Lois and Clark war Mitte der 90er Jahre eine Überraschungsshow mit Dean Cain als Clark Kent und Terri Hatcher als Lois Lane. Die Serie beginnt damit, dass Kent einen neuen Job beim Daily Bugle in der Stadt Metropolis annimmt, wo er Lois trifft und sich verliebt. Während sich die Show mehr auf das Liebesinteresse zwischen ihren beiden Hauptfiguren konzentriert, gibt es immer noch viel Action sowie neue und klassische Superman-Bösewichte, die sich während des vierjährigen Laufs der Show mit Lois und Clark messen.

Smallville macht sich daran, die Frage zu beantworten, wie die High School für Superman war.

Es spielt Tom Welling als die High-School-Version von Clark Kent, der in Smallville lebt. Es ist die am längsten laufende Superman-Live-Action-Serie mit 10 Staffeln. Natürlich wurde die Superman-Entstehungsgeschichte für die Show ein wenig neu verbunden, wobei Lex Luthor, gespielt von Michael Rosenbaum, mit Clark an der Smallville High teilnahm. Es gibt auch andere Superman-Bösewichte wie Darkseid, General Zod und Brainiac.

Dieser Film ist ein Fehlstart beim Zurücksetzen von The Superman Universe und eine Fortsetzung der ersten beiden Superman-Filme von Christopher Reeves. Aber es ignoriert die Ereignisse des dritten und vierten Films. Es ist der schwierigste Film in unserer Zeitleiste, weil er fünf Jahre nach Superman II, der 1982 stattfand, gedreht werden soll, aber er ignoriert all das und spielt irgendwie im „modernen“ Jahr 2006.

Brandon Routh spielt Clark Kent / Superman, der nach fünfjähriger Abwesenheit auf die Erde zurückkehrt, um seine Erzfeindin Lex Luthor (Kevin Spacey) zu finden, die plant, ihn zu töten und die USA zu zerstören, um seinen eigenen Kontinent zu schaffen, den er regieren kann. Superman hat auch mit Problemen in seinem Liebesleben zu kämpfen, da Lois Lane (Kate Bosworth) während seiner Abwesenheit von der Erde von ihm weggezogen ist.

In dem Film, der das offizielle DC Extended Universe ins Leben gerufen hat, übernimmt Henry Cavill den Mantel von Superman. Die mit Stars besetzte Entstehungsgeschichte zeigt Russel Crowe als Supermans Geburtsvater Jor-el und Kevin Costner und Diane Lane als die Kents, die ihn adoptieren.

Clark, der sich nach dem Tod seines Adoptivvaters die Schuld gibt, reist um die Welt, um seine wahre Identität und Macht zu verbergen. Schließlich muss Clark seine Identität als Superman akzeptieren, um den Planeten vor bösen Kryptonianern zu retten, die von General Zod (Michael Shannon) angeführt werden.

Supergirl ist Teil der Arrowverse des CW-Kanals, zu der auch andere vom DC Universe inspirierte Shows wie Arrow, Batwoman und die neuen Serien Lois und Superman gehören. Supergirl spielt Melissa Benoist als Kara Zor-El, die als 13-Jährige mit ihrer Cousine von Krypton auf die Erde geschickt wurde. Ihr Raumschiff gerät vom Kurs ab und macht auf dem Weg zur Erde einen Umweg durch die Phantomzone.

Dieser Umweg führt dazu, dass Kara 24 Jahre in die Zukunft springt und feststellt, dass ihre Cousine jetzt Superman ist.

Batman gegen Superman zeigt, wie zwei der bekanntesten Superhelden sich gegenseitig hassen.

Ben Afflecks Batman betrachtet Cavills Superman als eine unaufhaltsame außerirdische Kraft, die ein zu großes Risiko darstellt, um unbeaufsichtigt zu bleiben. Unterdessen betrachtet Superman Batmans Marke der Selbstjustiz als ein weiteres Beispiel für Verbrechen, die weit verbreitet sind. Während beide daran arbeiten, den anderen zu überlisten, ist Lex Luthor (Jesse Eisenburg) hinter den Kulissen und macht eine Waffe, die stark genug ist, um beide zu schlagen.

Zack Snyder führte Regie bei Dawn of Justice.

Batman (Ben Affleck) und Wonder Woman (Gal Gadot) sind vom Tod von Superman (Henry Cavill) in Batman gegen Superman überwältigt und schwanken immer noch. In der Justice League trifft das klassische Superhelden-Team auf Steppenwolf, einen Bösewicht, der draußen ist die Erde in einen unbewohnbaren Planeten wie sein eigenes Zuhause zu verwandeln.

Es gibt eine neue vierstündige „Snyder Cut“ -Version der Justice League, die im September 2021 zu HBO Max geht. Sie wird vom ursprünglichen Regisseur Zac Snyder zusammengestellt, der aufgrund einer Familientragödie gezwungen war, die Produktion zu verlassen.

Joss Whedon beendete die ursprüngliche Kinofassung des Films.

Crisis on Infinite Earths ist ein Crossover-Ereignis, das in fünf Folgen der Arrowverse-TV-Serie stattfindet und in dem sich DC-Helden wie Superman und Supergirl zusammenschließen, um die Zerstörung von Erden zu stoppen, die in verschiedenen Dimensionen existieren.

Teil eins der Serie ist eigentlich eine Episode der CW-Show Supergirl, aber das ist nicht die einzige Verbindung zum Man of Steel. Während des Crossover-Events erhalten wir drei Versionen von Superman, von denen Sie sich vielleicht an zwei auf unserer Liste erinnern.

Brandon Routh kehrt als seine Version von Clark Kent aus dem Film Superman Returns von 2006 zurück, und Tom Welling erscheint als seine Version der Figur aus Smallville. Die Serie debütiert auch die Version von Clark Kent für die neueste Version von Superman.

Hier ist eine Liste der Folgen von Crisis on Infinite Earths:

Supergirl - Staffel 5 Folge 9

Staffel 5 Folge 9 Batwoman - Staffel 1 Folge 9

- Staffel 1 Folge 9 The Flash - Staffel 6 Folge 9

- Staffel 6 Folge 9 Pfeil - Staffel 8 Folge 8

- Staffel 8 Folge 8 Legends of Tomorrow - Spezielle Folge

Superman und Lois wurden im Februar 2021 auf CW als neueste Erweiterung der Arrowverse uraufgeführt. Es sieht Tyler Hoechlin als Superman und Elizabeth Tulloch als Lois Lane. In der Show kehren ein verheirateter Clark und Lois nach Smallville zurück, um ihre beiden Söhne Jonathan (Jordan Elsass) und Jordan Kent (Alex Garfin) großzuziehen. Die Serie wurde kürzlich für eine zweite Staffel verlängert.

