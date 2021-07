Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - WarnerMedia gab Anfang des Jahres bekannt, dass HBO Max im Juni mit der ersten Phase seines internationalen Rollouts beginnen wird. Jetzt bestätigt das Unternehmen, dass der Rollout derzeit im Gange ist, wobei sein Flaggschiff-Streaming-Dienst endlich in 39 Gebieten in Lateinamerika und der Karibik startet.

Zuvor war HBO Max nur in den USA erhältlich. Das ultimative Ziel, so WarnerMedia, ist, dass HBO Max in Dutzenden anderer Länder auf der ganzen Welt verfügbar ist. Nach der Einführung in Lateinamerika wird sich WarnerMedia auf die Umstellung der HBO-Dienste in Europa konzentrieren . Bestehende Streaming-Dienste der Marke HBO in Skandinavien, Spanien, Mitteleuropa und Portugal sollen noch in diesem Jahr auf HBO Max aktualisiert werden.

Es ist unklar, ob Großbritannien HBO Max bekommen wird.

Außerhalb der USA sind hier die Länder und Gebiete mit HBO Max jetzt:

Anguilla, Antigua, Argentinien, Aruba, BVI., Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Kaimaninseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Curacao, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti , Honduras, Jamaika, Mexiko, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Uruguay und Venezuela.

Im Rahmen der internationalen Markteinführung plant WarnerMedia, die HBO Go-App vollständig durch die in den USA bereits verfügbare HBO Max-App zu ersetzen. Kunden, die HBO Go über WarnerMedia bezahlen, werden automatisch neue Abonnenten von HBO Max. Außerdem hat es sich verpflichtet, in den nächsten zwei Jahren 100 lokale Originale in Lateinamerika zu produzieren und später im Jahr 2021 Fußballfans in Brasilien und Mexiko Spiele der UEFA Champions League zu sehen.

HBO Max kann unter HBOMax.com abonniert werden. Es ist von unterstützten Smartphones, Tablets, Smart-TVs und kompatiblen Streaming-Geräten aus zugänglich. Es umfasst zwei Pläne: Den Standardplan für alle kompatiblen Geräte und den Mobilplan für kompatible Smartphones und Tablets.

Schreiben von Maggie Tillman.