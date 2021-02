Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - HBO Max feiert sein einjähriges Jubiläum und zur Feier hat WarnerMedia angekündigt, dass der Streaming-Service die erste Phase seines internationalen Rollouts beginnen wird. Ab Juni 2021 wird HBO Max in Lateinamerika und der Karibik eingeführt.

Derzeit ist HBO Max nur in den USA erhältlich. Schließlich sagte WarnerMedia, dass es in Dutzenden anderer Länder erhältlich sein wird. Nach dem Rollout in Lateinamerika wird sich WarnerMedia auf die Umstellung der HBO-Dienste in Europa konzentrieren. Bestehende Streaming-Dienste der Marke HBO in den nordischen Ländern, Spanien, Mitteleuropa und Portugal sollen noch in diesem Jahr auf HBO Max aktualisiert werden.

Es ist unklar, ob Großbritannien HBO Max bekommen wird.

HBO Max wird in nur vier Monaten auf 39 Länder und Gebiete expandieren, darunter:

Anguilla, Antigua, Argentinien, Aruba, BVI., Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Kaimaninseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti , Honduras, Jamaika, Mexiko, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Suriname, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Uruguay und Venezuela.

Im Rahmen dieser internationalen Markteinführung plant WarnerMedia, die HBO Go-App herunterzufahren und durch die neue HBO Max-App zu ersetzen, die bereits in den USA erhältlich ist. Kunden, die für HBO Go über WarnerMedia bezahlen, werden automatisch neue Abonnenten von HBO Max.

Schreiben von Maggie Tillman.