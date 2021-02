Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - HBO gab im März 2020 bekannt, dass die Entwicklung einer Live-Action-TV-Serien-Adaption von Naughty Dogs erfolgreichem Videospiel The Last of Us aus dem Jahr 2013 geplant ist . Jetzt hat einer der Showrunner bestätigt, wer für die Hauptfiguren von Joel und Ellie besetzt wurde.

The Last of Us wird die erste TV-Serie von PlayStation Productions sein, die sowohl Shows als auch Filme aus dem PlayStation-Katalog für Videospiel-IP produzieren soll. Die Serie wird von Craig Mazin, dem Schöpfer der TV-Serie Chernobyl, sowie Neil Druckmann, Präsident der Naughty Dog Studios und Regisseur des Spiels The Last of Us, geleitet. Druckmann hat das Casting am 10. Februar 2021 bestätigt.

Wir sind absolut begeistert, Bella in die TLoU-Familie aufzunehmen! https://t.co/4v9TbLhcMr - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11. Februar 2021

Druckmann zitierte Berichte von The Hollywood Reporter und Deadline Hollywood und enthüllte, dass Joel von Pedro Pascal und Ellie von Bella Ramsey gespielt wird. Pedro Pascal ist am bekanntesten für seine Titelrolle in The Mandalorian, obwohl er auch Oberyn Martell in Game of Thrones spielte. Fans von Game of Thrones werden sich auch an Ramsey erinnern, der die lebhafte Figur von Lyanna Mormont spielte.

Aaaaund da ist die andere Hälfte. Ich bin begeistert, Pedro an Bord unserer Show zu haben! https://t.co/Etsjvfb2Wi - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11. Februar 2021

In der Fernsehserie The Last of Us wird Pascal die Aufgabe haben, einen anderen Jungen zu begleiten, diesmal jedoch eher ein junges Mädchen als Baby Yoda. Das Videospiel spielt 20 Jahre, nachdem eine verheerende Infektion den größten Teil der Menschheit in zombieähnliche Kreaturen verwandelt hat. Joel hilft Ellie aus einem unter Quarantäne gestellten Boston und schließlich im ganzen Land in der Hoffnung, ein Heilmittel für das Virus zu finden, das die Gesellschaft verwüstet hat.

Das Spiel wurde dank seiner herzzerreißenden Geschichte mehrfach ausgezeichnet, und seine Fortsetzung, The Last of Us II aus dem Jahr 2020, war ebenso erfolgreich.

Es gibt keinen Veröffentlichungstermin für die TV-Serie, aber die Premiere auf HBO (und wahrscheinlich HBO Max ) ist bereits in diesem Jahr geplant.

Schreiben von Maggie Tillman.