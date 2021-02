Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Machen Sie sich bereit für eine Rückkehr in die Matrix.

Das Franchise, das vor über 20 Jahren das neue Jahrtausend begann, wird 2021 zurück sein - mit seiner ersten Fortsetzung seit der Veröffentlichung von The Matrix Revolutions im Jahr 2003. Die nächste Folge, Matrix 4, ist tatsächlich einer der Filme, die WarnerMedia auf HBO Premiere haben will Max und gleichzeitig in den Kinos am 22. Dezember 2021, obwohl der offizielle Name des Films immer noch ein Rätsel ist.

Ein kürzlich veröffentlichter Trailer schlug vor, dass es Matrix heißen könnte, obwohl Adleraugen-Beobachter auf Reddit und Twitter Screenshots eines jetzt gelöschten Instagram-Posts geteilt haben, der angeblich enthüllt, dass der neue Matrix-Film Matrix Resurrections heißt. Keanu Reeves und Carrie-Ann Moss werden ihre Rollen als Neo und Trinity aus den ursprünglichen Matrix-Filmen wiederholen.

Lana Wachowski kehrt zurück, um den neuen Film zu drehen. Lana schrieb und inszenierte mit ihrer Schwester Lilly den Originalfilm. (Lilly wird wegen bereits bestehender Konflikte mit einer von ihr produzierten TV-Show nicht zurückkehren, um bei Matrix 4 zu helfen.)

Auf jeden Fall freuen wir uns, Matrix 4 oder Matrix Resurrections oder wie auch immer es heißt, zu sehen, wenn es später in diesem Jahr auf HBO Max Premiere hat. Um Sie mit dem Franchise vertraut zu machen und es richtig zu machen, haben wir alle Matrix-Filme, einschließlich der animierten Kurzfilme, zusammengefasst. Wir haben sie auch chronologisch aufgelistet, damit Sie Ereignisse verfolgen können, sobald sie eintreten.

Es ist wirklich ziemlich offensichtlich, wenn man bedenkt, dass die Reihenfolge des Veröffentlichungsdatums chronologisch ist, aber wir sagen Ihnen, wo Sie die animierten Kurzfilme einfügen sollen. Gehen Sie nach unten, wenn Sie keine Spoiler wollen - wir haben dort eine mit Aufzählungszeichen versehene Version.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Der ursprüngliche Matrix-Film folgt Keanu Reeves, der einen Computerhacker namens Thomas „Neo“ Anderson spielt. Neo beginnt zu bemerken, dass einige Dinge nicht so sind, wie sie in seiner Welt scheinen, als er plötzlich von mysteriösen Agenten aufgegriffen wird, die verlangen, dass Neo sie zum Ort eines Terroristen namens Morpheus (Laurence Fishburne) führt. Morpheus bricht jedoch Neo aus und bietet ihm die Wahl: Nehmen Sie die blaue Pille und wachen Sie morgen in Ihrem Bett auf, weil Sie denken, das sei alles ein Traum, oder nehmen Sie die rote Pille und erfahren Sie die Wahrheit.

Die Animatrix ist eine Sammlung von neun animierten Kurzfilmen, die verschiedene Geschichten aus dem Matrix-Universum erzählen. Es wurde ursprünglich zwischen dem zweiten und dritten Matrix-Spielfilm veröffentlicht. Aber die neun Geschichten spielen zu unterschiedlichen Zeiten. Der erste Kurzfilm in der Animatrix dient als direkte Fortsetzung der Ereignisse von The Matrix Reloaded und trägt den Titel The Final Flight of the Osiris.

Zwei weitere animierte Kurzfilme zeigen einen Krieg zwischen Maschinen und Menschen, während die meisten anderen Kurzfilme Geschichten über die Ereignisse der Matrix-Franchise enthalten. Die Wachowskis produzierten die Animatrix und schrieben vier der animierten Kurzfilme.

Da The Animatrix eine Fülle von Kontextinformationen zu den Live-Action-Spielfilmen enthält, empfehlen wir, diese anzusehen, bevor Sie zu tief in das Franchise einsteigen.

Zwei Fortsetzungen des ursprünglichen Matrix-Films wurden veröffentlicht, um die ursprüngliche Trilogie abzuschließen, und beide wurden 2003 uraufgeführt.

Reloaded debütierte im Mai 2003 und beginnt sechs Monate nach den Ereignissen des ersten Films. Es dreht sich um den Versuch der Maschinen, Zion, die letzte menschliche Stadt, zu zerstören. Inzwischen ist der Bösewicht aus dem ersten Film, Agent Smith (Hugo Weaving), nicht nur noch am Leben, sondern hat nach seiner Konfrontation mit Neo in The Matrix große Veränderungen erfahren.

Die ursprüngliche Matrix-Trilogie endete mit The Matrix Revolutions, die im Dezember 2003 veröffentlicht wurde. Sie wurde von The Wachowskis geschrieben und inszeniert - genau wie die beiden anderen Filme.

Es wird unmittelbar nach den Ereignissen von Reloaded angezeigt. Agent Smith, dessen Verbindung zur Matrix von Neo unterbrochen wurde, ist noch mächtiger geworden und hat seinen Weg in die reale Welt gefunden, indem er den Körper von Bane (Ian Bliss) assimiliert hat. Neo ist inzwischen in der Fegefeuer-Version der Matrix gefangen, was dazu führt, dass Trinity und Morpheus versuchen, ihn zu befreien.

Wenn Sie es auf Ihrer Neuuhr so weit geschafft haben, wissen Sie jetzt, dass am Ende von The Matrix Revolutions (SPOILER ALERT) die beiden Haupthelden der Franchise beide tot sind. Neo und Trinity opferten sich, um die Freiheit der Menschheit zu gewährleisten und den Krieg zwischen Mensch und Maschine zu beenden. Nun, wir wissen bereits, dass Keanu Reeves und Carrie-Ann Moss diese Rollen für einen vierten Eintrag in der Serie wiederholen werden. Außerdem deutet der durchgesickerte Titel des Films, Matrix Resurrections, darauf hin, dass die beiden Charaktere irgendwie wieder zum Leben erweckt werden.

Zusätzlich zu den beiden Stars soll Jada Pinkett Smith ihre Rolle als Niobe aus den Originalfilmen wiederholen, und Neil Patrick Harris, Jonathan Groff und Priyanka Chopra werden voraussichtlich als neue Charaktere in die Serie aufgenommen. Abgesehen davon ist wenig anderes über die Handlung bekannt. Es wird jedoch bestätigt, dass der Film nach den Ereignissen der ursprünglichen Trilogie spielt.

OK, hier ist die spoilerfreie, übersichtliche Version des obigen Handbuchs:

Die Matrix (1999)

Die Animatrix (2003)

The Matrix Reloaded (2003)

Die Matrixrevolutionen (2003)

Die Matrixauferstehungen (22. Dezember 2021)

