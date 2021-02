Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da Amazon eine neue Serie im Universum von Lord of the Rings herausbringen wird, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um all die Abenteuer unserer kleinen Hobbit-Freunde nachzuholen, die bis zu diesem Zeitpunkt geführt haben, um ein Gefühl für das Universum zu bekommen, in dem sie leben .

Es ist erwähnenswert, dass die Serie von Amazon die in den beiden bisherigen Filmtrilogien bereits eingeschlagenen Handlungspfade nicht erneut aufbereiten oder durchgehen wird. Stattdessen werden diese auf einigen der längeren, tieferen und historischeren Welten basieren, die die beiden Filme verpasst haben. Stellen Sie sich diese als Tausende von Jahren vor dem Hobbit vor, wenn das Böse in Mittelerde wieder auftaucht.

Es bleibt jedoch die Frage: Welches ist die beste Reihenfolge, um die beiden vorhandenen Trilogien anzusehen? Natürlich gibt es keinen richtigen Weg, aber es gibt einen Weg, den wir für am sinnvollsten halten.

Je nachdem, wie geduldig und engagiert Sie sind, möchten Sie möglicherweise die erweiterten Editionen suchen. Jeder der sechs Filme ist als viel längere Version erhältlich als in den Kinos / Kinos. All dies läuft leicht über die Drei-Stunden-Marke.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER

Der größte Teil des Films spielt möglicherweise in der Zeit nach der Hobbit-Trilogie, aber The Fellowship of the Ring ist eine wirklich gute Einführung in Mittelerde, Hobbits, Elfen, das Auenland und - was noch wichtiger ist - die Geschichte von The One Ring. Darüber hinaus ist ein Teil seiner Erzählung der Schlüssel zum Verständnis dessen, was in den Hobbit-Filmen passiert. In erster Linie, weil die Hobbit-Filme damit beginnen, dass ein alter Bilbo seine Abenteuer an Frodo aufschreibt, und deshalb eine Einführung in Frodo wichtig ist.

In diesem Film Frodo und seine Firma: Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Merry (Meriadoc), Pippin (Peregrin) und Sam

(Samwise) nehmen den Ring in Besitz und beginnen ihre Reise nach Mordor, wo sie den Ring ins Feuer werfen wollen, um ihn zu zerstören. Die ganze Zeit von Saurons schrecklichem Nazgul und Sarumans Armee aus Ork und Uruk-hai verfolgt und verfolgt zu werden.

Wie bereits erwähnt, beginnt die Geschichte damit, dass Bilbo Frodo seine Abenteuer erzählt. Wir werden in die Zeit eingeführt, in der Bilbo vom Zauberer Gandalf und einer Zwergenbande in ein Abenteuer verwickelt wird, um ihre verlorene Stadt auf dem einsamen Berg zurückzuerobern, der voller Schätze ist und derzeit die Heimat des Drachen Smaug ist. Bilbo bekommt den One Ring in diesem Film zum ersten Mal nach einem Rätselspiel mit der Kreatur Gollum. Was ist in seinen Taschen?

Bilbo, die Zwerge - angeführt von Thorin - und Gandalf der Graue setzen ihre Mission fort, die Stadt zurückzuerobern. Sie haben es geschafft, die Nebelberge zu passieren, und müssen sich nun dem Düsterwald stellen, der nicht ohne Gefahr ist, und sie müssen es ohne Gandalf tun. Sobald sie den Berg erreicht haben, muss Bilbo - als ausgewiesener Einbrecher - die Geheimtür finden und den kostbaren Arkenstein zurück stehlen, den die Zwerge als Schlüssel zu ihrer Macht verehren und die Kontrolle über ihre Stadt zurückerobern.

Bilbo und seine Gesellschaft sind in einen Krieg verwickelt, der Drache hat den einsamen Berg verlassen und die Menschen in Lake-Town sind bedroht. Orks, Zwerge, Elfen, Menschen und sogar Riesenadler bereiten sich auf den Krieg vor, während Bilbo es mit einem machtverrückten Thorin zu tun hat. Gandalf wird in diesem Film auch vor dem Nekromanten gerettet.

Das Unternehmen wird am Ende der Gemeinschaft aufgeteilt, und so setzen Frodo und Sam ihre Mission fort, den Ring ohne den Rest des Unternehmens zu zerstören. Auf dieser Reise treffen sie Gollum zum ersten Mal richtig, während Aragorn, Legolas und Gimli auf der Suche nach Merry und Pippin aufbrechen, die von Orks gefangen genommen wurden. Sie treffen die Menschen in Rohan, seiner belagerten Stadt und verbannten Reitern. Wir lernen Ents kennen - Baumhirten, die lange brauchen, um etwas zu sagen - und Faramir, Boromirs Bruder.

Sam und Frodos gefährliche Reise wird dank einiger hinterhältiger Arbeiten von Gollum fast vorzeitig beendet, aber unabhängig von den Hindernissen, die ihnen im Weg stehen, müssen sie den Ring in die Feuer des Mount Doom bringen. Der Rest der Kompanie - jetzt zusammen mit der Macht von Rohan - führt Krieg gegen die dunklen Mächte Mittelerdes, um Gondor zu retten, während sein machtverrückter Steward die Absicht zu haben scheint, ihn von innen heraus niederzureißen.

Während einige der Szenen in Fellowship of the Ring in den Jahren vor dem ersten Hobbit-Film spielen, spielt das meiste davon in der Zeit danach. Es spielt in der Zeit nach Bilbos 111. (oder einundzwanzigstem) Geburtstag. Während die Hobbit-Geschichten später von einem älteren Bilbo niedergeschrieben werden, spielt sich die Geschichte selbst ab, wenn Bilbo jünger ist.

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (2012)

Der Hobbit: Die Verwüstung von Smaug (2013)

Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Armeen (2014)

Der Herr der Ringe: Gemeinschaft des Rings (2001)

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2002)

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003)

Natürlich können Sie sie auch in der Reihenfolge ansehen, in der sie veröffentlicht wurden. Auf diese Weise sehen Sie sie in der Reihenfolge, in der sie jeder gesehen hätte, wenn sie sie an ihren Eröffnungsabenden gesehen hätten. Daran ist nichts besonders auszusetzen, aber wenn Sie dies tun, enden Sie mit dem wohl schwächsten der sechs Filme.

Der Herr der Ringe: Gemeinschaft des Rings (2001)

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2002)

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003)

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (2012)

Der Hobbit: Die Verwüstung von Smaug (2013)

Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Armeen (2014)

Es gibt zwei Animationsfilme, die lange vor den Jackson-Epen mit großem Budget produziert wurden. Der Hobbit (1977), Herr der Ringe (1978) und Die Rückkehr des Königs (1980) basieren alle auf den Tolkien-Romanen und sind klassische animierte Geschichten, aber sagen wir einfach, dass sie nicht so gut gealtert sind. Es gab auch eine Reihe von Kurzfilmen und sogar einige Lego-Kurzfilme, die mit den Lego-Konsolen- / PC-Spielen zusammenfielen.

Die Fernsehserie "Der Herr der Ringe" spielt im zweiten Zeitalter Mittelerdes und steht Tausende von Jahren vor den Ereignissen in "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe". Erwarten Sie also nicht viel von Frodo oder Bilbo in dieser Produktion. So beschreibt es Amazon Studios:

„Beginnend in einer Zeit relativen Friedens folgt die Serie einem Ensemble von bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lang gefürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon, das atemberaubende Inselreich Númenor bis zu den am weitesten entfernten Stellen der Karte werden diese Königreiche und Charaktere Vermächtnisse ausarbeiten, die lange danach weiterleben Sie sind weg."

Die erste Staffel ist seit Anfang 2020 in Produktion, die Produktion wurde nicht lange danach eingestellt. Es wird erwartet, dass es irgendwann im Jahr 2021 auf Amazon Prime Video Premiere hat, und eine zweite Staffel wurde bereits bestellt. Tatsächlich beinhaltete der erste Deal eine Verpflichtung für fünf Spielzeiten, sodass wir dies für einige Jahre als wiederkehrende Serie betrachten konnten.

Natürlich gibt es viel mehr Action von Lord of the Rings als nur in den Hauptveröffentlichungen. Sie finden viele Spiele für Konsolen und PCs, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Der Herr der Ringe: Die Gefährten des Rings (2002)

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2002)

Der Hobbit (2003)

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003)

Der Herr der Ringe: Krieg des Rings (2003)

Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde (2004)

Der Herr der Ringe: Das dritte Zeitalter (2004)

Der Herr der Ringe: Taktik (2005)

Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde II (2006)

Der Herr der Ringe Online (2007)

Der Herr der Ringe: Eroberung (2009)

Der Herr der Ringe: Aragorns Suche (2010)

Der Herr der Ringe: Krieg im Norden (2011)

Lego Der Herr der Ringe (2012)

Mittelerde: Schatten von Mordor (2014)

Lego Der Hobbit (2014)

Mittelerde: Schatten des Krieges (2017)

