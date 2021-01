Was ist ALLM und VRR? TV-Gaming-Technik erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit dem Beginn der neuen Konsolen - der Xbox Series X / S und derPlayStation 5 - fügen TV-Hersteller wie Philips, Samsung, LG, Panasonic und Sony (natürlich) spielespezifische technische Funktionen hinzu, mit denen Spieler das Beste aus ihnen herausholen können ihrer Maschinen.

Eine davon ist eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die nativ mit der Ausgabe von 120 Bildern pro Sekunde einiger Spiele der nächsten Generation übereinstimmt. Wir erklären hier, was das bedeutet .

Aber vielleicht verwirrender sind die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) und der automatische Modus mit niedriger Latenz (ALLM) - zwei Technologien, die von vielen modernen Fernsehgeräten mit HDMI 2.1-Anschlüssen unterstützt werden. Möglicherweise wissen Sie nicht, was sie bieten und warum es wichtig ist, dass Ihr Fernseher sie unterstützt.

Deshalb erklären wir jede der folgenden Spieltechnologien.

Die variable Bildwiederholfrequenz ist eine HDMI-Technologie, mit der ein Fernseher oder ein Display seine Bildwiederholfrequenz automatisch und in Echtzeit anpassen kann, um sie an die Bildrate anzupassen, die von einer kompatiblen Spielekonsole oder einem kompatiblen PC ausgegeben wird.

Die Xbox Series X / S, Xbox One X und Xbox One S unterstützen alle VRR, sodass ein passender Fernseher sicherstellen kann, dass unabhängig von der Bildrate, die er an das Panel sendet, dieselbe Ausgabe erfolgt. Dies sorgt für eine reibungslose Bewegung, selbst wenn die Bildraten in einem Spiel steigen oder fallen.

Wenn ein Spiel beispielsweise mit 60 Bildern pro Sekunde ausgibt, aber gelegentlich Bilder aufgrund geschäftiger, komplizierter Szenen fallen lässt, zeigt ein normaler Fernseher ohne VRR während dieser Bildabfälle Stottern und / oder Bildschirmrisse an.

Ein VRR-fähiger Fernseher passt die Bildwiederholfrequenz jedoch an die Spielausgabe an, sodass Sie kein Ruckeln oder Zerreißen sehen. Es kann sogar die extremsten Änderungen der dynamischen Bildrate ausgleichen.

Derzeit unterstützt die PlayStation 5 wie die PS4 und PS4 Pro keine VRR über ihren HDMI-Ausgang. Selbst wenn Sie einen VRR-fähigen Fernseher haben, kann es in einigen Spielen immer noch zu Ruckeln kommen. Sony plant jedoch, VRR zu einem späteren Zeitpunkt auf der PS5 einzuführen.

PC-Spieler genießen VRR schon seit einiger Zeit auf kompatiblen Monitoren.

Der automatische Modus mit niedriger Latenz ist eine TV-Technologie, die Sie möglicherweise bereits auf Ihrem Gerät haben, auch wenn Sie keine VRR haben.

Es ermöglicht Ihrem Fernseher effektiv, automatisch in einen bestimmten Spielmodus zu wechseln, wenn er das Gameplay erkennt. Von der angeschlossenen Konsole wird eine kleine Flagge an das Fernsehgerät gesendet und der Bildmodus für Sie ausgewählt.

Spielmodi schalten im Allgemeinen Dinge wie die Bewegungsverarbeitung aus, um die Latenz zu verringern (die Zeit zwischen einer durchgeführten Spielaktion und dem Auftreten auf dem Bildschirm).

Viele Fernseher verfügen über mehrere Spielvoreinstellungen, die davon abhängen können, ob ein Spiel in HDR gespielt wird oder nicht.

Wenn Sie ein Spieler sind - insbesondere ein Konsolenspieler der nächsten Generation - und auf dem Markt für einen neuen Fernseher sind, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Kauf mindestens einen HDMI 2.1-Anschluss enthält, der 4K 120Hz, VRR und ALLM unterstützt.

Möglicherweise möchten Sie auch sicherstellen, dass Dolby Atmos- Audio unterstützt wird - was einige Spiele der Xbox Series X / S jetzt bieten.

Dolby Atmos wird von der PS5 nicht unterstützt, zumindest für Spiele. Sie können Dolby Atmos-Audio jedoch von einer 4K-Blu-ray übertragen. Wir erklären hier, wie das geht .

Schreiben von Rik Henderson.