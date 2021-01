Warum sollten Sie den Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier 2 auf ESPN + sehen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist ein brandneues Jahr - und ein neues Jahrzehnt - und die UFC startet beide mit Stil mit einem der am meisten erwarteten Rückkämpfe in MMA - "The Notorious" Conor McGregor gegen Dustin "The Diamond" Poirier 2.

MMA-Superstar McGregor kehrt fast ein Jahr nach dem Sieg gegen den Veteranen Donald The Cowboy Cerrone bei UFC 246 ins Octagon zurück. Er trifft auf einen wiederauflebenden Poirier, der seine Position als nächster Anwärter auf einen Schuss bei Khabib Nurmagomedovs UFC Lightweight festigen will Meisterschaft.

Hier ist der Grund, warum Sie diesen Samstag UFC 257 auf EPSN einstellen sollten .

Dies ist das zweite Mal, dass McGregor und Poirier gegeneinander antreten - und der Diamant will sich rächen.

Der aus Louisiana stammende Poirier hat in seiner beruflichen Laufbahn nur sechs Niederlagen zu verzeichnen, und eine davon war 2014 für einen frischgesichtigen McGregor. Es gab einen großen Hype um McGregor, der in dieses PPV ging, und der Ire behauptete, er würde Poirier innerhalb stoppen Protokoll.

McGregor erwies sich als ein Mann seines Wortes, der den Box- und Jiu-Jitsu-Spezialisten Poirier in nur 106 Sekunden für den dominanten TKO-Sieg fallen ließ. Dieses "W" brachte den irischen Star auf den Weg, die UFC-Meisterschaft im Federgewicht zu gewinnen und zu vereinen, und festigte seinen Status als eine der heißesten Aussichten im Kampfsport.

Poirier hat seitdem nur zweimal verloren, und eine dieser Zeiten ist für den Mann, der McGregor auch einen seiner bedeutendsten Verluste übergab - den aktuellen UFC-Leichtgewichts-Champion Khabib Nurmagomedov. Ein dominanter Sieg gegen McGregor könnte ausreichen, um den Verlust des Sechsjährigen zu rächen und den Champion möglicherweise aus der Altersteilzeit zu locken.

McGregor und Poirier haben eine ähnliche Kampfbilanz und Karriere - aber Poirier war der aktivere Kämpfer

The Notorious One und The Diamond haben während ihrer gesamten Karriere als Kampfsportler sehr ähnliche Statistiken und Rekorde.

McGregor hat derzeit einen Rekord von 22-1, während Poirier 26-1 hat (mit einem ohne Wettbewerb). Allerdings hat McGregor seit seinem Sieg über The Diamond nur acht Mal in der MMA gekämpft, während sein Gegner mit 13 Kämpfen seit dem Matchup 2014 weitaus aktiver war (zehn davon hat er gewonnen).

Der Sieger könnte Nurmagomedov aus der Altersteilzeit verführen - wenn er einen spektakulären Sieg erzielt

Khabib Nurmagomedov hat an einer echten Seltenheit in der modernen MMA festgehalten - ein makelloser ungeschlagener Rekord von 29: 0 -, aber der aktuelle UFC Lightweight Champion entschied sich nach dem Tod seines Vaters und Mentors Abdulmanap Nurmagomedov, den Sport zu verlassen.

Nachdem The Eagle alles getan hatte, was er im professionellen Kampf erreichen wollte, konnte er mit MMA endgültig fertig werden. UFC-Präsidentin Dana White gab jedoch bekannt, dass der in Russland geborene Wrestling-Spezialist versucht sein könnte, erneut in das Octagon einzusteigen, wenn jemand aus der Lightweight-Division bei UFC 257 etwas wirklich Besonderes tut.

Poirier ist die Nummer 1 und hat sich nach ihrem Kampf bei UFC 242 bereits den Respekt des Adlers verdient, aber Nurmagomedovs geschichtsträchtige Geschichte mit McGregor - und die beträchtliche Popularität und Auslosungsrate des Notorischen bei PPV - ist unübersehbar.

In jedem Fall müssen beide Kämpfer in den ersten Runden den anderen entscheidend beenden, um den Russen davon zu überzeugen, seine Hände neu zu wickeln.

UFC 257 hat auch ein Co-Main Event in Form eines weiteren Lightweight-Kampfes zwischen Dan Hooker (der Mann, den Poirier im Juni letzten Jahres einstimmig besiegt hat) und Bellator-Superstar Michael Chandler. Chandler erwies sich mit 155 Pfund als einer der dominantesten Kämpfer von Bellator, und sein Debüt in der UFC könnte der "X" -Faktor sein, der erforderlich ist, um den Champ von seiner Rückkehr zu überzeugen.

Schreiben von Dan Grabham.