(Pocket-lint) - ViacomCBS hat angekündigt, dass CBS All Access - Paramount + (auch Paramount Plus genannt) - im März 2021 eingeführt wird. Hier erfahren Sie, was Sie über den Streaming-Service wissen müssen, einschließlich wo er verfügbar sein wird, wie viel er kostet und was Inhalt wird es enthalten.

Paramount + ist eine Umbenennung von CBS All Access, einem Live-TV-Abonnementdienst, den CBS 2014 gestartet hat. Es kombiniert Inhalte aus dem CBS-Netzwerk sowie Live-Streaming über mehr als 150 Partner, einschließlich NFL-Spiele. Es hatte auch Originalserien. Paramount + fügt Eigenschaften aus dem kombinierten ViacomCBS-Netzwerk hinzu, einschließlich Paramount, Nickelodeon, MTV, BET und Comedy Central.

CBS All Access hat Berichten zufolge 8 bis 9 Millionen Abonnenten in den USA, so dass es nicht annähernd so groß ist wie Netflix , Disney + , Amazon Prime Video oder sogar Hulu . ViacomCBS hofft wahrscheinlich, dass es mit dem Neustart von Paramount + erfolgreich mit der Konkurrenz mithalten kann.

Im vergangenen Jahr sagte Bob Bakish, CEO von ViacomCBS, dass das Paramount-Filmstudio und die Marke "bei Verbrauchern auf der ganzen Welt beliebt sind". Er beschrieb es als Ikone und sagte, es sei gleichbedeutend mit "Qualität, Integrität und erstklassigem Storytelling" - während CBS nur ein US-Kanal ist.

Beachten Sie, dass ViacomCBS auch den kostenlosen (werbefinanzierten) Pluto TV-Streaming-Service sowie das Showtime-Netzwerk besitzt.

Paramount + bietet Live-Sportprogramme, aktuelle Nachrichten, Originalserien sowie Filme und Shows aus dem breiteren ViacomCBS-Netzwerk, darunter Paramount, Nickelodeon, MTV, BET und Comedy Central. Sie sollten auch nichts von CBS All Access verlieren. Das heißt, es wird Star Trek geben: Picard, The Good Fight und mehr. In Bezug auf Originale sind hier fünf Festzelt-Shows, die bisher angekündigt wurden:

Das Angebot: Ein Blick hinter die Kulissen des Herstellungsprozesses von The Godfather

Löwin: Eine Spionagedrama-Serie von Taylor Sheridan (Yellowstone)

Ein Neustart von Behind the Music

The Real Criminal Minds: Eine Version des CBS-Dramas über wahre Verbrechen

Eine Wiederbelebung der Comedy-Serie The Game

Zum Start bietet Paramount + Live-Streaming-Programme, einschließlich Sport und Nachrichten, sowie eine Bibliothek mit rund 30.000 Titeln.

Die Preisgestaltung wurde noch nicht bekannt gegeben. In den USA kostet CBS All Access derzeit 5,99 USD pro Monat mit Werbung oder 9,99 USD pro Monat ohne Werbung.

Paramount + wird am 4. März 2021 eingeführt.

Paramount + wird ab dem 4. März 2021 in den USA und Lateinamerika erhältlich sein. Es ist noch nicht bekannt, wann Großbritannien verfügbar ist.

Laut ViacomCBS erhalten die nordischen Länder ab dem 25. März 2021 Zugang zu Paramount +, gefolgt von Australien Mitte 2021. Interessanterweise wird Kanada am 4. März 2021 das Paramount + Rebranding erhalten - jedoch ohne den erweiterten Inhalt (der später im Jahr 2021 eintreffen wird).

Besuchen Sie die Paramount + Platzhalter-Webseite , um benachrichtigt zu werden, wenn der Streaming-Dienst verfügbar wird.

ViacomCBS hat angekündigt, am 24. Februar 2020 eine Investorenpräsentation abzuhalten, um die Pläne des Unternehmens für Paramount +, die Erweiterung seiner Streaming-Strategie sowie die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 zu erläutern. Wir werden diesen Leitfaden mit Einzelheiten zu dieser Veranstaltung aktualisieren.

Schreiben von Maggie Tillman.