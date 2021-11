Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - ViacomCBS hat CBS All Access durch Paramount+ ersetzt. Hier ist, was Sie über den Streaming-Dienst wissen müssen, einschließlich wo er verfügbar ist, wie viel er kostet und welche Inhalte er bietet.

Paramount+ ist ein Rebranding von CBS All Access, einem Live-TV-Abonnementdienst, der 2014 von CBS gestartet wurde. Er bot Inhalte aus dem CBS-Netzwerk sowie Live-Streaming über 150 Partner, darunter NFL-Spiele. Es hatte auch Originale.

Paramount+ ist einzigartig, weil es Inhalte aus dem kombinierten ViacomCBS-Netzwerk anbietet, das Immobilien wie Paramount, Nickelodeon, MTV, BET und Comedy Central umfasst. Paramount+ ersetzt auch CBS All Access, das Ende 2020 angeblich 8 bis 9 Millionen Abonnenten in den USA hatte. Es war also bei weitem nicht die Größe von Netflix , Disney+ , Amazon Prime Video oder sogar Hulu .

ViacomCBS hofft, dass es mit der Einführung von Paramount+ erfolgreich aufholen und mit einigen seiner Konkurrenten besser konkurrieren kann. Denken Sie daran, dass ViacomCBS auch den kostenlosen Pluto TV-Streaming-Dienst und das Showtime-Netzwerk besitzt.

Die Einführung von Paramount+ begann am 4. März 2021.

Premium (keine Werbung, außer auf Live-Kanälen): 9,99 $ pro Monat

9,99 $ pro Monat Unverzichtbar (hat Werbung, lässt aber Ihr lokales Live-CBS fallen): 4,99 USD pro Monat

Paramount+ kostet 9,99 US-Dollar pro Monat oder 99,99 US-Dollar pro Jahr, um in den USA werbefrei zu streamen. Dieser "Premium"-Plan beinhaltet alles auf Paramount+, einschließlich Live-Streams der lokalen Kanäle des CBS-Netzwerks (aber es gibt Werbung in den Live-Kanälen). Paramount+ kostet außerdem 4,99 US-Dollar pro Monat oder 49,99 US-Dollar pro Jahr für einen "unverzichtbaren" Plan. Der wesentliche Plan enthält Anzeigen und entfernt den Zugriff auf Ihren lokalen Live-CBS-Sender.

Mit dem Essential-Plan sind NFL auf CBS und die UEFA Champions League weiterhin über separate Live-Feeds verfügbar.

Hinweis: Sie können den Essential-Plan auch mit Showtime für 11,99 USD pro Monat erhalten. Auch hier beinhaltet der wesentliche Plan nicht Ihren lokalen Live-CBS-Sender. Wenn Sie Ihren lokalen Live-CBS-Sender haben möchten, holen Sie sich den Premium-Plan. Sie können den Premium-Plan auch mit Showtime für 14,99 USD pro Monat erhalten.

Weitere Informationen zu den Preisen von Paramount+ finden Sie auf der Support-Seite hier.

Paramount+ wurde zuerst in den USA, Kanada und Lateinamerika eingeführt. In Lateinamerika ist Paramount+ in Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela verfügbar.

Paramount+ ist auch in Ungarn, Russland und dem Nahen Osten erhältlich.

ViacomCBS hat kürzlich einen Vertrag mit Sky unterzeichnet , um Paramount+ in Großbritannien, Österreich, Deutschland, Irland, Italien und der Schweiz irgendwann im Jahr 2022 einzuführen. Obwohl Details zu Preisen und möglichen Inhaltsunterschieden noch nicht bekannt gegeben wurden, hat das Duo verraten, wie Sie Sie können auf Paramount+ zugreifen. Es wird auf Sky-Plattformen verfügbar sein (und Sky wird weiterhin ViacomCBS-Pay-TV-Kanäle wie Comedy Central übertragen).

Ein direktes Abonnement von Paramount+ – sowie verschiedene Bundles – sind alle Teil des Plans, obwohl die Details jetzt dünn sind. Abonnenten von Sky Cinema erhalten Paramount+ anscheinend ohne zusätzliche Kosten, aber andere Sky-Kunden müssen es ihren Konten hinzufügen.

Paramount+ bietet Live-Sportprogramme, Sport und aktuelle Nachrichten sowie 30.000 Filme und Fernsehsendungen aus dem breiteren ViacomCBS-Netzwerk, zu dem CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central und der Smithsonian Channel gehören.

Paramount+ bietet auch Originale an. Gehen Sie hier, um eine vollständige Liste der verfügbaren Inhalte anzuzeigen. Der obige Trailer hebt auch die Top-Tier-Inhalte hervor.

Paramount+ unterstützt 4K/HDR sowie Dolby Vision und Dolby Atmos. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie den Premium-Plan haben und ein unterstütztes Gerät für diese Formate verwenden. Mobile Downloads sind ebenfalls verfügbar, jedoch auf 25 Titel beschränkt. Paramount+ bietet auch separate Profile – bis zu sechs davon – einschließlich Kinderprofile. Schließlich erlaubt es drei gleichzeitige Ströme. Eine Aufschlüsselung weiterer Funktionen finden Sie auf der FAQ-Seite von Paramount+.

Paramount+ ist zum Streamen auf ParamountPlus.com und in den mobilen Paramount+-Apps für Apple iOS- und Android-Geräte verfügbar. Abgesehen davon ist es überall zugänglich, wo CBS All Access unterstützt wurde, einschließlich:

Apple TV

iPhone und iPad

Android-TV

Android-Telefon und -Tablet

Chromecast

Amazon Fire TV

Portal-TV

Playstation 4

Samsung-Fernseher

Vizio TV

LG Fernseher

Roku

Xbox

Xfinity Flex

Sie können die vollständige Liste der unterstützten Geräte hier anzeigen.

CBS All Access-Abonnements werden automatisch auf Paramount+ übertragen.

Besuchen Sie die Paramount+-Website.