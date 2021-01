Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Discovery Channel, ein in den USA ansässiges Fernsehsender, hat einen Streaming-Dienst namens Discovery + gestartet. Es ist in den USA auf Roku und Amazon Fire TV-Geräten sowie auf mehreren anderen beliebten Plattformen wie Samsung, Apple TV, Google / Android und Xbox verfügbar.

Discovery + ist nicht so vollwertig wie Netflix. Prime Video oder Hulu , bietet jedoch nachgefragte Inhalte aus dem Discovery-Netzwerk.

Es funktioniert so, wie HBO Max HBO- und WarnerMedia-Inhalte hat, während Peacock NBC- und Universal-Inhalte hat, CBS All Access CBS- und Viacom-Inhalte hat und Disney + Disney-Inhalte sowie Marvel, LucasFilm und so weiter hat. Es ist für eingefleischte Entdecker gedacht, die nicht genug vom TV-Netzwerk bekommen können.

Discovery + enthält mehrere Shows aus dem Discovery Channel, wie 90 Day Fiance, sowie neue Versionen seiner Klassiker, einschließlich einer neuen House Hunters-Serie. Es gibt auch eine Serie von Bobby Flay und Giada de Laurentiis vom Food Network und eine neue Serie von Chip und Joanna Gaines von Magnolia Network.

Discovery + beginnt bei 4,99 USD pro Monat für die werbefinanzierte Version. Eine werbefreie Version ist für 6,99 USD pro Monat erhältlich. Es ist noch nicht für PlayStation verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.