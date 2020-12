Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video und andere Video-Streaming-Dienste werden aufgefordert, die Standarddefinition von Experten für Klimawandel in Großbritannien zur Standardqualität zu machen.

Die Royal Society hat einen Bericht veröffentlicht, der darauf hinweist, dass Plattformen ihre Emissionen erheblich reduzieren könnten, wenn Streaming-Dienste die Qualität von Video-Feeds - zumindest für Smartphones - verringern würden.

Es wird behauptet, dass HD-Streaming auf einem Telefon etwa achtmal mehr Emissionen verursacht als SD.

Es wird auch behauptet, dass die digitale Technologie zwischen 1,4 und 5,9 Prozent der gesamten globalen Emissionen beiträgt.

Sie können nicht nur die Qualität von gestreamten Filmen und Fernsehsendungen verringern, sondern auch die Emissionen beim Streamen von Musik senken, indem Sie alle dazugehörigen Videos ausschalten, so die Royal Society.

Corinne Le Querre, Professorin an der University of East Anglia, sagte gegenüber BBC News, Mitautorin des Berichts: "Um ehrlich zu sein, macht digitale Technologie nur einen kleinen Teil Ihrer Emissionen aus, beispielsweise wenn Sie einmal im Jahr fliegen - aber in jeder Hinsicht Die CO2-Einsparung ist erheblich. "

"Darüber hinaus versuchen wir, die Menschen dazu zu bewegen, die Macht des Digitalen zu nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen."

Die jährliche Aktualisierung Ihres Mobiltelefons ist ebenfalls ein Nein-Nein - sogar alle zwei. Der Bericht geht davon aus, dass Upgrades alle vier Jahre oder der Kauf gebrauchter Geräte die Herstellungsemissionen erheblich reduzieren werden.

Schreiben von Rik Henderson.