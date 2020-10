Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Halloween ist die perfekte Zeit, um einem der gruseligsten Typen zuzusehen, der jemals einen Overall getragen hat: Michael Myers. Seine Schreckensherrschaft begann vor Jahrzehnten und umfasst nun 11 Halloween-Filme. Aber sie folgen nicht alle einer ordentlichen Reihenfolge.

Das Franchise wurde ein paar Mal neu gestartet - 1998 und 2018 - und es gibt ein Rob Zombie-Remake des Originalfilms. Das macht es schwierig, einen chronologischen Leitfaden zusammenzustellen, aber es ist nicht unmöglich, da er in den meisten Filmen die arme Laurie Strode verfolgt. Wir haben also einen Auftrag erteilt, der dem König der Slasher-Filme von seinen Anfängen in der 45 Lampkin Lane bis heute folgt.

Wir haben unten eine spoilerfreie Version dieses Handbuchs zusammen mit einem Kinostartdatum und Neustartaufträgen eingefügt.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Der erste Halloween-Film beginnt natürlich 1963 mit der Halloween-Nacht. Wir sehen, wie ein sechsjähriger Michael Myers seine ältere Schwester mit einem Küchenmesser in der 45 Lampkin Lane ermordet. Fünfzehn Jahre vergehen und Myers bricht aus einer Einrichtung aus, in der er festgehalten wurde, und sein Psychiater Samuel Loomis (Donald Pleasance) ist gezwungen, ihn zu verfolgen. Myers kehrt in seine alte Heimatstadt Haddonfield, Illinois, zurück, um einige ahnungslose Babysitter unter der Leitung von Jamie Lee Curtis Laurie Strode zu jagen. John Carpenter hat diesen Film gedreht und mit Debra Hill geschrieben.

Als wir am Ende des Originalfilms anfangen, sehen wir, wie Laurie in ein Krankenhaus gebracht wird, nachdem sie angeblich Michael Myers besiegt hat. Aber er steht auf und geht weg von einer Reihe von Stichwunden und Schusswunden, die sonst die meisten Menschen töten würden. Obwohl Dr. Loomis anfänglich der Meinung ist, dass Michael wahllos auf Babysitter abgezielt hat, erfährt er bald, dass der Mörder aus einem bestimmten Grund hinter Laurie her ist.

Rick Rosenthal war Regisseur dieses Films, aber John Carpenter kehrte zurück, um ihn mit Debra Hill zu schreiben und zu produzieren.

Ja, wir haben Halloween III übersprungen. Dazu später mehr. Halloween IV unter der Regie von Dwight Little beginnt 10 Jahre nach den Ereignissen der ersten beiden Filme. Michael Myers erwacht aus dem Koma und macht sich auf den Weg, um Lauries Tochter Jamie Lloyd (Danielle Harris) zu finden und zu töten. Für diejenigen, die sich fragen, "starb" Laurie bei einem Autounfall außerhalb des Bildschirms vor den Ereignissen in Halloween 4.

Außerdem hat John Carpenter diesen Film weder geschrieben noch produziert. Er hat Halloween III gemacht, kommt aber erst 2018 zum Franchise zurück.

Am Ende von Halloween 4 schoss Michael Myers wiederholt und warf einen Minenschacht hinunter. In diesem fünften Film wird sein Körper in einem Bach angespült, wo ihn ein Mann findet, der alleine im Wald lebt. Er verbringt ein Jahr damit, sich um Michaels komatösen Körper zu kümmern, bevor er in der Halloween-Nacht aufwacht. Michael tötet den Mann sofort und macht sich auf den Weg, um Jamie (Danielle Harris) zu finden, die sich seit ihrer letzten Begegnung mit ihm in Therapie befindet.

Sechs Jahre später beginnt The Curse of Michael Myers mit Jamie, der jetzt von JC Brandy gespielt wird, als Gefangene eines Kultes, der Michael am Ende von Halloween 5 befreit hat. Sie wurde gezwungen, ein Kind zu tragen und stirbt während einer Flucht Versuch. Sie schafft es jedoch, ihr Kind zu verstecken, das dann von Tommy Doyle (Paul Rudd) gefunden wird, dem Jungen, den Laurie Strode im ersten Halloween-Film babysittet.

H20 beginnt mit Michael Myers, der das Haus seines kürzlich verstorbenen ehemaligen Psychiaters zerstört. Er entdeckt, dass Laurie (Jamie Lee Curtis) ihren Tod vorgetäuscht hat und als Prinzip eines privaten Internats gelebt hat, das ihr eigener Sohn John (Josh Hartnett) besucht.

Michael Myers kommt natürlich pünktlich zu einem Halloween-Familientreffen an.

In dieser Folge sehen wir zwei Dinge, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie sehen würden: Michael Myers darf endlich Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) töten und er darf Busta Rhymes im Karate bekämpfen. Der Film beginnt mit Laurie, die nach den Ereignissen von H20 drei Jahre zuvor institutionalisiert wurde, und Michael kommt, um sie zu besuchen. Danach begibt er sich in sein altes verlassenes Zuhause, um die Kandidaten einer Reality-Show zu finden, die eine Nacht mit ihm verbringen möchten.

Der Film mit den höchsten Einnahmen im Franchise ist auch der jüngste. Es ist ein weiterer Neustart, aber es dient als direkte Fortsetzung des ursprünglichen Halloween, was bedeutet, dass alle anderen Filme so behandelt werden, als ob sie nicht passiert wären. Da es so erfolgreich war, sind zwei weitere Fortsetzungen in Arbeit.

Jamie Lee Curtis kehrt erneut als Laurie Strode zurück. Sie ist immer noch traumatisiert von der Halloween-Nacht vor 40 Jahren, als Michael Myers nach Hause kam. Sie lebt ein zurückgezogenes Leben in einem stark befestigten Haus. Sie bleibt mit ihrer Enkelin Allyson (Andi Matichak) in Kontakt, sieht aber selten ihre Tochter, die ihr als Kind weggenommen wurde. Glücklicherweise bricht Myers aus einer Anstalt aus, um eine Familientherapie durchzuführen.

David Gordon Green war Regisseur dieses Halloween-Films. Die kommenden Fortsetzungen heißen Halloween Kills (vor kurzem auf Oktober 2021 verschoben) und Halloween Ends (im Oktober 2022). Grün ist geplant, um beide zu lenken.

Wir schließen unseren Uhrenführer mit den beiden Rob Zombie-Remakes ab. Der erste Film, auch verwirrenderweise auch Halloween genannt, folgt dem gleichen Verlauf wie der Originalfilm, spielt jedoch Jahrzehnte später und konzentriert sich auf verschiedene Aspekte, wie die Vorbereitung auf Michael Myers erste Morde als Kind im Jahr 1990 Wir sehen auch seine jahrelange Therapie mit Dr. Loomis (Malcolm McDowell).

Die Geschichte endet immer noch an derselben Stelle. Michael entkommt und kehrt nach Haddonfield zurück, um Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) zu finden.

Wir stellen diesen Film gegen Ende, weil es sich um eine separate Zeitleiste handelt. Es ist immer noch gut zu sehen, wie es Michaels Hintergrund verdeutlicht, aber das ist nicht etwas, was jeder wollte, einschließlich John Carpenter selbst. Es hilft nicht, dass Myers Hintergrund und Motivationen am Ende von Rob Zombies zweitem Halloween-Film durch viele der gleichen Eigenschaften wie seine Slasher-Film-Brüder Jason Vorhees getrübt werden.

Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) spielt ein Jahr nach dem ersten von Rob Zombie geleiteten Halloween und beschäftigt sich immer noch mit dem Trauma des vorherigen Halloween. Michael Myers hat inzwischen als Anhalter auf der Flucht gelebt, bis er Visionen von seiner Mutter bekommt, die ihn auffordert, nach Hause zurückzukehren und Laurie zu finden. Halloween II versucht die Verbindung zwischen Michael und Laurie zu konkretisieren.

Dieser Zombie-Film ist eine Neuinterpretation des Halloween-Franchise, aber kein großartiger Film. Es schafft es jedoch, dunkler als die Originalfilme zu sein.

Der letzte Film in unserem Guide ist technisch gesehen der drittveröffentlichte Film aus dem Halloween-Franchise.

Season of the Witch wurde 1982 veröffentlicht und ist ein fehlgeschlagener Versuch, eine Halloween-Anthologie-Serie zu erstellen. Das heißt, es hat nichts, was es mit irgendetwas anderem im Halloween-Universum verbinden könnte. Es gibt nicht einmal einen Michael Myers. Stattdessen dreht sich Halloween III um eine hinterhältige Verschwörung eines Unternehmens, das Halloween-Masken herstellt und plant, jedes Kind, das eine seiner Masken trägt, mit Stonehenge-Computerchips zu ermorden.

James Carpenter, der ursprüngliche Halloween-Regisseur, produzierte diesen Film mit Debra Hill.

OK, hier ist die auf einen Blick verfügbare Version des obigen Handbuchs, nur frei von Spoilern:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: Die Rückkehr von Michael Myers (1988)

Halloween 5: Die Rache von Michael Myers (1989)

Halloween 6: Der Fluch von Michael Myers (1995)

Halloween H20: Zwanzig Jahre später (1998)

Halloween: Auferstehung (2002)

Halloween (2018)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween III: Staffel der Hexe (1985)

Hier ist jeder Halloween-Film in der Reihenfolge, in der er in den Kinos veröffentlicht wurde:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Staffel der Hexe (1985)

Halloween 4: Die Rückkehr von Michael Myers (1988)

Halloween 5: Die Rache von Michael Myers (1989)

Halloween 6: Der Fluch von Michael Myers (1995)

Halloween H20: Zwanzig Jahre später (1998)

Halloween: Auferstehung (2002)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween (2018)

John Carpenter schrieb und inszenierte den ersten Halloween-Film und nahm an drei weiteren Filmen im Franchise teil. Hier sind seine Filme:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Staffel der Hexe (1985)

Halloween (2018)

Hier sind alle originalen Halloween-Filme, bevor das Franchise neu gestartet wurde:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Staffel der Hexe (1985)

Halloween 4: Die Rückkehr von Michael Myers (1988)

Halloween 5: Die Rache von Michael Myers (1989)

Halloween 6: Der Fluch von Michael Myers (1995)

Das Franchise wurde mit H20 neu gestartet, wobei Halloween III bis VI nicht berücksichtigt wurden. Hier ist diese Neustartreihenfolge:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween H20: Zwanzig Jahre später (1998)

Halloween: Auferstehung (2002)

Das Franchise wurde 2018 erneut neu gestartet, wo es nur das ursprüngliche Halloween enthält. Hier sind die beiden Filme in dieser Reihenfolge:

Halloween (1978)

Halloween (2018)

Schreiben von Maggie Tillman.