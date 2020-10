Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der nächste James-Bond-Film, No Time to Die , wurde erneut in den Kinos veröffentlicht. Der letzte Premiere-Termin ist auf 2021 festgelegt.

Der 25. Bond-Film soll derzeit am 2. April 2021 erscheinen. Er sollte ursprünglich im vergangenen April weltweit in den Kinos erscheinen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kündigten die Produzenten des Films jedoch an, dass der Film auf November 2020 verschoben werden soll. Natürlich ist COVID-19 in den USA und anderswo immer noch eine sehr reale Bedrohung, und es ist bereits Oktober, daher ist es nicht überraschend Erfahren Sie, dass die Produzenten den Film erneut verschoben haben - diesmal bis zum nächsten Frühjahr.

Die Produzenten von MGM, Universal und Bond, Michael G. Wilson und Barbara Broccoli, gaben heute bekannt, dass die Veröffentlichung von NO TIME TO DIE, dem 25. Film in der James Bond-Reihe, bis zum 2. April 2021 verschoben wird, um von einem weltweiten Theater gesehen zu werden Publikum. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 - James Bond (@ 007), 2. Oktober 2020

Viele andere Filme und Shows wurden aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben oder auf das nächste Jahr verschoben, darunter Marvels Black Widow . Sogar Filme wie The Batman , die nächstes Jahr auf den Markt kommen sollen , wurden um Monate zurückgedrängt. Gleichzeitig entscheiden sich viele Studios dafür, Kinostarts zu überspringen, indem sie zu Hause Streaming betreiben. Zum Beispiel hatte Disney Mulan auf Disney + uraufgeführt, obwohl es eine weltweite Kinoveröffentlichung geben sollte.

Nur wenige Filme haben versucht, sich weltweit zu öffnen. Grundsatz ist wahrscheinlich das größte Beispiel. Aber selbst dieser Film konnte an der US-Kinokasse nur bis zu 20 Millionen US-Dollar eröffnen .

Schreiben von Maggie Tillman.