(Pocket-lint) - Christopher Nolans Filme verführen seit Jahrzehnten das Publikum weltweit und er festigt zunehmend seinen Platz als einer der weltweit führenden Regisseure.

Seine Filme schaffen es, Mainstream-Anziehungskraft und -Aktion mit Komplexität in Form und Schnitt zu verbinden, ohne sein Publikum zu entfremden, und das hat ihn von Erfolg zu Erfolg geführt. Jetzt kommt sein neuester Film endlich in die Kinos, je nachdem, wo Sie leben. Tenet wurde mit Spannung erwartet und viel verspätet und ist so verwirrend und aufregend, wie Sie es erwarten würden.

Egal, ob Sie Tenet gesehen haben und einen Auffrischungskurs machen möchten oder sich auf die große Neuerscheinung vorbereiten möchten, wir haben ein bisschen gegraben und über die bestmögliche Reihenfolge nachgedacht, um Nolans Filme anzusehen und ein paar zu haben von Optionen für Sie zu berücksichtigen. Zuerst werden wir Sie mit unserer bevorzugten Bestellung treffen, dann werden wir eine typischere Alternative ausarbeiten.

Vertrauen Sie uns in diesem Fall - obwohl es einige unkonventionelle Möglichkeiten gibt, wie Tenet mit anderen Filmen von Nolan in Verbindung gebracht werden kann oder nicht, ist es eine eigenständige Erfahrung, auf die Sie sich nicht wirklich vorbereiten müssen. Wenn Sie darüber nachdenken, den Film zu sehen, machen Sie es und machen Sie sich keine Sorgen darüber, wie viel von Nolans anderen Sie bisher geschafft haben.

Wie Sie bald herausfinden werden, gibt es im Kern von Tenet ein zyklisches Rätsel, das bedeutet, dass jedes Gefühl der Discombobulation, das Sie zum ersten Mal sehen, völlig beabsichtigt ist. Überprüfen Sie nach dem Anschauen, was ein SATOR-Quadrat ist. Wir sagen nicht, dass es der beste Nolan-Film ist, aber wir denken, dass es ein wirklich großartiger Ort ist, um anzufangen.

Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die Memento für Nolans besten Film halten, vielleicht weil er seine Vorliebe für Tricks zeigt, ohne sich hinter riesigen Action-Versatzstücken und umwerfenden Bildern zu verbergen.

Es ist eine viel einfachere mysteriöse Geschichte mit Amnesie im Herzen und ein großartiger Reiniger für den Gaumen nach den weltrettenden Possen von Tenets Handlung. Dieser Kontrast ist der Grund, warum wir denken, dass es ein großartiger Verfolger für Nolans neuesten Film ist.

Hier haben wir das Fleisch getroffen - Nolans Name wurde bekannt, bevor er sich mit DC und Warner Bros für das Batman-Franchise zusammengetan hat, aber es ist fair zu sagen, dass seine Karriere definitiv ein Gefühl vor und nach Batman hat.

Batman Begins ist nicht der beste Batman-Film, den er gemacht hat, aber es war eine ziemlich klare und unmittelbare Demonstration, dass man ihm ein großes Budget und aktionsreichere Filme anvertrauen kann. Es band Batman auch an eine realistischere Einstellung und einen realistischeren Ton, der später verdoppelt werden würde.

Hier sind wir in einem Abschnitt der Reihenfolge, in dem wir Nolans eigene Chronologie widerspiegeln - genau wie er denken wir nicht, dass Sie die Batman-Trilogie nacheinander angehen sollten, sonst riskieren Sie Burnout. Folgen Sie stattdessen seinem Beispiel und gehen Sie zu The Prestige.

Diese aufregende Geschichte rivalisierender Magier ist kurvig und unvorhersehbar und äußerst befriedigend, wenn man weiß, was kommen wird. Es hat eine wunderschöne Kulisse und ist mit Nolans bester Arbeit da oben.

Über ein Jahrzehnt später und trotz aller Bemühungen von Marvel, die Kassen zu erobern, ist dies immer noch der Superhelden-Film Apex Predator - ein äußerst erfolgreicher Film, der unvergessliche Versatzstücke und Performances erspart.

Wir denken, es ist die perfekte Mitte für einen Nolan-Durchblick und bietet eine schöne tonale Pause vom Mysterium von The Prestige. Es ist eine, sich zurückzulehnen und zu genießen, egal wie oft Sie es gesehen haben.

Es mag sich in Ihrer Erinnerung nicht so anfühlen, aber The Dark Knight hat eine ganze Menge Polizeiarbeit in sich - Gordons Anteil an der Handlung ist bedeutend, und in den frühen Stadien gibt es für ihn und Batman viel zu versuchen, herauszufinden.

Deshalb denken wir, dass es gut zu einem der früheren Filme von Nolan, Insomnia, führt, in dem Al Pacino versucht, ein schreckliches Verbrechen aufzudecken. Es hat eine Einstellung im Gegensatz zu vielen anderen Filmen von Nolan und ist auch weit weniger verbreitet.

Vielleicht fällt Ihnen ein Thema auf, wie wir diesen Auftrag erstellt haben. Wir glauben, dass der beste Weg, Nolan zu genießen, darin besteht, die Ermüdung der Brille zu vermeiden, indem Sie von seinen kleineren Filmen zu seinen größeren Bildern springen. Aus diesem Grund ist Insomnias engere Handlung ein gutes Sprungbrett für die universelle Breitpinsel-Skala von Interstellar.

Einige Leute lieben es, andere denken, es ist Nolan, der Schmaltz so nahe kommt, wie er es wagt, aber die visuelle Kraft von Interstellars atemberaubenden Ausblicken oder die mitreißende Qualität seiner Partitur lässt sich nicht leugnen.

Nach der Logik, die wir aufgestellt haben, tauchen wir mit dieser ersten vollständigen Veröffentlichung wieder in Nolans Ursprünge ein. Es ist eine Schwarz-Weiß-Zahl mit kleinem Budget, die deutlich britischer ist als die meisten seiner Arbeiten.

Sie werden in der Lage sein, die Anfänge seiner kurvenreichen, unvorhersehbaren Vorlieben in Bezug auf Story-Beats zu verfolgen, was Follow eine weitere wirklich nützliche Pause von den Blockbustern macht.

Nolans monumentaler Abschluss seiner Batman-Trilogie tritt einen Schritt zurück von der unerbittlichen Grobheit von The Dark Knight, schafft aber immer noch eineinhalb Dosen Spektakel.

Es jongliert gut mit einem neuen Bösewicht in Tom Hardys Bane, der gut gemanagten Einführung von Anne Hathaways Selina Kyle und einer Schlussfolgerung, die emotional zufriedenstellte.

Sagen Sie es leise, denn die Leute werden über diese Dinge mächtig hitzig, aber wir denken, Dunkirk ist Nolans Meisterwerk, weshalb wir es für einen späten Slot gespeichert haben. Es hat seine Puzzle-Box-Chronologie, aber auf eine Weise, die dem Plotten und Bearbeiten großartig dient.

Die nagelgreifende Aktion ist unerbittlich, aber die gesamte Besetzung ist subtil ausgerichtet, um einen zeitlosen, grenzwertigen, eleganten Ton zu erzielen, von dem wir nicht genug bekommen können. Es ist auch unser letztes Stück in der Bestellung, das uns auf modernere Einträge vorbereitet.

Inception fühlte sich wie ein Game-Changer an - ein massiver Film, der aufgrund seiner komplizierten Handlung und seines Pseudo-Cliffhanger-Endes massive Diskussionen hervorrief. Dies ist eine wilde Fahrt, die Nolans Oeuvre vorerst sehr schön abschließt.

Es hat alle seine Markenzeichen - großartige Action, eine massiv einflussreiche Partitur von Hans Zimmer, eine rötliche, beeindruckende Besetzung und ein Gefühl der Dynamik, dem man nicht widerstehen kann. Es ist jedoch nicht ganz unsere letzte Wahl.

Sobald Sie es zum ersten Mal gesehen haben, werden Sie verstehen, warum wir Tenet sowohl oben als auch unten in dieser Reihenfolge platziert haben - und wenn Sie sich durch Nolans Backkatalog gearbeitet haben, denken wir, dass Sie Ich bin bereit für einen weiteren Versuch.

Es ist auch eine großartige Fortsetzung von Inception, da eine der Haupttheorien, die derzeit im Umlauf sind, darin besteht, dass seine Eröffnungslinie, die wir nicht verderben werden, bedeuten könnte, dass sie im selben Universum spielt. Wir sind nicht ganz überzeugt, aber mit all Nolans Filmografie sind Sie gut aufgestellt, um das zweite Mal selbst zu beurteilen. Wenn Sie ein wirklich neuartiges Erlebnis erleben möchten, schauen Sie es sich beim Zurückspulen an. Warum nicht?

Das ist also unsere Bestellung, aber wenn Sie eine andere Herangehensweise wünschen, können Sie sich für die prosaischere Alternative unten entscheiden.

Im Anschluss (1998)

Memento (2000)

Schlaflosigkeit (2002)

Batman beginnt (2005)

Das Prestige (2006)

Der dunkle Ritter (2008)

Inception (2010)

Der dunkle Ritter steigt auf (2012)

Interstellar (2014)

Dünkirchen (2017)

Grundsatz (2020)

