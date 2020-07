Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In diesen ungewöhnlichen Zeiten hat sich das Gesicht des Kinos bereits geändert: Die Trolls World Tour von NBCUniversal musste ihren Kinostart überspringen und ging direkt zu Premium Video on Demand (PVOD). Es war jedoch ein großer Erfolg - in den ersten drei Wochen wurden über 100 Millionen US-Dollar eingespielt .

AMC, das eine der größten Theaterketten in den USA betreibt, mochte jedoch nicht die Pläne von Universal, künftig weitere PVOD-Veröffentlichungen zu Hause zu versprechen, und drohte damit, Universal-Filme von seinen Showreels in den USA, Europa und Europa zu boykottieren darüber hinaus.

Es schien die Anfänge des Todes des Kinos zu bedeuten. Aber nachdem wir uns im Unfug befunden haben, wurde eine Einigung erzielt: Die Bilder von Universal erhalten jetzt eine 17-tägige Exklusivität in den Kinos.

Aber das ist keine große Zeitspanne - sicherlich eine signifikante Reduzierung der Exklusivität um 90 Tage oder mehr, die die typische Norm ist. Potenzielle Kinobesucher müssten in den ersten zweieinhalb Wochen nach Veröffentlichung besonders daran interessiert sein, sich auf eine Vorführung einzulassen, da sonst ein PVOD-Kauf für viele Kunden sinnvoller sein könnte.

Und da physische Medien nicht der Boom waren, der es einmal war, ist es der sicherste Weg, die Zuschauer zum Veröffentlichungstermin zu veranlassen, den höchsten Dollar für Veröffentlichungen zu zahlen, wenn sie am frischesten sind.

Wie hat ein solcher Deal grünes Licht bekommen? Eine Umsatzbeteiligung natürlich. Nach drei Theaterwochenenden wird angenommen - obwohl nicht bestätigt -, dass die PVOD-Einnahmen geteilt werden. Das klingt sicher nach einem weiteren zukünftigen Argument, da sich die Welt an die aktuelle Krise anpasst.

Also ist es der Tod des Kinos? Oder ist dies ein Rückgrat, um das Kino zu erhalten? Wir werden sehen...

Schreiben von Mike Lowe.