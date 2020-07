Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Disney versprach den Abonnenten, mit Marvel Studios neue TV-Serien zu entwickeln, darunter eine Show namens The Falcon und The Winter Soldier, alle für den Disney + -Streaming-Service. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde jedoch der Zeitplan für die Veröffentlichung dieser Projekte verschoben.

Der Falke und der Wintersoldat sollten im August 2020 auf Disney + erscheinen, aber laut verschiedenen Berichten, darunter einem von Entertainment Weekly , hat Disney angekündigt, dass sich die Show nach einer langen Produktionspause, die im Mai in Kraft trat, verzögern wird. Disney hat den Medien derzeit keinen neuen Zeitplan für die Veröffentlichung seiner Projekte zur Verfügung gestellt, geschweige denn einen neuen Premiere-Termin für The Falcon und The Winter Soldier.

Der Falke und der Wintersoldat sollen direkt nach Avengers: Endgame spielen, wobei Steve Rogers Captain America seinen Schild an Sam Wilson weitergibt, gespielt von Anthony Mackie. Aber Disney hat nur einen Teaser für die Show veröffentlicht - als es auch einen Blick auf zwei andere TV-Serien von Marvel Studios gab, die für Disney + in Arbeit sind. Es ist unklar, ob sich diese anderen Shows ebenfalls verzögern werden, obwohl wir vermuten, dass dies der Fall sein wird.

In welcher Reihenfolge sollten Sie alle Marvel-Filme und Shows ansehen?

Die zweite Staffel des Mandalorianers ist noch auf dem Weg, im Oktober auf Disney + veröffentlicht zu werden, oder zumindest hat Disney noch nichts Gegenteiliges gesagt. Die Marvel-Studios von Disney haben jedoch das geplante Premiere-Datum von Black Widow im vergangenen Mai auf den 6. November 2020 verschoben, und The Eternals wurde ebenfalls um einige Monate auf den 12. Februar 2021 verschoben. Diese Störungen sind alle darauf zurückzuführen, dass das Studio die Produktion nicht sicher wieder aufnehmen kann oder sogar schießen.

Berichten zufolge sagte Bob Chapek , CEO von Disney , den Mitarbeitern kürzlich bei einem internen Treffen, das Unternehmen wolle die Produktion bald wieder aufnehmen, aber nur, wenn dies sicher ist.