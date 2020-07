Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Die Zukunft von Marvel könnte bald enthüllt werden.

Marvel-Fans haben nach einem eigenständigen Black Widow-Film verlangt, seit Scarlett Johansson 2010 mit Iron Man 2 den Superspion auf die Leinwand brachte. Jetzt bekommt die Comic-Figur nicht nur endlich ihr Solo-Debüt, sondern sie tritt im Wesentlichen aus Marvels neuer Phase 4 - solange COVID-19 keine Verzögerungen mehr verursacht. Das Marvel Cinematic Universe tritt buchstäblich in eine neue Phase ein, mit Black Widow an der Spitze.

Marvel Studios hat jedoch einige dringende Fragen, die die Fans in diesem ersten Phase-4-Film beantworten müssen. Wie geht es weiter mit Black Widow und ihrer Rolle in der MCU? Denken Sie daran, dass ihre Geschichte scheinbar mit Avengers: Endgame endet. Um Ihnen eine bessere Vorstellung von dem neuen, eigenständigen Black Widow-Film zu geben, der später in diesem Jahr in die Kinos kommt, einschließlich der möglichen Auswirkungen auf die Zukunft der MCU, finden Sie hier alles, was wir bisher darüber wissen.

HINWEIS: UNTEN KÖNNEN SPOILER SEIN.

Für die Uneingeweihten plant und veröffentlicht Marvel Filme in narrativ verbundenen Phasen. Viele der Titel in jeder Phase sind eigenständige Filme über bestimmte Charaktere, und sie bauen sich normalerweise auf alle Avengers auf, die sich zusammenschließen, um im letzten Film der Phase mit einer Bedrohung fertig zu werden. Phase 3 widersetzte sich leicht diesem Trend, indem sie Spider-Man: Far From Home als eine Art Epilog zur Infinity Stone-Saga der ersten drei Phasen hinzufügte.

Dies positioniert Black Widow an einem interessanten Ort. Es wird eine völlig neue Phase von Marvel-Filmen beginnen, Phase 4, obwohl sie fast ein Jahrzehnt zuvor in der vorherigen Phase der MCU angesiedelt war. Es ist auch ein Charakter zu sehen, der in Phase 3 gestorben ist. Es ist also ein sehr Phase-3-Film, und dennoch soll es ein Phase-4-Film sein.

Das letzte Mal, als wir Natasha Romanoff (auch bekannt als die Schwarze Witwe) sahen, kämpfte sie gegen ihren langjährigen Freund Hawkeye (gespielt von Jeremy Renner), der das Recht hat, sich von einer Klippe zu werfen. Sie gewann und starb. Deshalb spielt der neue Black Widow-Film nach den Ereignissen in Captain America: Civil War 2016 - wenn sie lebt und sich nicht mehr zwischen ihren engsten Freunden Tony Stark und Steve Rogers entscheiden muss.

In dem neuen Marvel-Film wird Scarlett Johannson als Natasha Romanoff zurückkehren. Sie untersucht ihre eigene Vergangenheit, einschließlich der Frage, wie sie durch ein sowjetisches Trainingsprogramm, das als Roter Raum bekannt ist, zum Attentäter der Schwarzen Witwe ausgebildet wurde. Wie einer unserer anderen Lieblings-Marvel-Superhelden wird von Johannson erwartet, dass er den Staffelstab der Schwarzen Witwe an eine andere Attentäterin weitergibt, Yelena Belova (gespielt von Florence Pugh), die neben Romanoff trainierte.

Frühe Trailer für die Filmshow Romanoff, die sich mit einer Art Familieneinheit wiedervereinigt, die sie in der Vergangenheit hatte, einschließlich Pughs Yelena. Wir sehen Rachel Weisz auch als Melina Vostokoff und David Harbour von Stranger Things. Er spielt die Antwort der Sowjetunion auf Captain America, den Red Guardian.

Marvel scheint Taskmaster aus den Comics als Bösewicht im neuen Black Widow-Film zu positionieren. Er ist in der Lage, die Kampfstile von jedem nachzuahmen, den er in einem Kampf beobachtet. Deshalb zeigen ihm Anhänger, wie er Krallen ähnlich dem Black Panther, Pfeil und Bogen wie Hawkeye und einen Schild wie Captain America verwendet. Der Charakter ist maskiert und wir wissen so gut wie nichts über seine Motivationen.

Es wäre nicht schockierend herauszufinden, dass Taskmaster nur der Muskel für einen anderen Bösen mit einem größeren Plan ist.

Im ersten Avengers-Film aus dem Jahr 2012 gibt es eine Wegwerfszene, in der Hawkeye und Black Widow Lokis Invasion in New York mit einer anderen Erfahrung vergleichen, die sie während ihres Kampfes in Budapest gemacht haben. Marvels neuer Film spielt, nachdem dieser Moment passiert wäre, aber die Fans würden gerne wissen, was tatsächlich in Budapest passiert ist, vergleichbar mit einer außerirdischen Armee, die in New York einfällt. Vielleicht lernen wir in Black Widow.

Gerüchten zufolge wird Robert Downey Jr. in dem neuen Film als Iron Man auftreten. Angesichts der Tatsache, dass Black Widow vor den Ereignissen von Endgame spielt und Tony Stark daher noch am Leben ist, ist es sinnvoll, dass er eine Rolle in dem Film spielen könnte. Machen Sie sich jedoch keine Hoffnungen auf mehr als einen Cameo-Auftritt.

Hier ist eine Auswahl der Hauptdarsteller und der Crew, die alle von Marvel Studios bestätigt wurden:

Scarlett Johansson - Schwarze Witwe alias Natasha Romanoff

- Schwarze Witwe alias Natasha Romanoff Florence Pugh - Yelena Belova

- Yelena Belova Rachel Weisz - Melina Vostokoff

- Melina Vostokoff David Harbour - Alexei Shostakov alias The Red Guardian

- Alexei Shostakov alias The Red Guardian Robert Downey Jr. - Tony Stark alias Iron Man

- Tony Stark alias Iron Man William Hurt - Thaddeus Ross

- Thaddeus Ross Cate Shortland - Regisseurin

- Regisseurin Kevin Feige - Produzent

- Produzent Eric Pearson - Schriftsteller

Hier ist der neueste Trailer, den wir für Black Widow gesehen haben:

Als ob die Fans noch nicht lange genug auf Black Widow gewartet hätten, kündigten Marvel Studios zu Beginn der Pandemie an, die Veröffentlichung des Films vom 1. Mai 2020 bis zum 6. November 2020 zurückzuschieben. Ein weiterer Marvel-Film, The Eternals, war ursprünglich geplant, um dieses Datum zu Premiere; es hat sich auch verzögert.

