Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hulu hat offiziell eine Watch Party- Funktion gestartet, mit der alle Abonnenten gleichzeitig eine Show oder einen Film in einem Gruppenchat sehen können.

Während Dienste von Drittanbietern Watch Party-Funktionen für beliebte Streaming-Dienste anbieten, gibt es keine integrierte Möglichkeit, Hulu mit einem Freund zu streamen. Jetzt schließt es sich jedoch den vielen Streaming-Diensten an, die eine solche Funktion anbieten. Denken Sie daran, dass dies zu einer Zeit kommt, in der viele noch sozial distanziert sind und gerne mit Freunden in Kontakt treten möchten. Folgendes müssen Sie wissen.

Um auf die Funktion zuzugreifen, suchen Sie auf der Detailseite der unterstützten Titel nach dem Symbol „Watch Party“.

Sie erhalten dann einen Link, den Sie an andere Personen senden können, die sich Ihnen anschließen und mitschauen möchten. Jeder, der zuschaut, muss die Website von Hulu nutzen. Es steht allen Abonnenten zur Verfügung - nicht nur denjenigen, die für den werbefreien Tarif bezahlen. Als Hulu das Feature zum ersten Mal testete, war es zunächst nicht für alle verfügbar.

Mit der Watch Party-Funktion von Hulu können Zuschauer in einem gemeinsamen Gruppenchat mit einem Stream des Videos, das sie gerade ansehen, miteinander chatten. Jeder Teilnehmer kann seine eigene Wiedergabe steuern. Sie können pausieren oder auf die Schaltfläche „Zum Aufholen klicken“ klicken, um zu der Stelle zurückzukehren, an der die Gruppe gerade zuschaut.

Es ist jetzt für alle verfügbar, um es zu versuchen!

Watch Party arbeitet an „Tausenden“ Titeln aus der On-Demand-Bibliothek von Hulu.

Ja. Amazon Prime Video , Disney + , Movies Anywhere und Sling TV bieten ab sofort eigene Watch Party-Funktionen an.

Weitere Informationen finden Sie auf der FAQ-Seite zu Hulus Watch Party .

Schreiben von Maggie Tillman.