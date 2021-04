Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeder Indiana Jones-Film ist auf Paramount + zu sehen , daher ist es eine großartige Zeit, um Ihren Lieblingsarchäologen mit Bullwhip-Toting und Fedora-Anziehen zu treffen. Zumal 2022 ein neuer Film herauskommen soll, bei dem Harrison Ford als Indy und Chris Pratt als Costar zurückkehren wird.

Die Indiana Jones-Filmreihe besteht aus vier Filmen. Steven Spielberg führte Regie bei jeder Folge, an deren Seite der Star Wars-Schöpfer George Lucas half, sie zu schreiben. Eine der beiden Entscheidungen führte jedoch zu einem Zeitbruch in der Geschichte, sodass die Ereignisse in den Filmen nicht chronologisch aufeinander abgestimmt sind, wenn Sie sie in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung ansehen. Der zweite Film der Serie ist technisch gesehen eine Fortsetzung des ersten Films.

Damit Sie Indiana Jones besser verstehen, haben wir alle Filme in chronologischer Reihenfolge angeordnet. Jetzt können Sie Indianas Abenteuer ganz einfach beobachten, wie sie passiert sind. Wir haben sogar die Fernsehserie The Young Indiana Jones Chronicles in unsere Bestellung aufgenommen und über zukünftige Indiana Jones-Filme gesprochen.

Eine spoilerfreie Version dieses Handbuchs mit Aufzählungszeichen finden Sie unten. Es gibt sogar eine Reihenfolge für den Kinostart für diejenigen unter Ihnen, die interessiert sind.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Der Regisseur Steven Spielberg machte sich daran, eine Fortsetzung von Indiana Jones und The Raiders of the Lost Ark aus dem Jahr 1981 zu machen, aber er wollte nicht, dass die Nazis wieder die Hauptschurken waren, und beschloss, den zweiten Film vor den Ereignissen des ersten Films zu drehen. Mit anderen Worten, dies ist ein Prequel.

Es beginnt 1935 mit Indiana Jones (Harrison Ford) in Shanghai, bevor er nach einer kurzen Flucht mit seinem Kumpel Short Round (Jonathan Ke Quan) und einem Nachtclub-Sänger namens Willie Scott (Kate Capshaw) über den Himalaya fliegt. Als das Flugzeug abstürzt, befindet sich das Trio in einem armen indischen Dorf, dem zusammen mit all ihren Kindern ein heiliger Stein gestohlen wurde.

Es liegt an Indy, herauszufinden, was wirklich passiert.

Ursprünglich als Raiders of the Lost Ark veröffentlicht, wurde der erste Indiana Jones-Film später als Indiana Jones und The Raiders of the Lost Ark vermarktet. Indiana Jones, wieder gespielt von Harrison Ford, tritt gegen die Nazis an, um die Arche von zu finden Der Bund, ein heiliges religiöses Artefakt, von dem die Nazis glauben, dass es die Macht hat, sie unaufhaltsam zu machen.

Indiana Jones spielt im Jahr 1936 und wird informiert, dass die Nazis nach seinem ehemaligen Mentor Abner Ravenwood suchen, der Informationen hat, die sie benötigen, um die Arche zu finden. Indy beginnt seine Suche mit der Suche nach Abners Tochter Marion (Karen Allen) in Nepal - und Gemeinsam beginnen die beiden eine weltübergreifende Suche nach der Bundeslade.

Indiana Jones (Harrison Ford) spielt 1938 und erfährt, dass sein Vater Henry Jones (Sean Connery) auf der Suche nach dem Heiligen Gral verschwunden ist, von dem Jesus angeblich beim letzten Abendessen getrunken hat. Indy erhält das Tagebuch seines Vaters über die Tasse per Post aus Venedig. Mit seinem Kollegen Marcus Brody (Denholm Elliot) versucht er, seinen Vater und den Heiligen Gral zu finden.

Fast 20 Jahre nach den Ereignissen von The Last Crusade wird Indiana Jones (Harrison Ford) von sowjetischen Agenten unter der Führung von Irina Spalko (Cate Blanchett) gefangen genommen, die ihn zwingen, in einem geheimen US-Lagerhaus nach einer mumifizierten Leiche zu suchen.

Jones entkommt, aber er ist in der roten Angst der späten 50er Jahre gefangen und wird von seinem Job am Marshall College suspendiert. Er wird dann von Mutt Williams (Shia LeBeouf) angesprochen, der ihm erzählt, wie ein anderer Archäologe, Harold Oxley (John Hurt), in Peru einen Kristallschädel entdeckte und dann verschwand. Es hängt mit den Sowjets zusammen, die ihn gefangen genommen haben, und so ermittelt Jones natürlich mit Mutt.

Sie würden sich vorstellen, dass diese TV-Serie, die auf den Abenteuern eines jungen Indiana Jones basiert, chronologisch an erster Stelle steht, aber die Show findet tatsächlich in den 90er Jahren statt, wobei ein älterer Indiana (George Hall) jede Episode mit der Erinnerung an ein Abenteuer aus seiner Jugend beginnt .

Die Episode blinkt dann zurück, um die Geschichte zu erzählen.

Die Show springt je nach Folge herum, wobei einige ein Kind Indy (Corey Carrier) und andere einen Teenager Indy (Sean Patrick Flannery) zeigen. In den meisten Folgen trifft Jones auf eine berühmte historische Persönlichkeit wie Theodore Roosevelt, Leo Tolstoy oder Charles De Gaulle. Die Serie besteht aus 28 Folgen in zwei Staffeln sowie vier Fernsehfilmen. Harrison Ford tritt sogar in einer Episode (Young Indiana Jones und das Geheimnis des Blues) als Indiana Jones auf.

Hier ist eine YouTube-Wiedergabeliste mit allen Folgen, die chronologisch geordnet sind.

Ein fünfter, unbenannter Indiana Jones-Film hat einen vorläufigen Veröffentlichungstermin für den 29. Juli 2022.

Dies wird die erste Folge sein, die nicht von Steven Spielberg inszeniert wird. James Mangold, Direktor von Ford gegen Ferrari, wird ihn ersetzen. Harrison Ford wird seinen Fedora jedoch noch einmal abstauben. Gerüchte deuten darauf hin, dass der Film in den 60er Jahren spielt, sodass Ford und Jones gleich alt wären. Chris Pratt wurde auch als neuer Erbe für Indiana Jones aufgenommen.

Dies ist eine Version des obigen Handbuchs, jedoch frei von Spoilern.

Schreiben von Maggie Tillman.