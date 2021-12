Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Spider-Man ist kein typischer Superheld. Er ist ein Charakter im Spider-Vers, einem komplexen Netz von Spinnenmenschen in alternativen Universen. Aber im nächsten Spider-Man-Film, No Way Home, scheint alles zusammenzulaufen.

Die von Tom Holland angeführte Version von Spider-Man ist nur eine von drei Versionen der Figur, die wir auf der großen Leinwand gesehen haben. Und es ist so gut wie bestätigt, dass die beiden anderen Schauspieler, die Peter Parker gespielt haben – Tobey Maguire und Andrew Garfield – mit einigen ihrer Gegner in Spider-Man: No Way Home zurückkehren werden.

In der Zwischenzeit hat Sony Spider-Verse-Ablegerfilme produziert, mit Venom von 2018 und der Fortsetzung von 2021, Let There Be Carnage. Die Fortsetzung hat insbesondere eine Abspannszene, die enthüllt (SPOILER ALERT), dass die Venom-Filme im Marvel Cinematic Universe spielen, da sie Hollands Spider-Man auf einem Fernsehbildschirm zeigt, nachdem seine Identität am Ende von Spider-Man enthüllt wurde: Weit weg von zu Hause. Hollands Spider-Man-Filme sind Koproduktionen von Sony und Marvel.

Vergessen wir auch nicht, dass Marvel Sam Raimi beauftragt hat, bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness, einem kommenden MCU-Film, Regie zu führen. Raimi führte Anfang der 2000er Jahre bei allen drei Spider-Man-Filmen von Tobey Maguire für Sony Regie. Dies führt zu Spekulationen, dass Peter Parker von Maguire in der kommenden Fortsetzung von Doctor Strange, in der es angeblich nur um den Zusammenbruch der Realität geht, wieder auftauchen wird. Doctor Strange spielt auch eine Schlüsselrolle in Spider-Man: No Way Home.

Dies ist also eine fantastische Zeit, um Spider-Man erneut zu sehen, wenn Sie alles über die MCU wissen und insbesondere mehr über den Spider-Vers erfahren möchten.

Am Ende dieses Handbuchs finden Sie eine spoilerfreie Version mit Aufzählungsliste.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Dieser animierte Spielfilm ist ein Überraschungshit, der an den US-Kinokassen über 375 Millionen US-Dollar einspielte. Regie führte Bob Persichetti. Es zeigt einen Charakter namens Miles Morales (gesprochen von Shameik Moore), der von einer radioaktiven Spinne gebissen wird und ähnliche Kräfte entwickelt wie Peter Parker in den meisten Spider-Man-Filmen. Morales trifft dann andere Leute, die spinnenartige Kräfte haben.

Into the Spider-Verse wurde bei den 91. Academy Awards als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Wir empfehlen Ihnen, mit diesem Film zu beginnen, da er mehrere Versionen von Spider-People zeigt, die aus mehreren Universen zusammenkommen, auch bekannt als Spider-Verse.

Lange vor Marvel and The Avengers und dem MCU war dieser Film von 2002 das, was sich Superheldenfilme erhofften – Erfolge mit einer großartigen Geschichte. Unter der Regie von Sam Raimi folgt der Film dem jungen Peter Parker (gespielt von Tobey Maguire), wie er Superschnelligkeit, Stärke und die Fähigkeit entwickelt, Netze zu produzieren und an Wänden zu kleben, nachdem er von einer genetisch verbesserten Spinne gebissen wurde. Der Film spielt auch Kirsten Dunst als Mary Jane Watson und Willem Dafoe als Bösewicht Green Goblin.

In einer der beliebtesten Superhelden-Fortsetzungen kehrt Tobey Maguire zurück, um es mit seinem Mentor Otto Octavius (gespielt von Alfred Molina) aufzunehmen, der sich nach einem fehlgeschlagenen Experiment in Doctor Octopus verwandelt hat. Um es Parker diesmal noch schwerer zu machen, versagen ihm seine Kräfte und seine Beziehung zu Mary Jane steht auf dem Spiel. Sam Raimi kehrte auch bei diesem Film zurück, um Regie zu führen.

Der letzte Film in Sam Raimis Spider-Man-Trilogie ist der enttäuschendste. Die meisten Hauptdarsteller der Serie kehren zurück, wie Maguire als Peter Parker, Dunst als Mary Jane und James Franco als Harry Osborne. Aber dieses Mal muss sich Spider-Man zwei Feinden stellen: dem gefährlichen Symbionten Venom, der sich an seinen Journalistenkollegen Eddie Brock (Topher Grace) gebunden hat; und Flint Marko, ein kleiner Schläger, der eine Rolle beim Tod von Peters Onkel Ben spielte.

Sony hat das Spider-Man-Franchise im Jahr 2012 neu gestartet, jedoch mit Andrew Garfield in der Hauptrolle als Peter Parker und Emma Stone als seiner Geliebten Gwen Stacey. Der Film zeigt Parker, wie er einige der Forschungen seines verstorbenen Vaters über einen Weg entdeckt, mit dem Menschen verlorene Gliedmaßen nachwachsen können. Peter übergibt diese Notizen an Curt Conners, den ehemaligen Partner seines Vaters (gespielt von Rhys Ifans), der die neuen Informationen nutzt, um ein gefährliches Experiment zu versuchen.

Garfield kehrt zurück, um Parker zu spielen, während Jamie Foxx den Bösewicht Electro spielt. Peter kämpft in diesem Film nicht nur gegen Electro, sondern muss sich auch mit seinem todkranken Freund Harry Osborne auseinandersetzen, der glaubt, dass Spider-Mans Blut der Schlüssel zu seiner Heilung sein könnte. Nach dem Erfolg des ersten Films machte Sony große Pläne, das Spider-Man-Universum zu konkretisieren, einschließlich Spin-offs rund um Venom und The Sinister Six. The Amazing Spider-Man 2 war jedoch eine solche Bombe, dass die meisten dieser Pläne abgesagt wurden.

Nach dem Zusammenbruch seines eigenen Spider-Man-Universums stimmte Sony zu, den Spider-Man-Charakter von Marvel in der MCU verwenden zu lassen. Dies führte zum Debüt von Tom Holland als Peter Parker in Civil War. Als Captain America (gespielt von Chris Evans) und Tony Stark (gespielt von Robert Downey Jr.) in einer Debatte über die Kontrolle der Regierung über Übermenschen auf die gegenüberliegenden Seiten geraten, rekrutieren sie ihre eigenen Teams, um gegeneinander anzutreten, was dazu führt, dass Tony Peters Wohnung in New York besucht Stadt.

Nach seinem Abenteuer mit Tony Stark (gespielt von Robert Downey Jr) kehrt der Holländer Peter Parker mit seiner Tante May (gespielt von Marisa Tomei) in sein Leben zurück. Mit diesem Geschmack des Lebens der Avengers bekämpft Parker jedoch weiterhin die Kriminalität in seiner Nachbarschaft, was dazu führt, dass er sich Adrian Toomes (gespielt von Michael Keaton) stellt, einem ehemaligen Bauarbeiter, der geborgene Waffen aus der Schlacht von New York verkauft der erste Avengers-Film.

In Spider-Mans drittem Eintrag in der MCU gab uns Tom Holland einen der herzzerreißendsten Momente in der über 20-Filmreihe, als wir Peter Parkers Schicksal nach dem Schnappschuss sehen. Wir sehen auch, wie Spider-Man in der "Iron Spider" -Rüstung kämpft, bei der es sich im Grunde genommen um einen Iron Man-Anzug handelt, der für Spider-Man entwickelt wurde.

Während Spider-Man in Endgame keine Tonne vorkommt, ist diese Ausgabe der Avengers wichtig für die Zukunft der MCU und Spider-Man, da sie Peter Parker zum potenziellen zukünftigen Anführer der Avengers macht. Tom Holland liefert auch einen weiteren Tränenfilm ab, als sein Mentor Tony Stark das ultimative Opfer bringt.

Der erste Post-Endgame-MCU-Film, Spider-Man: Far From Home, zeigt Hollands Peter Parker, der mit den Folgen des Todes seines Idols und Mentors Tony Stark umgeht. Auf einer Exkursion nach Europa wird Parker von Nick Fury (gespielt von Samuel L. Jackson) kontaktiert, der möchte, dass er einer der Anführer der Avengers wird. Während Parker zunächst zögert, findet er in Mysterio (gespielt von Jake Gyllenhaal) einen anderen Mentor, der ihm durch den Prozess hilft.

No Way Home sieht die Rückkehr von Tom Holland als Spider-Man, zusammen mit MJ und Ned, Put ist möglicherweise ein viel wichtigerer Dreh- und Angelpunkt im Spider-Vers. Als wir uns an Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) wenden, um Hilfe zu erhalten, verschlechtert sich die Situation und wir sehen die Rückkehr der Feinde von Spider-Man – aus der gesamten Geschichte der Spider-Man-Filme. Willem Defoe ist zurück als Normon Osborn, Alfred Molina ist zurück als Otto Octavius, Jamie Foxx als Electro und die Liste geht weiter. No Way Home kommt ab dem 15. Dezember in die Kinos.

Mit Venom aus dem Jahr 2018 hat Sony endlich damit begonnen, das Spider-Man-Universum zu konkretisieren. Es folgt der Geschichte des investigativen Journalisten Eddie Brock (gespielt von Tom Hardy), der unethische Prozesse aufdeckt – durchgeführt von der Life Foundation des Unternehmens – an außerirdischen Symbionten, die im Weltraum gefunden wurden. Als Brock in das Labor der Stiftung einbricht, verbindet sich einer der Symbionten mit ihm und wird zu Venom. Da es in Venom keinen Spider-Man-Auftritt gibt, haben wir ursprünglich gesagt, dass dieser Film optional ist. Venoms zweiter Film könnte dies jedoch ändern.

Tom Hardy kehrt als Gastgeber für Symbionten Venom zurück, diesmal an der Seite von Woody Harrelson, aber es ist die Post-Credits-Szene, in der die Leute über einen zukünftigen Übergang in den Spider-Vers spekulieren und diesen Film zwischen Far from Home und No way Home einordnen. Es ist ab dem 22. November zum Streamen verfügbar.

Spider-Man: In den Spider-Vers (2018)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Der erstaunliche Spider-Man (2012)

Der erstaunliche Spider-Man 2 (2014)

Captain America: Bürgerkrieg (2016)

Spider-Man: Heimkehr (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Weit weg von Zuhause (2019)

Spider-Man: Kein Weg nach Hause (2021)

Optional: Gift (2018)

Gift (2018) Optional: Gift: Let There Be Carnage (2021)

