(Pocket-lint) - Spider-Man ist kein typischer Comic-Superheld. Er ist eine Figur im Spider-Vers, einem komplexen Netz von Spider-People in alternativen Universen.

Das Spider-Man-Franchise, das wir alle kennen, ist nur ein Teil, und es ist ein chaotischer Teil, der mehrere Neustarts über ein paar Jahrzehnte umfasst. Der Web-Slinger wurde von mehreren Schauspielern porträtiert - zuletzt von Tom Holland. Und obwohl Sony die Rechte an Spider-Man besitzt, hat es den Charakter für einige Marvel Cinematic Universe-Filme an Disney-eigenes Marvel ausgeliehen.

Mittlerweile produziert Sony auch eigene Spider-Verse-Ablegerfilme wie Venom aus dem Jahr 2018. Es gibt eine Fortsetzung von Venom und einen weiteren eigenständigen Film, der ebenfalls für 2021 geplant ist. Diese werden nicht Teil von Disneys MCU sein. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie sich das alles entwickeln wird, aber ein kürzlich veröffentlichter Venom-Comic legt möglicherweise die Grundlage dafür, wie Tom Hardys Alien-Symbiote in Venom der MCU beitreten könnte.

Vergessen wir auch nicht, dass Marvel Sam Raimi als Regisseur von Doctor Strange im Multiverse of Madness, einem kommenden MCU-Film, ausgewählt hat. Wenn Sie es nicht wussten, führte Raimi Regie bei allen drei Tobey Macguire Spider-Man-Filmen aus den frühen 2000er Jahren. Dies lässt Spekulationen aufkommen, dass Peter Parker von Macguire über die Fortsetzung von Doctor Strange wieder auftauchen könnte, in der es angeblich nur um den Zusammenbruch der Realität geht.

Dies ist also eine fantastische Zeit, um Spider-Man noch einmal anzusehen, wenn Sie alles über die MCU wissen oder einfach mehr über Spider-Verse erfahren möchten - insbesondere das Spider-Man-Franchise, das aus drei Tobey Macguire-Filmen besteht, zwei Andrew Garfield Filme, zwei Tom Holland-Filme (plus die drei MCU-Filme, in denen er als Spider-Man auftrat), Venom und der animierte Hit Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Am Ende dieses Handbuchs finden Sie eine spoilerfreie Version mit Aufzählungszeichen.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Dieses animierte Feature ist ein Überraschungshit, der an der US-Abendkasse über 375 Millionen US-Dollar einbrachte. Regie führt Bob Persichetti. Es zeigt eine Figur namens Miles Morales (von Shameik Moore geäußert), die von einer radioaktiven Spinne gebissen wird und Kräfte entwickelt, die denen von Peter Parker in den meisten Spider-Man-Filmen ähneln. Morales trifft dann andere Leute, die spinnenartige Kräfte haben.

Into the Spider-Verse wurde bei den 91. Academy Awards als bestes animiertes Feature ausgezeichnet. Wir empfehlen Ihnen, mit diesem Film zu beginnen, da er mehrere Versionen von Spider-People zeigt, die aus verschiedenen Universen zusammenkommen, auch bekannt als Spider-Vers.

Lange vor Marvel and The Avengers und der MCU war dieser Film von 2002 genau das, was Superheldenfilme sich erhofft hatten - Erfolge mit einer großartigen Geschichte. Unter der Regie von Sam Raimi folgt der Film dem jungen Peter Parker (gespielt von Tobey Macguire), der Supergeschwindigkeit, Kraft und die Fähigkeit entwickelt, Netze zu produzieren und an Wänden zu haften, nachdem er von einer genetisch verbesserten Spinne gebissen wurde. Der Film spielt auch Kirsten Dunst als Mary Jane Watson und Willem Dafoe als den Bösewicht Green Goblin.

In einer der beliebtesten Superhelden-Fortsetzungen kehrt Tobey MacGuire zurück, um seinen Mentor Otto Octavius zu übernehmen, der sich nach einem fehlgeschlagenen Experiment in Doctor Octopus verwandelt hat. Um es Parker diesmal schwerer zu machen, versagen ihm seine Kräfte und seine Beziehung zu Mary Jane ist auf den Felsen. Sam Raimi kehrte zurück, um auch diesen Film zu drehen.

Der letzte Film in Sam Raimis Spider-Man-Trilogie ist der enttäuschendste. Die meisten Hauptdarsteller der Serie kehren zurück, darunter Macguire als Peter Parker, Dunst als Mary Jane und James Franco als Harry Osborne. Doch diesmal muss sich Spider-Man zwei Gegnern stellen: dem gefährlichen Symbionten Venom, der sich dem Journalisten Eddie Brock (Topher Grace) angeschlossen hat; und Flint Marko, ein kleiner Schläger, der am Tod von Peters Onkel Ben beteiligt war.

Sony hat das Spider-Man-Franchise 2012 neu gestartet, aber mit Andrew Garfield in der Hauptrolle als Peter Parker und Emma Stone als seinem Liebesinteresse Gwen Stacey. In dem Film entdeckt Parker einige Forschungen seines verstorbenen Vaters, wie Menschen verlorene Gliedmaßen nachwachsen können. Peter übergibt diese Notizen dem ehemaligen Partner seines Vaters, Curt Conners (gespielt von Rhys Ifans), der die neuen Informationen verwendet, um ein gefährliches Experiment durchzuführen.

Garfield kehrt zurück, um Parker zu spielen, während Jamie Foxx als der Bösewicht Electro auftritt. Peter kämpft in diesem Film nicht nur gegen Electro, sondern muss sich auch mit seinem todkranken Freund Harry Osborne auseinandersetzen, der glaubt, dass Spider-Mans Blut den Schlüssel zur Heilung darstellen könnte. Nach dem Erfolg des ersten Films machte Sony große Pläne, das Spider-Man-Universum zu verfeinern, einschließlich Spin-offs rund um Venom und The Sinister Six. The Amazing Spider-Man 2 war jedoch eine solche Bombe, dass die meisten dieser Pläne annulliert wurden.

Nach dem Zusammenbruch seines eigenen Spider-Man-Universums stimmte Sony zu, den Spider-Man-Charakter von Marvel in der MCU verwenden zu lassen. Dies führte zum Debüt von Tom Holland als Peter Parker im Bürgerkrieg. Als Captain America (gespielt von Chris Evans) und Tony Stark (gespielt von Robert Downey Jr.) in einer Debatte über die Kontrolle der Übermenschen durch die Regierung auf entgegengesetzte Seiten geraten, rekrutieren sie ihre eigenen Teams, was dazu führt, dass Tony Peters Wohnung in New York besucht Stadt.

Nach seinem Abenteuer mit Tony Stark (gespielt von Robert Downey Jr.) kehrt der Holländer Peter Parker mit seiner Tante May (gespielt von Marisa Tomei) in sein Leben zurück. Mit diesem Geschmack des Lebens der Avengers kämpft Parker jedoch weiterhin gegen das Verbrechen in seiner Nachbarschaft, was dazu führt, dass er sich mit Adrian Toomes (gespielt von Michael Keaton) konfrontiert sieht, einem ehemaligen Bauarbeiter, der geborgene Waffen aus der Schlacht von New York verkauft der erste Avengers-Film.

In Spider-Mans drittem Eintrag in der MCU gab uns Tom Holland einen der herzzerreißendsten Momente in der über 20-jährigen Filmreihe, als wir Peter Parkers Schicksal nach dem Schnappschuss sehen. Wir können auch sehen, wie Spider-Man in der Rüstung „Iron Spider“ kämpft, bei der es sich im Grunde um einen Iron Man-Anzug handelt, der für Spider-Man entwickelt wurde.

Während Spider-Man in Endgame keine Tonne enthält, ist diese Ausgabe von Avengers wichtig für die Zukunft der MCU und von Spiderman, da sie Peter Parker als potenziellen zukünftigen Anführer der Avengers auszeichnet. Tom Holland liefert auch einen weiteren Tränenfluss, als sein Mentor Tony Stark das ultimative Opfer bringt.

Der erste Post-Endgame-MCU-Film, Spider-Man: Far From Home, zeigt den Holländer Peter Parker, der sich mit den Folgen des Todes seines Idols und Mentors Tony Stark befasst. Auf einer Exkursion nach Europa wird Parker von Nick Fury (gespielt von Samuel L Jackson) kontaktiert, der möchte, dass er einer der Anführer der Avengers ist. Während Parker zunächst zögert, findet er mit Mysterio (gespielt von Jake Gyllenhaal) einen anderen Mentor, der ihm durch den Prozess hilft.

Sony begann schließlich, das Spider-Man-Universum mit Venom aus dem Jahr 2018 zu verfeinern. Es folgt die Geschichte des investigativen Journalisten Eddie Brock (gespielt von Tom Hardy), der unethische Prozesse aufdeckt, die von der Life Foundation des Unternehmens gegen außerirdische Symbioten im Weltraum durchgeführt wurden. Als Brock in das Labor der Stiftung einbricht, verbindet sich einer der Symbioten mit ihm und wird zu Venom.

Hinweis: Da es in Venom kein Spider-Man-Erscheinungsbild gibt, ist dieser Film optional. Schließlich (und vermutlich) werden sich Venom und Spider-Man in einem zukünftigen Spider-Vers-Film treffen.

Dies ist eine Version des obigen Handbuchs, komplett mit optionalem Venom-Film, aber frei von Spoilern.

Spider-Man: In den Spider-Vers (2018)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Der erstaunliche Spider-Man (2012)

Der erstaunliche Spider-Man 2 (2014)

Captain America: Bürgerkrieg (2016)

Spider-Man: Heimkehr (2017)

Rächer: Unendlichkeitskrieg (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Weit weg von zu Hause (2019)

Optional: Venom (2018)

