(Pocket-lint) - Es ist ziemlich cool, dass zwei der bekanntesten Filmmonster dasselbe Filmuniversum teilen.

Dank der Filme Alien vs Predator kamen die Franchise-Unternehmen Alien und Predator zusammen, um in derselben Zeitlinie zu stattfinden. Jetzt gibt es insgesamt 12 Filme zu sehen - wenn Sie Lust haben, das sogenannte Alien-Universum noch einmal zu besuchen - der älteste davon ist Ridley Scotts 1979er Klassiker Alien aus dem Jahr 2122. Der früheste Film ist jedoch chronologisch gesehen der erste Predator , stellte das Jahr seiner Premiere ein: 1987.

Um die Sache noch komplizierter zu machen, haben die Macher dieser Filme in anderen Filmen Ostereier gepflanzt. In Verbindung mit Online-Theorien hat dies zur Aufnahme von Blade Runner in das Alien-Universum geführt. (Es hat denselben Regisseur wie Alien, Ridley Scott.) Um Ihnen zu helfen, die Zeitleiste von Alien-Predator besser zu verstehen, haben wir alle Filme in chronologischer Reihenfolge angeordnet, wobei Blade Runner als Bonus dient.

Vergessen Sie auch nicht, dass Disney kürzlich angekündigt hat, dass die erste Alien-TV-Show derzeit bei FX entwickelt wird. Es wird die erste TV-Serie sein, die auf der klassischen Filmreihe basiert. "Erwarten Sie eine gruselige Nervenkitzelfahrt, die in Zukunft hier auf der Erde nicht zu weit entfernt ist", neckte Disney. Wir werden dieses Handbuch aktualisieren, wenn es veröffentlicht wird.

Folgen Sie unserem Leitfaden unten und Sie werden die Ereignisse im Alien-Universum beobachten, wie sie passiert sind. Am Ende dieses Artikels finden Sie eine spoilerfreie Version dieses Handbuchs mit Aufzählungszeichen sowie zusätzliche Uhrenbestellungen ohne Spoiler.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Alan "Dutch" Schaefer (gespielt von Arnold Schwarzenegger) und sein Team von Elitesoldaten werden auf eine Mission geschickt, um Geiseln aus einem zentralamerikanischen Dschungel zu retten. Kurz nach der Landung stößt das Team auf Beweise dafür, dass die Mission nicht alles ist, was es scheint. Tatsächlich werden sie von einem Predator-Alien gejagt.

Carl Weathers spielt den niederländischen Freund Dillon. Und John McTiernan war Regisseur des Films.

Diese Predator-Fortsetzung wurde im Dschungel gegen die Wolkenkratzer von Los Angeles eingetauscht. Danny Glover spielt Michael R Harrigan, einen Leutnant des LAPD, der gegen kriegführende Drogenkartelle kämpft. Die schwer bewaffnete Fehde zwischen den Kartellen und der Polizei zieht die Aufmerksamkeit eines Raubtiers auf sich, der nach neuer Beute sucht. Als Harrigan den Verdacht hegt, dass etwas Außergewöhnliches Bandenmitglieder ermordet, trifft er Special Agent Peter Keyes (gespielt von Gary Busey), der eine spezielle Task Force der Regierung leitet, die darauf hofft, den Predator zu fangen.

Stephen Hopkins führte Regie bei Predator 2.

Als ein Satellit unter dem Eis der Antarktis eine Wärmesignatur entdeckt, stellt der Eigentümer der Weyland Corporation, Charles Bishop Weyland (gespielt von Lance Henriksen), ein Team zur Untersuchung zusammen. Es wird von einem Führer namens Alexa Woods (gespielt von Sanaa Lathan) geleitet. Dort entdeckt das Team eine Pyramide unter dem Eis, die von einer unbekannten außerirdischen Zivilisation errichtet wurde.

Paul WS Anderson führte Regie bei Alien vs Predator.

Diese Fortsetzung von Alien vs Predator beginnt direkt nach den Ereignissen des Films von 2004: Wir sehen ein Predator-Raumschiff mit einem Alien-Predator-Hybrid-Crash in Colorado, als Dallas Howard (gespielt von Steven Pasquale) zurückkehrt, um sich mit seinem jüngeren Bruder Ricky ( Johnny Lewis). Das Schiff gibt die Predalien zusammen mit Facehugger-Aliens, die mehr Xenomorph (Aliens) erzeugen, an die Stadt weiter. Wenn das nicht genug war, fordert der letzte überlebende Predator Verstärkung.

Greg und Colin Strause leiteten diese Folge.

Ein Predator-Schiff stürzt ab, und ein überlebender Predator greift ein Team der US-Armee mitten in einer Rettungsmission an. Army Sniper Quinn McKenna (gespielt von Boyd Holbrook) macht das außerirdische Monster außer Gefecht, aber bald werden sowohl er als auch der Predator von der US-Regierung und Special Agent Will Traeger (gespielt von Sterling K Brown) in Gewahrsam genommen.

Shane Black, der im Original Predator als Hawkins auftrat, führte Regie bei diesem Film.

Eine Gruppe von Menschen, darunter ein Spetnaz-Soldat, ein Scharfschütze der israelischen Verteidigungskräfte, mehrere Drogenkartellbeamte und ein Todestraktinsasse, werden von einem mysteriösen Soldaten namens Royce (gespielt von Adrien Brody) durch einen Dschungel geführt, in den sie bewusstlos abspringen. Bald wird die Gruppe von zwei verschiedenen Gruppen von Raubtieren gejagt.

Nimrod Antal leitete Raubtiere.

Die Eröffnungsszene von Ridley Scotts Prometheus zeigt die Alien-Rasse (bekannt als Ingenieure), die Leben auf der Erde sät, bevor sie ins Jahr 2089 springt. Dort eine Entdeckung der Archäologen Elizabeth Shaw (gespielt von Noomi Rapace) und Charlie Holloway (gespielt von Logan Marshall-) Grün) führt die Weyland Corporation dazu, das Duo auf eine Untersuchung des Planeten LV-223 zu entsenden. Guy Pearce spielt Peter Weyland in diesem Film. Er ist der Sohn von Charles Bishop Weyland in Alien vs Predator.

Lis Anna-Langston führte Regie bei Prometheus.

Die Covenant befindet sich 11 Jahre nach Prometheus im Jahr 2104 und ist ein Kolonisationsschiff in Richtung Origae-6, das durch eine Stoßwelle beschädigt wird. Der Schiffs-Android Walter (gespielt von Michael Fassbender) muss die menschlichen Besatzungsmitglieder wecken. Während der Reparatur des Schiffes entdeckt die Besatzung die Übertragung einer menschlichen Stimme von einem nahe gelegenen bewohnbaren Planeten. Fassbender spielt nicht nur Walter, sondern auch Peter Weylands Android David von Prometheus.

Ridley Scott kehrte zur Alien-Serie zurück, um Covenant zu leiten.

Dies ist tatsächlich der älteste Film auf dieser gesamten Liste (und möglicherweise der beste), aber er spielt Vater in der Zeitleiste des Alien-Universums mit. Im Jahr 2122 ist die Besatzung der Nostromo auf dem Weg zurück zur Erde, als sie eine Übertragung von einem nahe gelegenen Mond namens LV-426 erhält. Als sie auf das Leuchtfeuer reagieren, wird der leitende Angestellte Kane (gespielt von John Hurt) von einem Außerirdischen angegriffen, der aus einem eiartigen Kokon hervorgeht. Dieser Film stellt Ellen Ripley von Sigourney Weaver vor.

Alien wird von Ridley Scott geleitet.

Ripley wird nach 57 Jahren im Weltraum aus der Stase geweckt. Die Weyland-Yutani Corporation weist ihre Behauptungen zurück, das Schiff voller Xenomorph-Eier auf der LV-426 gefunden zu haben, da auf dem Planeten jetzt eine erfolgreiche Kolonie namens Hadleys Hope lebt. Bis sie plötzlich die Kommunikation mit der Kolonie verlieren - an diesem Punkt bitten sie Ripley, als Berater zu einer Gruppe von Marines zurückzukehren. Der Film spielt auch Michael Biehn als Corporal Dwayne Hicks und Bill Paxton als Private Hudson.

Aliens wird von James Cameron geleitet.

Unmittelbar nach Aliens setzt das Schiff mit den Überlebenden von Hadleys Hoffnung Feuer. Auf Fiorina 161, einem Gefängnisplaneten, der von gewalttätigen männlichen Insassen bevölkert wird, wird eine Überlebenskapsel ausgeworfen und abgestürzt. Der einzige Überlebende ist Ripley und ein Facehugger, der sich bald an den Hund eines Insassen bindet. Sobald der Xenomorph ausgewachsen ist, arbeitet er sich durch die Gefangenen.

Dieser Film markiert das Debüt von Regisseur David Fincher.

Alien Resurrection sieht einen 200-jährigen Sprung in der Zeitleiste auf 2379. Wissenschaftler an Bord der USM Auriga haben Ripley geklont, um den Embryo einer Königin Xenomorph zu ernten. Natürlich entkommt die ausgewachsene Alien-Königin mit Hilfe einiger anderer Xenomorphs aus dem Labor, und es liegt an Ripley und einer Gruppe von Söldnern, darunter Wynona Ryder als Annalee Call und Ron Pearlman als Ron Johner.

Jean-Pierre Jeunet leitete diese Folge.

Hier sind einige Filme, die lose mit der Chronologie von Alien vs Predator verbunden sind.

Watch after Predators (2010)

Rick Deckard (gespielt von Harrison Ford) ist ein ehemaliger Polizist, der den Beruf eines Blade Runner übernommen hat. Seine Aufgabe ist es, schurkische synthetische Menschen aufzuspüren, die als Replikanten bekannt sind. Sein jüngster Fall ist die Finanzierung und Stilllegung von vier Nexus-6-Replikanten unter der Leitung von Roy Batty (Rutger Hauer).

Der Film spielt im Jahr 2019, also ungefähr 100 Jahre vor den Ereignissen von Alien aus dem Jahr 1979, aber Ridley Scott, der Regisseur beider Filme, sieht die Filme als eng miteinander verbunden an und sagt einmal in einem Kommentar eines Blade Runner-Regisseurs:

„Diese Welt könnte leicht die Stadt sein, die die Crew unterstützt, die in Alien ausgeht. Mit anderen Worten, wenn die Besatzung von Alien zurückkommt, könnten sie an diesen Ort gehen und in eine Bar abseits der Straße in der Nähe von Deckards Wohnort gehen. So habe ich darüber nachgedacht. “

Beobachten Sie nach Blade Runner (1982)

Soldat ist wahrscheinlich der überraschendste Film auf dieser Liste. Es folgt die Geschichte einer Gruppe von Waisenkindern, die 1996 geboren und als perfekte Soldaten erzogen wurden. Eine Eröffnungsmontage zeigt die Gruppe durch ihr frühes Training und durch 40 Jahre Kampf unter der Führung von Sgt. Todd 3465 (gespielt von Kurt Russell). Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass einige der Kriege, in denen die Soldaten kämpfen, dieselben sind, von denen der Replikant Roy Batty ein Veteran in Blade Runner war. Als eine neue Gruppe genetisch verbesserter Soldaten die Gruppe von Todd ersetzt, wird er auf einen Müllplaneten geworfen, der zum ersten Mal Leben erlebt.

Soldier wurde von David Peoples geschrieben, der Blade Runner mitschrieb und sagte, er betrachte die Filme als im selben Universum vorkommend. Wenn wir also Blade Runne zählen, müssen wir auch diesen Film zählen.

Watch after Soldier (1998)

K (gespielt von Ryan Gosling) ist ein Replikant Blade Runner. Während eines Einsatzes entdeckt er eine Schachtel mit den Überresten eines Replikanten, der während eines Kaiserschnitts gestorben ist. Dies ist ungewöhnlich, da Replikanten sich nicht vermehren sollen. Die folgende Untersuchung zeigt, dass der Körper des Replikanten Rachael (gespielt von Sean Young) ist, ein spezieller Replikant, der von Eldon Tyrell entworfen wurde und mit Rick Deckard (gespielt von Harrison Ford) im Original Blade Runner davonlief. Der Film wurde von Denis Villeneuve gerichtet. Was Ostereier angeht, halten Sie die Augen nach den Replikanten in Gläsern offen, die K sieht, während er durch die Wallace Corporation begleitet wird. Sie haben eine hinterhältige Ähnlichkeit mit den Ingenieuren.

Watch after Alien Resurrection (1997)

Diese Joss Whedon-TV-Serie und ihr Spielfilm werden ebenfalls als Teil des Alien-Universums theoretisiert, obwohl wir es nicht genau als Kanon bezeichnen würden. Die Serie spielt im Jahr 2517, also 138 Jahre nach der Auferstehung der Außerirdischen und weitere 200 Jahre nach dem Rest der Ereignisse im Universum. Es ist nicht nötig, weiter als bis zur ersten Episode nach der Verbindung zum Alien-Universum zu suchen. Während eines Weltraum-Luftkampfs erhalten Sie einen Blick auf das Hud einer der Waffen an Bord des Raumschiffs Serenity, wo Sie das Weyland-Yutani Corporation-Logo von Alien sehen können.

Dies ist eine Version des obigen Handbuchs, komplett mit Bonus- / optionalen Alien Universe-Timeline-Filmen, aber frei von Spoilern.

Predator (1987)

Predator 2 (1990)

Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

Der Raubtier (2018)

Raubtiere (2010)

Optional: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Optional: Soldat (1998)

Soldat (1998) Optional: Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049 (2017) Prometheus (2008)

Alien Covenant (2017)

Alien (1979)

Aliens (1986)

Alien 3 (1992)

Alien Resurrection (1997)

Optional: Firefly (2002 bis 2003) und Serenity (2005)

Auch dies ist eine Version des obigen Leitfadens, jedoch frei von Spoilern und auch in der Reihenfolge, in der sie in den Kinos oder im Fernsehen uraufgeführt wurden.

Alien (1979)

Optional: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Aliens (1986)

Predator (1987)

Predator 2 (1990)

Alien 3 (1992)

Alien Resurrection (1997)

Optional: Soldat (1998)

Soldat (1998) Optional: Firefly (2002 bis 2003)

Firefly (2002 bis 2003) Optional: Gelassenheit (2005)

Gelassenheit (2005) Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

Prometheus (2008)

Raubtiere (2010)

Der Raubtier (2018)

Alien Covenant (2017)

Optional: Blade Runner 2049 (2017)

