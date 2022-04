Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Warner Bros. mit New Line Cinema hat wie viele andere versucht, den Erfolg desMarvel Cinematic Universe zu wiederholen, indem es eigene Filmuniversen entwickelte.

Im Jahr 2013 wurde der übernatürliche Horrorfilm The Conjuring veröffentlicht, der weltweit über 300 Millionen Dollar einspielte. Er zog eine direkte Fortsetzung und fünf weitere Spin-off-Filme nach sich. All diese Filme erreichten ihren Höhepunkt mit der kürzlichen Veröffentlichung von The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It in den Kinos und auf HBO Max. Mit diesem Film hat das "Conjuring"-Universum an den Kinokassen sogar die 2-Milliarden-Dollar-Marke überschritten.

Die Conjuring-Filme selbst erzählen die Geschichte von Ed und Lorraine Warren, einem realen Ehepaar, das in den 1960er Jahren begann, paranormale Aktivitäten zu untersuchen. Die ersten beiden Conjuring-Filme basieren auf den Akten einiger ihrer schrecklichsten Erlebnisse, während die anderen Filme des Universums, darunter Annabelle und The Nun, als Ursprungsgeschichten für die dämonischen Wesen dienen, die die Warrens heimsuchen.

Außerdem: In welcher Reihenfolge sollte man die Freitag-der-13.-Filme sehen?

Sie können sich alle Filme des Conjuring-Universums in der Reihenfolge ansehen, in der sie in die Kinos kamen. Das ist immer lustig. Aber eine interessantere und vielleicht sogar erschreckende Erfahrung ist es, sie in der Reihenfolge der Ereignisse zu sehen, die geschehen (auch chronologisch). Erlauben Sie uns, das zu erklären.

squirrel_widget_4152470

Um die Spoiler zu überspringen, sehen Sie sich unsere Kurzfassung dieses Leitfadens am Ende an.

HINWEIS: NACHFOLGEND FINDEN SICH SPOILER.

squirrel_widget_235656

The Nun" spielt zum ersten Mal im The Conjuring-Universum - im Jahr 1952 in einem Kloster in Rumänien. Nachdem ein Einheimischer die Leiche einer Nonne am Fuße des Klosters gefunden hat, schickt der Vatikan Pater Burke (Demian Bichir) und Irene (Taissa Farmiga), eine junge Nonne, die ihr Gelübde noch nicht abgelegt hat, los, um die Sache zu untersuchen. Dort angekommen, müssen die beiden den jahrhundertealten Komplex und die Ursprünge eines Dämons namens Valak erforschen.

Es ist zwar nicht offiziell, aber das Internet scheint zu glauben, dass Irene Lorraine Warren sein könnte. Die Schauspieler, die beide Figuren spielen, sind Schwestern und sehen sich ähnlich. Die Figuren selbst wären im gleichen Alter, sind beide religiös und haben Visionen. Wie gesagt, das ist nicht bestätigt, aber es ist etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man das "The Conjuring"-Universum sieht und Punkte verbindet.

Gary Dauberman schrieb das Drehbuch zu The Nun, Regie führte Corin Hardy. Dauberman ist auch bekannt für den neuen IT und IT: Chapter Two.

squirrel_widget_235670

Annabelle: Creation spielt im Jahr 1955 und ist eigentlich ein Prequel zu Annabelle von 2014. Er erzählt die Geschichte eines Puppenmachers namens Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) und seiner Frau (Miranda Otto). Nach der Schließung eines örtlichen Waisenhauses nehmen sie sechs Waisenkinder und Schwester Charlotte (Stephanie Sigman) in ihr Haus auf. Da es sich jedoch um einen Horrorfilm handelt, werden die Waisenkinder gebeten, nicht in das Zimmer der verstorbenen Tochter der Mullins zu gehen. Fast sofort findet ein an Polio erkranktes Mädchen, Janice (Talitha Bateman), einen Weg hinein und setzt ein einstmals eingedämmtes Übel frei.

Halten Sie Ausschau nach Hinweisen und Anknüpfungspunkten zu anderen Filmen des Universums. Wir haben zum Beispiel Valak, die Dämonennonne, auf einem Foto entdeckt.

Außerdem schrieb Gary Dauberman Anabelle: Creation und Annabelle, während David Sanberg, der auch Shazam und Lights Out drehte, bei diesem Film Regie führte.

squirrel_widget_235671

Der erste Annabelle-Film spielt 12 Jahre nach Anabelle: Creation unter der Regie von John Leonetti und beginnt mit einem jungen Arzt (Ward Horton), der seiner schwangeren Frau Mia (Annabelle Wallis) eine seltene Puppe - Annabelle - schenkt, die sie zur Vervollständigung ihrer unglaublich gruseligen Puppensammlung haben wollte. Kurz darauf erlebt das Paar eine schreckliche Tragödie, die sie dazu zwingt, die Puppe zu entsorgen und in eine neue Wohnung zu fliehen. Doch Annabelle folgt ihnen.

Janice, das an Kinderlähmung erkrankte Mädchen aus Anabelle: Die Schöpfung, hat in diesem Film ebenfalls einen Auftritt, auch wenn sie ihrem früheren Ich nicht mehr ähnlich sieht.

squirrel_widget_235696

Der erste Film im "The Conjuring"-Universum ist eigentlich der vierte Film in chronologischer Reihenfolge. Es ist auch der erste, der sich auf Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga) konzentriert. Sie kommen der Familie Perron zu Hilfe, die in ein altes Bauernhaus eingezogen ist und dort gewalttätige paranormale Angriffe erlebt. Wir sehen auch ein wenig von Annabelle, die in der Artefaktkammer der Warrens aufbewahrt wird.

James Wan, Mitschöpfer der Saw- und Insidious-Franchises und Produzent der meisten Filme des Conjuring-Universums, führte bei The Conjuring Regie. Das Drehbuch des Films stammt jedoch von den Brüdern Chad und Carey Hayes.

squirrel_widget_235697

Annabelle Comes Home zeigt die unmittelbaren Folgen der Entführung von Annabelle durch die Warrens von Krankenschwestern, denen die Puppe geschenkt wurde und die nun behaupten, sie sei die Quelle paranormaler Aktivitäten, die sie erlebt haben. Die Geschichte springt dann in die Zukunft, etwa ein Jahr nach den Ereignissen in The Conjuring, und wir sehen, wie die Warrens Mary Ellen (Madison Iseman) als Babysitterin für ihre Tochter Judy (Mckenna Grace) einstellen.

Da Babysitter in Horrorfilmen nie einen ruhigen Abend haben können, entkommen Annabelle und mehrere andere Geister und Dämonen, die in der Artefaktkammer eingesperrt sind, im Laufe einer einzigen Nacht - und das alles, während die Warrens nicht zu Hause sind.

Gary Dauberman hat auch diesen Annabelle-Teil wieder zusammen mit James Wan geschrieben und auch Regie geführt.

squirrel_widget_235722

Der Fluch von La Llorona spielt im Jahr 1977 und folgt der verwitweten Sozialarbeiterin Anna Garcia (Linda Cardellini). Nachdem Anna das Haus einer traumatisierten Familie untersucht hat, stellt sie fest, dass zwei kleine Jungen ihrer Mutter Patricia (Patricia Velásquez) weggenommen wurden. Als die Jungen in der Nacht tot aufgefunden werden, erfährt sie bald, dass ihre Mutter sie vor einem rachsüchtigen mexikanischen Geist beschützt hat, der nun hinter ihren Kindern Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) und Chris (Roman Christou) her ist.

In diesem Film gibt es einen Priester, der auch in Annabelle auftrat. In einer Szene erfahren wir auch kurz etwas über die Warrens. Davon abgesehen ist "Der Fluch der Llorona" aber eher eine eigenständige Produktion, die technisch gesehen zum "Conjuring"-Universum gehört, sich aber nicht ganz so anfühlt.

Michael Chaves schrieb diesen Film, während Mikki Daughtry und Tobias Iaconis Regie führten.

squirrel_widget_235723

The Conjuring 2 setzt bei den Warrens in der Zeit nach den Ermittlungen zu den Amityville-Morden und dem darauf folgenden Medienrummel an. Der Film spielt hauptsächlich im Londoner Vorort Enfield und handelt von der alleinerziehenden Mutter Peggy Hodgson (Frances O'Connor) und ihrer Familie. Nachdem Peggys Tochter Janet (Madison Wolfe) mit einem Ouija-Brett gespielt hat, kommt es zu paranormalen Ereignissen. Zum Glück können die Warrens helfen.

The Conjuring 2 knüpft wirklich an The Nun an, aber wir wollen nicht zu viel verraten, also müsst ihr einfach beide Filme sehen, um herauszufinden, wie.

Außerdem kehrte James Wan zurück, um bei The Conjuring 2 Regie zu führen. Geschrieben wurde er von Chad und Carey Hayes, David Leslie Johnson-McGoldrick und Wan.

Der neueste Teil des The Conjuring-Universums kommt am 4. Juni 2021 auf HBO Max und in die Kinos. Patrick Wilson und Vera Farmiga kehren als die Warrens zurück, um Arne Cheyenne Johnson zu verteidigen, der 1981 seine Unschuld gegenüber einer Mordanklage beteuerte, indem er behauptete, er sei von einem Dämon besessen. Die Warrens entdecken bald, dass es eine ganz neue dämonische Bedrohung gibt, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Michael Chaves, der den Film Der Fluch der Llorona drehte, führte Regie, während David Leslie Johnson-McGoldrick als Autor fungierte.

squirrel_widget_4152470

Im Rahmen der Veröffentlichung von Annabelle: Creation im Jahr 2017 hat Warner Bros Pictures einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Kurzfilme erstellen konnten, die im The Conjuring-Universum spielen könnten. Die Gewinner sind auf YouTube zu sehen.

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind der Google Chromecast mit Google TV, der Roku Express 4K, der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick.

Hier ist die gleiche Liste wie oben, aber ohne Spoiler.

Die Nonne (2018)

Annabelle: Die Erschaffung (2017)

Annabelle (2014)

Die Heimsuchung (2013)

Annabelle kehrt zurück (2019)

Der Fluch von La Llorona (2019)

The Conjuring 2 (2016)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

Wenn Sie die Filme aus dem The Conjuring-Universum lieber in der Reihenfolge sehen möchten, in der sie in die Kinos kamen, folgen Sie dieser Liste:

Die Heimsuchung (2013)

Annabelle (2014)

Die Heimsuchung 2 (2016)

Annabelle: Die Erschaffung (2017)

Die Nonne (2018)

Der Fluch von La Llorona (2019)

Annabelle kehrt zurück (2019)

The Conjuring: The Devil Made Me Do it (2021)

Dann gefallen dir vielleicht auch unsere anderen Anleitungen zur Filmreihenfolge:

Wir haben auch diese Gerüchte über kommende Filme:

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Stuart Miles.