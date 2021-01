Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Jason Bourne-Filme brachten die Welt der Spionage und der von der CIA angeordneten Attentate in das neue Jahrtausend - und machten Matt Damon zu einem ausgewachsenen Hollywood-Actionstar.

Die Filme konzentrieren sich hauptsächlich auf Damon als Bourne, einen von der CIA kontrollierten Attentäter, der sein Gedächtnis verliert und eine Reise beginnt, um seine Identität zu entdecken, und ihn schließlich gegen seine Handler bei der CIA wendet. Es gibt auch eine TV-Show, Treadstone, die das Jason Bourne-Universum abrundet, indem sie sich mit dem Hintergrund des CIA-Programms befasst, das Attentäter wie Bourne ausgebildet hat. Es hat nur eine Saison. Es gibt auch Berichte über einen sechsten Bourne-Film.

Um Ihnen zu helfen, Bourne kennenzulernen oder das Franchise zum ersten Mal zu erleben, empfehlen wir, die Bourne-Filme in der Reihenfolge des Veröffentlichungsdatums anzusehen, da die Serie chronologisch ist. Hier ist also der beste Weg, um jeden Bourne-Film der Reihe nach anzusehen.

Um die Spoiler zu überspringen, lesen Sie unsere auf einen Blick verfügbare Version dieses Handbuchs.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

squirrel_widget_182939

Wenn Sie Bourne (Matt Damon) zum ersten Mal sehen, treffen Sie ihn als anonymen Mann mit zwei Schusswunden im Rücken. Er wurde von einem Fischereifahrzeug im Mittelmeer gerettet, und wenn er aufwacht, kann er sich nicht erinnern, wer er ist oder welche Vergangenheit er hat. Der einzige Hinweis ist ein Laserprojektor unter seiner Haut, der die Nummer eines Schließfachs in Zürich projiziert. Dann macht er sich auf den Weg und erfährt schließlich, dass er Teil eines geheimen Programms ist, das Attentäter für die CIA ausbildet.

squirrel_widget_182940

Zwei Jahre nach dem Verschwinden am Ende von The Bourne Identity leben Bourne und Marie Kreutz (gespielt von Franka Potente) nun ein friedliches Leben in Goa, Indien. Währenddessen arbeitet der stellvertretende Direktor der CIA an einem Deal, aber die Operation wird von einem unbekannten Angreifer überfallen, der alle tötet und Jason Bournes Fingerabdrücke hinterlässt, um ihn für die Morde zu rahmen. Der gleiche Attentäter versucht dann, Bourne und Marie zu finden. Bourne geht natürlich davon aus, dass der Attentäter von der CIA geschickt wurde und dass die CIA ihre Bemühungen, Bourne zu finden, erneuert hat.

squirrel_widget_182941

Das Bourne Ultimatum folgt Bourne, erneut gespielt von Matt Damon, unmittelbar nach dem Ende der Bourne Supremacy. Er erfährt, dass der Journalist Simon Ross (Paddy Considine) daran arbeitet, die Geheimnisse eines CIA-Attentäter-Trainingsprogramms namens Treadstone aufzudecken. Von dort aus sehen wir, wie er gegen die CIA antritt, während die Agentur versucht, die Existenz des Programms zu vertuschen, indem sie alle Beteiligten ermordet.

squirrel_widget_182942

The Bourne Legacy ist der einzige Bourne-Film, in dem Matt Damon nicht als Titelfigur zu sehen ist. Stattdessen dreht sich die Aktion um einen Vermögenswert des Verteidigungsministeriums namens Aaron Cross (gespielt von Jeremy Renner). Cross erhielt eine ähnliche Ausbildung wie Bourne durch ein Programm namens Operation Outcome. Als eine Verbindung zwischen Operation Outcome und Treadstone offensichtlich wird, befiehlt der pensionierte Oberst der Luftwaffe, Eric Byer (gespielt von Edward Norton), alle Outcome-Vermögenswerte zu ermorden, aber leider überlebt Cross für ihn.

squirrel_widget_182943

Jason Bourne greift 12 Jahre nach den Ereignissen von The Bourne Ultimatum auf, bei denen Bourne das Treadstone-Programm enthüllte. Matt Damon ist zurück und sein Charakter ist vollständig von der Amnesie erholt, aber er ist gezwungen, sich zu verstecken. Die CIA jagt ihn immer noch. Die Analytikerin Nicky Parsons (gespielt von Julia Stiles) entdeckt sogar Beweise, die Bournes Vater mit der Erschaffung von Treadstone in Verbindung bringen, und macht sich auf den Weg, um ihn zu finden. Dies versetzt Bourne in die Lage, erneut die CIA-Führung zu übernehmen, die ihn immer noch tot sehen will.

Die erste und einzige Staffel von Treadstone wurde im USA Network ausgestrahlt. Es ist Teil-Prequel und Teil-Fortsetzung der Bourne-Filmreihe, mit einem Teil der Geschichte von 1973, als wir sehen, wie der CIA-Agent John Randolph Bentley (gespielt von Jeremy Irvine) einem sowjetischen Programm zur Verhaltensänderung namens Cicada in Ostberlin entkommt . Von dort aus taucht die Show in die Gegenwart ein, wobei Treadstone-Assets ihr normales Leben führen, bis sie plötzlich aktiviert werden und zu Weltklasse-Attentätern wie Bourne werden.

Hinweis: Sie könnten Treadstone zuerst vor den Filmen bei Ihrer erneuten Wiedergabe ansehen, aber der Sprung zum heutigen Tag in der ersten Staffel könnte Sie verwirren oder nicht so viel bedeuten. Es kann auch als Standalone oder nach der Filmreihe angesehen werden, was wir empfehlen.

Wenn Sie absolut alles sehen möchten, was mit Bourne zu tun hat, müssen Sie sich diesen Fernsehfilm ansehen, der 1988 in zwei Teilen auf ABC ausgestrahlt wurde. Er folgt weitgehend den gleichen Beats wie der Film von 2002 mit Jason Bourne ( gespielt von Richard Chamberlain) erwachen und sich nicht daran erinnern, wer er ist, während er Fähigkeiten zeigt, die die meisten normalen Menschen nicht kennen. Das Beste ist jedoch, dass Sie es kostenlos auf YouTube (inoffiziell) ansehen können.

Hinweis: Sie können diesen Film vor allen anderen Filmen ansehen, aber er befindet sich insgesamt in einer separaten Zeitleiste. Wir empfehlen daher, ihn zuletzt anzusehen.

OK, hier ist die auf einen Blick verfügbare Version der obigen Liste:

Die Bourne-Identität (2002)

Die Bourne-Vorherrschaft (2004)

Das Bourne Ultimatum (2007)

Das Bourne-Erbe (2012)

Jason Bourne (2016)

Treadstone - Staffel 1 (2019)

Bonus: Die Bourne-Identität (1988)

Dann werden Ihnen vielleicht unsere anderen Anleitungen zum Anzeigen von Filmen gefallen:

Wir haben auch diese Gerüchte über kommende Filme:

Schreiben von Maggie Tillman.