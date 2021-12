Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Wizarding World hat die Fantasie von Fans auf der ganzen Welt beflügelt, aber im Gegensatz zu einigen Filmreihen gibt es keine Nummerierung, die Sie auf dem Laufenden hält, nur Titel.

Dann stellt sich neben der Harry-Potter-Geschichte die Frage nach den Wizarding World-Filmen – wie genau passen diese ins Gesamtbild?

Im Gegensatz zu einigen epischen Film-Franchises ist die Geschichte von Harry Potter sequentiell, sodass Sie die Filme der Reihe nach ansehen müssen. Das macht die Dinge zumindest konsistent und es gibt wichtige Handlungsstränge, die vom ersten bis zum letzten verlaufen, sodass jede Abweichung die Geschichte verdirbt oder einen verwirrt.

Wir präsentieren Ihnen jedoch zwei Reihenfolgen, die Veröffentlichungsreihenfolge, dh das Datum, an dem die Filme herauskamen, und die chronologische Reihenfolge, in der diese Filme auf einer Zeitleiste der Zauberwelt aufgetreten sind. Eine Version enthält Spoiler. Um diese zu vermeiden, wenn Sie die Filme nicht gesehen haben, klicken Sie auf die Links, um direkt zur gewünschten Reihenfolge zu springen.

Harry-Potter-Film-Release-Reihenfolge (Spoiler) | Harry-Potter-Film-Release-Reihenfolge (keine Spoiler) | Chronologische Reihenfolge des Harry-Potter-Films (keine Spoiler)

HINWEIS: UNTEN GIBT ES SPOILER

Dies ist der Beginn der Harry-Potter-Geschichte, in der Sie Harry zum ersten Mal treffen, während er zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei geht, die 1991 spielt – aber der Film wurde 2001 veröffentlicht. Sie treffen viele der Hauptfiguren in Hogwarts. einschließlich der Einführung von Lord Voldemort, Harrys Erzfeind, mit der Handlung, die sich um den Stein der Weisen dreht. Dieser Stein gehörte Nicholas Flamel, den man erst in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald trifft.

Das zweite Buch der Reihe und der zweite Film, die Abenteuer in Hogwarts gehen für Harry Potter und seine Freunde weiter. Lord Voldemort wird stärker und die Dinge werden ein wenig dunkler, je älter die Kinder werden. Der Film kam 2002 heraus, spielt aber 1992.

Für den dritten Film gibt es eine ziemliche Veränderung, da wir Sirius Black (den Gefangenen) kennenlernen, der einen großen Einfluss auf Harrys Geschichte hat. Aber es ist wirklich die Einführung der Dementoren, die die Dinge dunkler werden lassen, mit einem zunehmenden Gefühl der Gefahr. Gleichzeitig verliert die Geschichte der Muggelfamilie an Bedeutung, da Harry sein Schicksal annimmt. Der Film spielt 1993, wurde aber 2004 veröffentlicht.

Der Feuerkelch ist ein zentraler Moment in der Geschichte, der die Charaktere in ihre Teenagerjahre führt (Harry ist in diesem Film ungefähr 14 Jahre alt), Teenagerthemen wie Beziehungen einführt, uns die Quidditch-Weltmeisterschaft und das Trimagische Turnier beschert. Der Film startet 1994 und wurde 2005 veröffentlicht.

Da Voldemort jetzt eine sehr reale Bedrohung darstellt, sieht die Aktion Störungen in Hogwarts und den Anstieg des Widerstands gegen den dunklen Lord – den Orden des Phönix – und die allgemeine Ablehnung, dass es ein Problem vom Zaubereiministerium gibt. Der Film wurde 2007 veröffentlicht und spielt um 1995.

Der Film von 2009 spielt 1996 und ist in vielerlei Hinsicht die Geschichte von Severus Snape und Albus Dumbledore, was die Harry-Potter-Geschichte komplexer macht und den Helden in noch gefährlichere Gefechte mit dem Dunklen Lord und seinen Todessern folgt.

Aus dem letzten Buch der Harry-Potter-Geschichte werden zwei Filme. Sie sind eng verbunden, mit dem ersten, das 2010 veröffentlicht wurde. Harry Potter und seine Freunde beschließen, das letzte Jahr von Hogwarts zu überspringen, um Voldemort zu verfolgen und seine Zerstörung herbeizuführen. Ein Großteil des Films dreht sich um die Jagd und Zerstörung von Horkruxen, während Voldemort selbst die Heiligtümer des Todes sucht, um ein Meister des Todes zu werden.

Der zweite Teil der Heiligtümer des Todes wurde 2011 veröffentlicht und setzt die Quests des ersten Teils fort, mit viel mehr Action rund um Hogwarts, einschließlich der riesigen Schlacht von Hogwarts. Es knüpft an verschiedene Fäden aus früheren Filmen an – wie die Kammer des Schreckens und vieles mehr Potterlore – und bringt die Geschichte zu einem actiongeladenen Abschluss.

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ist nach einem Hogwarts-Lehrbuch mit dem gleichen Titel benannt, das von Newt Scamander verfasst wurde, dem Protagonisten der Phantastische Tierwesen-Filme. Die Filme sind ein Prequel der Harry-Potter-Reihe, da sie viele der Themen der Zauberwelt tragen, aber in einem anderen Handlungsbogen. In Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, kommt Newt Scamander 1926 wegen Magizoologen in New York an, wird jedoch in eine magische Verschwörung hineingezogen.

Die fantastischen Bestien treten etwas in den Hintergrund, während sich die Handlung auf die Verfolgung von Grindelwald verlagert, der einen Zaubererorden gründen will, der den Muggeln überlegen ist. Wir treffen einen jungen Dumbledore, der einen Link zu den Harry-Potter-Filmen gibt, aber viele der Charaktere aus den ersten Fantastic Beasts kehren zurück, sowie Charaktere, auf die in anderen Filmen wie Nicholas Flamel Bezug genommen wird. Der Film spielt im Jahr 1927, kam aber 2018 heraus, mit einem dritten Teil, der die Geschichte irgendwann in der Zukunft abschließen soll.

Der dritte Teil der Phantastische Tierwesen-Geschichten setzt dort an, wo Grindelwalds Verbrechen aufgehört haben, und sieht ein versammeltes Team bekannter Helden, um Grindelwalds Pläne in den Weg zu stellen. Es spielt Mads Mikkelsen als Grindelwald, der Johnny Depp ersetzt, und sieht die Rückkehr von Eddie Redmayne und Jude Law. Es wird am 8. April 2022 in Großbritannien und Irland in die Kinos kommen.

Harry Potter und der Stein der Weisen oder Harry Potter und der Stein der Weisen

Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Harry Potter und der Feuerkelch

Harry Potter und der Orden des Phönix

Harry Potter und der Halbblutprinz

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (1926)

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (1927)

Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore (1930er)

Harry Potter und der Stein der Weisen oder Harry Potter und der Stein der Weisen (1991)

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (1992)

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (1993)

Harry Potter und der Feuerkelch (1994)

Harry Potter und der Orden des Phönix (1995)

Harry Potter und der Halbblutprinz (1996)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 (1997)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 (1998)