(Pocket-lint) - Aufgrund der Komplexität der Zeitreisen in den Filmen (und der gebrochenen Zeitleisten) ist es schwierig, die Terminator-Serie chronologisch zu ordnen. Der neueste Eintrag in der Reihe hilft nichts, da er alle außer den ersten beiden Terminator-Filmen ignoriert.

Terminator: Dark Fate sieht die Rückkehr von Linda Hamilton in der Hauptrolle und James Cameron auf dem Produzentenstuhl. Nur echte Terminator-Fans werden wissen, wie wichtig das ist. Der Rest von Ihnen muss sich beeilen und alle sechs Filme sowie die TV-Show ansehen, um richtig informiert zu sein. Um Ihnen zu helfen, zeigen wir Ihnen, wie Sie Terminator am besten sehen können.

Wir geben sowieso unser Bestes.

In diesem Handbuch werden die Terminator-Filme in einer Zeitleiste in der Reihenfolge der Ereignisse im Franchise dargestellt.

Wenn Sie es vorziehen, die Dinge einfacher zu halten, haben wir am Ende dieses Handbuchs auch eine Reihenfolge der Veröffentlichungsdaten aller Terminator-Filme angegeben. Unten finden Sie auch eine spoilerfreie Version der chronologischen Zeitleiste von Terminator mit Aufzählungszeichen.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Die Terminator-Serie passt nicht zu einer typischen Chronologie, da es darum geht, die Vergangenheit zu verändern, um die Zukunft zu gestalten. Wenn wir uns jedoch strikt an einen Befehl halten, der von den frühesten Ereignissen ausgeht, beginnt dieser Film damit, dass John Conner (Jason Clarke) Skynet 2029 besiegt und Kyle Reese (Jai Courtney) nach 1984 geschickt hat, um Johns Mutter Sarah (Emilia Clarke) zu retten. .

Es ist jedoch nicht die Vergangenheit, die Reese erwartet hat: Sarah hat ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf den Kampf gegen die Maschinen vorzubereiten. Es ist wichtig zu wissen, dass dieser Film ein Reset für das gesamte Terminator-Universum ist. Es ändert Ereignisse aus dem ersten Terminator-Film - als Sarah keine Zeit hatte, sich vorzubereiten. Aber das ist der Punkt der Franchise; Wenn etwas nicht in Skynets Weg geht, schickt es Killerroboter zurück, um es zu ändern.

* Hinweis: Sie können diesen Film zuerst in Ihrer Neuuhr ansehen, wenn Sie einen kurzen Blick darauf werfen möchten, wie die Dinge vor dem ursprünglichen Start der Serie mit The Terminator aus dem Jahr 1984 geschehen sein könnten. Da es jedoch tatsächlich Szenen aus der Zukunft enthält und Teil einer neu gestarteten Timeline ist, können Sie es auch zuletzt als eigenständigen Film ansehen. In jedem Fall zeigt es, wie sich der Kreis der Franchise schließt.

Die Terminator-Serie beginnt mit dem Originalfilm mit einem Roboterkiller namens Terminator (gespielt von Arnold Schwarzenegger). Er wurde nach dem vom Krieg zerstörten Jahr 2029 nach 1984 geschickt, um Sarah Connor (Linda Hamilton), die Mutter des Retters der Menschheit, zu töten. Die Menschheit schickte auch einen anderen Soldaten zurück, Kyle Reese (Michael Biehn), der schließlich Sarahs Sohn John Conner zeugt.

Es hat sich herausgestellt, dass ein Computerverteidigungssystem namens Skynet 1997 sich seiner selbst bewusst wurde und die Menschheit als ihre größte Bedrohung ansieht. Es liegt an Sarah und Kyle, den Terminator zu besiegen und das Aussterben der Menschheit auf Geheiß von Skynet zu stoppen.

Dies ist eine Fortsetzung des ersten Terminator-Films. Es beginnt 11 Jahre nach dem Original im Jahr 1995. Sarah Connor (Linda Hamilton) wurde wegen versuchter Bombardierung einer Computerfabrik inhaftiert, während ihr Sohn John Connor (Edward Furlong) ein Teenager ist, der bei Pflegeeltern lebt LA. Zwei Terminatoren - ein identisches Modell des ursprünglichen T-800 (Arnold Schwarzenegger) und ein neuer T-1000-Flüssigmetallterminator (Robert Patrick) - sind mit entgegengesetzten Missionen aus der Zukunft eingetroffen. Einer von ihnen ist natürlich gekommen, um Skynets Gebote abzugeben.

Terminator 3 beginnt ein Jahrzehnt nach den Ereignissen im zweiten Terminator-Film. Die verstorbene Sarah Connor verzögerte das Erwachen von Skynet, aber John Connor (Nick Stahl) lebt in der Angst, dass das Computersystem ihn findet, was dazu führt, dass er völlig vom Stromnetz getrennt lebt. Skynet ist gezwungen, ihn ins Visier zu nehmen, indem er zu anderen Mitgliedern seiner Widerstandsgruppe übergeht und natürlich einen neuen Terminator zurückschickt, den TX (Kristanna Loken).

Das Terminator-Franchise wird hier sehr kompliziert. Diese TV-Show ist eine weitere abweichende Zeitachse. Es sollte Terminator 2 folgen, da Sarah Connor (Lena Headey) und ihr Sohn John (Thomas Dekker) 1999 gezeigt werden, aber sie sind auf der Flucht vor einem neuen Terminator (Garret Dillahunt). Es gibt auch einen Widerstandsterminator (Summer Glau), der ihnen hilft, bis 2007 zu springen, um Skynet ein für alle Mal zu stoppen.

* Hinweis: Da dies eine abweichende Zeitachse ist, können Sie sie nach allen Filmen oder gar nicht ansehen. Aber wenn Sie sich vorstellen möchten, was Sarah Connor und ihr Sohn nach Terminator 2 hätten tun können, hilft Ihnen diese TV-Serie dabei, diesen Juckreiz zu lindern.

Die Erlösung sollte der Beginn einer zweiten Terminator-Trilogie sein (die erste bestand aus Terminator, Terminator 2 und Terminator 3), aber die Fortsetzungen wurden abgesagt, so dass dies unser einziger Blick auf das Leben von John Connor (Christian) war Bale) und der Rest der Menschheit in einem sehr dystopischen Jahr 2018. Wir sehen, wie Connor erfährt, dass der Widerstand einen umfassenden Angriff plant, dank der Intelligenz, die darauf hindeutet, dass Skynet das gesamte Widerstandskommando in nur wenigen Tagen töten wird, und des Namens Nr. 1 Auf seiner Liste steht Johns Vater Kyle Reese (Anton Yelchin).

Der neueste Eintrag in der Terminator-Franchise wurde 2019 veröffentlicht, aber der Film spielt tatsächlich in naher Zukunft im Jahr 2022.

Dark Fate ist eine direkte Fortsetzung von Terminator 2, in der wir sehen, was mit Sarah Connor (Linda Hamilton) passiert. Sie und ihr Sohn John Connor (Jude Collie) übernehmen die böse künstliche Intelligenz, die als Skynet bekannt ist. Man könnte sagen, dass dieser Film die Ereignisse der späteren Filme in der Serie ignoriert, aber es ist einfacher, ihn als Höhepunkt aller anderen Ereignisse in der Zeitleiste zu betrachten.

Sarah und John besiegten Skynet erfolgreich in Terminator 2 und verhinderten den Tag des Jüngsten Gerichts, der 1997 stattfinden sollte.

Die Ereignisse aller anderen Filme und Serien, auch derjenigen, die in der Zukunft stattfinden, zeigen Ereignisse, die in einer Zeitleiste auftraten, als dieses apokalyptische Ereignis 1997 passierte. Terminator: Dark Fate zeigt, was für Sarah und John tatsächlich als nächstes kam Sie haben die Apokalypse gestoppt und wie ihr Sieg über Skynet die Bedrohung durch KI nur verschoben hat.

Die erste Liste unten ist genau die gleiche chronologische wie oben beschrieben, nur frei von Spoilern, sodass Sie sie auf einen Blick lesen können. Bei der zweiten Liste handelt es sich um alle Terminator-Filme und die Show - ebenfalls spoilerfrei -, jedoch in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung.

Es liegt an Ihnen, welcher Reihenfolge Sie folgen.

Terminator: Genisys (2015) *

Der Terminator (1984)

Terminator 2: Tag des Jüngsten Gerichts (1991)

Terminator 3: Aufstieg der Maschinen (2003)

Optional: Terminator: Die Sarah Connor Chronicles (2008 bis 2009 - TV-Show)

Terminator: Die Sarah Connor Chronicles (2008 bis 2009 - TV-Show) Terminator: Erlösung (2009)

Terminator: Dunkles Schicksal

* Hinweis: Sie können Genisys zuerst oder zuletzt bei Ihrer erneuten Beobachtung ansehen.

Der Terminator (1984)

Terminator 2: Tag des Jüngsten Gerichts (1991)

Terminator 3: Aufstieg der Maschinen (2003)

Optional: Terminator: Die Sarah Connor Chronicles (2008 bis 2009 - TV-Show)

Terminator: Die Sarah Connor Chronicles (2008 bis 2009 - TV-Show) Terminator: Erlösung (2009)

Terminator: Genisys (2015)

Terminator: Dunkles Schicksal (2019)

