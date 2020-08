Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein neuer Batman-Film unter der Regie von Matt Reeves mit Robert Pattinson als Dark Knight soll im Oktober 2021 in die Kinos kommen.

Um Ihnen zu helfen, sich über das Franchise zu informieren, damit Sie The Batman vollständig vorbereitet sehen können, fassen wir jeden Batman-Film zusammen und zeigen und finden die beste Reihenfolge, um sie anzusehen. Aber um ehrlich zu sein, wurde dies schnell kompliziert.

Im Gegensatz zu einigen Film-Franchise-Unternehmen wie Marvels gibt es keine eindeutige Chronologie, insbesondere bei den Batman-Live-Action-Filmen, die wiederholt neu gestartet wurden. Zum Beispiel begann Warner Bros ursprüngliche Batman Anthology neu mit Christopher Nolans Trilogie.

Es ist auch das breitere DC Cinematic Universe zu berücksichtigen, in dem Batman manchmal eine Schlüssel- oder Hintergrundrolle spielt, aber nicht wirklich gesehen wird. Während Batman in Wonder Woman 2017 nie auftrat, hat er die Handlung des Films angestiftet. Batmans Wayne Enterprises wird auch 2013 in Man of Steel erwähnt. Und vergessen wir auch nicht das DC Animated Universe, das mit Batman-Inhalten geladen ist.

Aus diesem Grund können wir Ihnen keine einzige, klar definierte Anzeigereihenfolge geben. Wir haben uns also mehrere Bestellungen ausgedacht, die alle den Caped Crusader enthalten. Wenn Sie eine spoilerfreie Erfahrung wünschen, können Sie unsere Listenversionen dieser Bestellungen mit Aufzählungszeichen ganz unten anzeigen.

Hinweis: Es gibt unten Spoiler.

Dies ist ein eigenständiger Film. Es ist ein guter Ausgangspunkt für die Filme, wenn Sie sich wirklich in Batman vertiefen möchten. Es sollte von 20th Century Fox vor der Serie von 1966 auf ABC veröffentlicht werden, kam aber zwei Monate nach der Premiere der letzten Folge der ersten Staffel in die Kinos.

Die Figur von Batman erschien erstmals 1939 in Detective Comics Nr. 27. Er wurde ursprünglich als "Bat-Man" bezeichnet, wird aber auch als "Caped Crusader" oder "Dark Knight" bezeichnet. Erst 1966 übernahm Adam West die Rolle in einem Live-Action-Film, in dem er neben Burt Ward als Robin auftrat. Der Film wurde tatsächlich nach der ersten Staffel der Batman-TV-Show uraufgeführt, auf die wir später noch eingehen werden.

Batman: Der Film ist interessant, weil er nicht nur einen, sondern vier der berühmtesten Nemes von Batman enthält: The Riddler, The Penguin, Catwoman und Cesar Romeros Joker. Diese Gruppe von Superschurken versucht gemeinsam, Batman zu besiegen, in der Hoffnung, die Welt zu erobern.

Warner Bros startete mit der Veröffentlichung von Tim Burtons Batman im Jahr 1989 das ursprüngliche filmische Universum der Live-Action-Batman-Filme. Dieser Film und die drei folgenden Filme bereiteten die Bühne für die nächsten 25 Jahre, in denen Superhelden die dominieren Theaterkasse. Interessanterweise spielen drei verschiedene Schauspieler Batman in dieser "Anthologie", und die Filme selbst unterscheiden sich sowohl in Bezug auf das Thema als auch in Bezug auf die Qualität.

Es gibt auch eine beeindruckende Sammlung von Schauspielern, von Michael Keaton und Jack Nicholson bis zu Jim Carrey und Michelle Pfeiffer.

Dies ist der erste "moderne" Batman-Film. Michael Keaton übernimmt den Mantel des Kreuzritters, um die Straßen von Gotham vor seinem zweihundertjährigen Bestehen aufzuräumen. Als im Axis Chemical-Werk eine Schießerei zwischen der Polizei und einer Gruppe von Gangstern unter der Führung von Jack Nicholsons Jack Napier ausbricht, reagiert Batman natürlich. Im darauffolgenden Kampf wird Napier in einen Behälter mit Chemikalien geworfen und für tot zurückgelassen.

Er taucht jedoch auf, nachdem er sich in den Verrückten verwandelt hat, der als Joker bekannt ist. Es liegt an Batman, ihn aufzuhalten, bevor er die Bevölkerung von Gotham mit einem tödlichen Smylex-Gas vergiftet, das bei den Opfern hysterisches Lachen hervorruft, bevor sie schließlich umkommen.

Nachdem er den Joker besiegt hat, muss Michael Keatons Batman gegen seinen nächsten Gegner, den Pinguin, kämpfen, gespielt von Danny Devito, der sich mit einem schäbigen Millionär, Max Shreck (Christopher Walken), zusammengetan hat, um den Abwasserkanälen unter Gotham zu entkommen. Batman begann eine romantische Beziehung mit Shrecks Sekretärin Selina Kyle (alias Catwoman, gespielt von Michelle Pfeiffer), und am Ende ist es nicht nur die Absicht des Pinguins, die erstgeborenen Söhne von Gotham-Bürgern zu entführen und zu ermorden, mit denen Batman zu kämpfen hat, sondern auch Catwomans Durst nach Rache an Shreck.

Micheal Keaton und Tim Burton lehnten es leider für uns ab, für einen weiteren Batman-Film zurückzukehren. Dies bedeutete, dass Batman Forever einen viel helleren und schrulligeren Ton hat als die vorherigen Filme. Val Kilmer spielt diesmal Batman, als er sowohl gegen Two-Face (Tommy Lee Jones) als auch gegen den Riddler (Jim Carrey) antritt. Dieser Film stellt Robin (gespielt von Chris ODonnell) auch einem modernen Publikum vor.

Während Batman versucht, seine Person im Bereich der Verbrechensbekämpfung hinter sich zu lassen, um ein normales Leben mit Chase Meridian (Nicole Kidman) zu führen, entdeckt der Riddler dank eines von ihm erfundenen Gehirnwellengeräts seine wahre Identität, was zu Chases Gefangennahme und Bruce Erkenntnis führt, dass er es tun wird Sei immer Batman.

Während sie oft als das absolut schlechtere Angebot in der Batman-Serie verspottet werden, könnten Kinder der 90er Jahre anderer Meinung sein. Wir denken, Batman und Robin sind eine Neuuhr wert.

George Clooney spielt hier Batman, aber Chris ODonnell kehrt als Robin zurück. Die Guten fügen ihrer Aufstellung auch ein Batgirl hinzu, die legendäre Alicia Silverstone. Und das Trio trifft auf Arnold Schwarzeneggers Dr. Freeze und Uma Thurmans Poison Ivy. Was für eine Besetzung! Wir sehen sogar ihren maskierten Handlanger Bane (Jeep Swenson). Das vielleicht Beste sind jedoch die 7.000 Wortspiele im Zusammenhang mit Eis, die Dr. Freeze sagte.

Mit dem Ende der ersten Batman Anthology kam auch das Ende der Fledermausnippel . Es gab einen Plan für einen fünften Film, der sich um den Bösewicht Scarecrow drehte und fast ein Jahrzehnt lang marinierte, bis Christopher Nolan übernahm und das Batman-Franchise auf beispiellose Höhen brachte.

Es ist kaum zu glauben, wie die meisten Superhelden-Franchise-Unternehmen heute arbeiten, aber wir brauchten fünf Filme, um die vollständige Batman-Entstehungsgeschichte auf der großen Leinwand zu sehen. Dieser Film begleitet Bruce Wayne von Christian Bale vom Mord an seinen Eltern bis zu seiner Reise um die Welt, wo er das Kämpfen lernt und von Liam Neesons Henri Ducard in die Liga der Schatten rekrutiert wird.

Sobald er endlich nach Hause zurückkehrt, muss er gegen die Vogelscheuche (Cillian Murphy) kämpfen, die ein Gift verwendet, das den Geist verändert, um schreckliche Halluzinationen zu verursachen.

Dieser Film ist eine Krönung für vielleicht alle Superheldenfilme. Wir sehen Batman gegen seine gefährlichste Nemesis, den Joker, der vom verstorbenen Heath Ledger gespielt wird. Joker übernimmt die Kontrolle über Gothams Welt des organisierten Verbrechens, macht eine hinterhältige Verschwörung und entstellt den Staatsanwalt der Stadt, Harvey Dent, während er versucht, Batman zu zwingen, seine einzige Regel zu brechen: sich zu weigern, einen seiner Feinde zu töten.

Die Dark Knight Trilogie endet mit der Ankunft von Bane (Tom Hardy) in der Stadt Gotham.

Bruce Wayne ist ein Einsiedler geworden, seit er Kommissar Gordon (Gary Oldman) davon überzeugt hat, ihn für Harvey Dents Amoklauf verantwortlich zu machen, und infolgedessen wurde Batman seit acht Jahren nicht mehr gesehen. Die Realität seiner lebensbedrohlichen Verbrecher, die jede Nacht stattfinden, hat auch für Bruce Einzug gehalten, da ein Besuch beim Arzt die Litanei zeigt, wie sein Körper begonnen hat, zusammenzubrechen. Dies lässt ihn völlig unvorbereitet, sich Bane zu stellen, einem ehemaligen Mitglied der Liga der Schatten, der nach Gotham kommt, um Ras Al Ghuls Plan, die Stadt zu zerstören, abzuschließen.

Als Christopher Nolans The Dark Knight veröffentlicht wurde, begann Marvel, eine andere wenig bekannte Firma, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, eigene Comic-Filme zu drehen. Daher machte es für DC mit seinem riesigen Rückstand an Charakteren Sinn, mit Batman-Bindungen ein breiteres filmisches Universum zu schaffen.

Batman gegen Superman wird 18 Monate nach den Ereignissen von Man of Steel 2013 wieder aufgenommen. Ben Affleck porträtiert eine Version von Bruce Wayne, die seit 20 Jahren gegen Bösewichte kämpft. Er betrachtet Superman (Henry Cavill) als existenzielle Bedrohung für die Menschheit. In der Zwischenzeit macht Lex Luthor (Jesse Eisenberg) seine eigenen Pläne für den Umgang mit Superman, einschließlich der Beschaffung eines Bündels Kryptonit und des Zugangs zu General Zods Körper.

Batman erfährt von dem Vorrat an Kryptonit in Lexcorp und stiehlt ihn, sodass er einen Anzug mit Kryptonitantrieb herstellen kann, um Superman zu besiegen.

Das Selbstmordkommando folgt einer Gruppe inhaftierter Krimineller aus dem DC-Universum, wie Deadshot (Will Smith) und Harley Quinn (Margot Robbie), denen im Gegenzug für die Erfüllung einer äußerst gefährlichen Mission, deren Überleben sie wahrscheinlich nicht überleben, reduzierte Strafen angeboten werden. Der Film zeigt Ben Afflecks Batman in einigen Szenen, während er sich auf die Gründung der Justice League vorbereitet.

Zwei Jahre sind seit Supermans Tod vergangen, und die Menschheit schwankt immer noch von seinem Verlust. Ben Afflecks Batman und Gal Gadots Wonder Woman haben begonnen, ein Team zu bilden, das dazu beitragen kann, die Menschheit vor Bedrohungen zu schützen, denen sie sich niemals alleine stellen könnten.

Sie stellen jedoch bald fest, dass sie der als Steppenwolf bekannten Kreatur nicht gewachsen sind, die mit Mutterboxen bekannte Geräte einsetzen will, um die Erde in einen unbewohnbaren Planeten wie seine Heimatwelt zu verwandeln. (Schauen Sie sich auch die Ultimate Edition an, die 31 Minuten zusätzliches Filmmaterial enthält.)

Joker ist eine Ursprungsgeschichte für Batmans größten Bösewicht. Es folgt Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix, einem verstörten Mann, der hofft, ein Komiker zu sein. Wir sehen, wie er sich in den Verrückten verwandelt, der als Joker bekannt ist. Der Film zeigt uns auch noch einmal den Tod von Bruce Waynes Eltern, für den Fall, dass Sie ihn nicht genug gesehen haben.

Es ist aus mehreren Gründen schwierig, Joker auf dieser Zeitachse zu platzieren. Es ist eine Entstehungsgeschichte aus dem Jahr 1981 - aber als der Autor / Regisseur Todd Phillips das Drehbuch schrieb, wollte er, dass es ein eigenständiger Film ist, der nichts mit dem DC Extended Universe zu tun hat. In der Zwischenzeit wurde Joker jedoch für 11 Oscar-Verleihungen nominiert, und Warner Bros, das Unternehmen, das die Rechte an Batman besitzt, hat einen weiteren Batman-Neustart mit Robert Pattinson als Batman angekündigt. Es würde uns also nicht schockieren, wenn Joker mehr mit dem DC-Universum zu tun hätte.

Hier gibt es keine "richtige Reihenfolge", da sie alle getrennt und nicht chronologisch sind. Wir empfehlen daher, sie in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung anzusehen. Sie können diese vor oder nach den Filmen ansehen. Es wird keinen großen Unterschied machen, obwohl Sie vielleicht Batman von 1966 vor Batman: The Movie sehen.

Dies ist der allererste Live-Action-Batman, in dem Lewis Wilson die Hauptrolle spielt. Es ist eine 15-Kapitel-Serie von Columbia Pictures, die in den Kinos Premiere hatte und jetzt auf YouTube zu sehen ist .

Eine weitere Serienproduktion aus Columbia, Batman (Robert Lowery) und Robin (Johnny Duncan), erscheint und tritt gegen den Zauberer an. Diese Serie, die auch in den Kinos lief, ist manchmal als The New Adventures of Batman und Robin the Boy Wonder bekannt.

Es ist derzeit auch auf YouTube verfügbar.

Dies ist Adam Wests erster Auftritt als Caped Crusader - noch vor seinem Live-Action-Film von 1966. Er behält die Rolle für drei Staffeln bei ABC bei und bietet eine komödiantischere Einstellung, insbesondere im Vergleich zu den modernen Versionen des Dark Knight.

Gotham wurde 2014 bei Fox uraufgeführt und folgt einem jungen Kommissar Gordon (Ben McKenzie), der seine Karriere nach dem Mord an Bruce Waynes Eltern beginnt. Es zeigt auch einen jungen Bruce Wayne (David Mazouz), der sich mit dem Tod seiner Eltern befasst, während er von Alfred (Sean Pertwee) aufgezogen wird. Die Serie stellt auch viele Bösewichte vor, die Batman auch in Zukunft Probleme bereiten werden.

Titans wird auf The CW ausgestrahlt und folgt der Geschichte von Dick Grayson, auch bekannt als Batmans Kumpel Robin. Er ließ diesen Mantel jedoch hinter sich und wurde der Anführer der Gruppe der Helden, die als Titanen bekannt waren. Eine wichtige Handlung in der Show basiert auf Dicks früherem Leben als Robin und seiner Beziehung zu Bruce Wayne, gespielt in Titans von Iain Glen.

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Alfred Bruce Wayne großgezogen hat, dann hat Epix eine Show für Sie: Pennyworth. Es folgt dem Butler, aber lange bevor er Butler war. Stattdessen zeigt es ihn als jungen Mann, der gerade nicht mehr Mitglied der SAS war und 1960 versuchte, eine Sicherheitsfirma zu gründen.

Die Show ist eher eine Spionagethriller-Serie als eine Superhelden-Show. Alfred, gespielt von Jack Bannon, wird von einer Gruppe ins Visier genommen, die die Kontrolle über London übernehmen will. Glücklicherweise hat er Hilfe von einer amerikanischen Gruppe, die zufällig von Batmans Eltern geführt wird.

OK, es gibt also eine Wäscheliste mit animierten Batman-Filmen und -Serien, die sich in Qualität und Bedeutung unterscheiden.

Der einflussreichste von ihnen ist Batman: The Animated Series aus dem Jahr 1992, der uns Mark Hammils legendären Joker zum Lachen brachte und die Figur Harley Quinn kreierte, während er gleichzeitig eine Litanei von Spin-offs hervorbrachte. Mittlerweile gibt es viele Animationsfilme, die direkte Adaptionen der Comics sind, obwohl die bemerkenswerteste Ausnahme der äußerst finanziell erfolgreiche Lego Batman ist.

Wenn Sie die gesamte Liste der animierten Batman-Filme sehen möchten, klicken Sie hier . Wenn Sie jedoch eine schnelle Must-Watch-Anzeigereihenfolge wünschen, siehe unten:

Batman: The Animated Series (1992 bis 1995 - Zeichentrickserie)

Batman: Unter der roten Haube (2010 - Animationsfilm)

Batman: Year One (2011 - Animationsfilm)

Der dunkle Ritter kehrt zurück (2012 - Animationsfilm)

Batman: The Killing Joke (2016 - Animationsfilm)

Lego Batman (2017 - Animationsfilm)

