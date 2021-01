Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da das Star Trek-Franchise CBS All Access in den USA rasant erweitert und weitere Filme bei Paramount Pictures geplant sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mutig das Star Trek-Universum zu erkunden.

Das Universum besteht aus 13 Filmen und acht TV-Shows. Jetzt wäre es einfach genug, sie alle in der Reihenfolge ihrer Premiere anzusehen. Wenn Sie jedoch lieber alles chronologisch (wenn die Ereignisse stattfinden) ansehen möchten, haben wir einen ultimativen Leitfaden für Sie zusammengestellt. Unten finden Sie das gesamte Franchise, das von Stars entworfen wurde. Es beginnt mit dem ältesten Ereignis in der ursprünglichen Star Trek-Zeitleiste.

Apropos Zeitleisten: In Star Trek gibt es zwei: Das Original, das fast alle Filme und Fernsehsendungen enthält; und Kelvin, eine alternative Zeitleiste, die mit den letzten drei Neustartfilmen begann. Um besser zu verstehen, wovon wir sprechen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung. Diejenigen unter Ihnen, die spoilerfrei vorgehen möchten, können für die Listenversion dieses Handbuchs ganz nach unten scrollen.

Ebenfalls unten haben wir eine weitere spoilerfreie Liste hinzugefügt. Es ist nach Veröffentlichungsreihenfolge strukturiert - oder nach der Premiere jedes Films und jeder TV-Show.

Das Wichtigste an dieser Reihenfolge ist, dass sie chronologisch ist und vollständig auf dem Zeitsystem der Star Trek-Reihe basiert. Stellen Sie sich Stardates als Jahre vor. In diesem Fall beginnt die folgende Reihenfolge mit den ältesten Ereignissen im Star Trek-Universum - schließt jedoch die Kelvin-Timeline-Filme aus.

WARNUNG: UNTEN SIND SPOILER.

Sternzeit : 2151 bis 2156

Star Trek: Enterprise spielt kurz vor der Gründung der Federation of Planets (und etwa 100 Jahre vor der ursprünglichen Star Trek-Serie) und ist eine TV-Show, die den Abenteuern von Captain Jack Archer, gespielt von Scott Bakula, und der Starship Enterprise-Crew folgt . Dieses Schiff ist das erste Föderationsschiff mit Warp 5-Fähigkeiten, so dass seine Besatzung zu den ersten Weltraumforschern gehört.

Die Serie stellt viele der verschiedenen außerirdischen Arten vor, die für das Star Trek-Universum wichtig sind, wie die Vulkanier und Klingonen. In der vierten und letzten Staffel werden damit auch die Grundlagen für die Föderation der Planeten gelegt.

squirrel_widget_148881

Sternzeit : 2256

Star Trek: Discovery folgt Michael Burnham, gespielt von Sonequa Martin-Green, der Ersten Offizierin an Bord der USS Shenzhou, bevor sie der Meuterei für schuldig befunden wird. Während sich die Föderation im Krieg mit den Klingonen befindet, beauftragt der Kapitän des neuen Discovery-Schiffs, Gabriel Lorca, gespielt von Jason Isaacs, Burnham, den experimentellen Warp-Antrieb des Schiffes ordnungsgemäß zum Laufen zu bringen.

Die frühe Einstellung von Discovery im Star Trek-Universum wurde am Ende der zweiten Staffel mit einem Zeitsprung geändert, weshalb wir die kürzlich veröffentlichte dritte Staffel an anderer Stelle auf unserer Liste platzieren.

squirrel_widget_148885

Sternzeit : 2266 bis 2269

Dies ist die ursprüngliche Star Trek TV-Show. Es wurde 1966 ausgestrahlt und folgt in erster Linie der Besatzung der USS Enterprise, beginnend mit einer fünfjährigen Mission, „seltsame neue Welten zu erkunden, neues Leben und neue Zivilisationen zu suchen, mutig dorthin zu gehen, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist ”. Die Serie stellt auch William Shatners Captain James T Kirk und Leonard Nimoys Spock vor.

Es gibt uns auch die Grundlage für das Universum, das Star Trek so erfolgreich macht, von der Einführung der zahlreichen außerirdischen Arten wie der Vulkanier und Klingonen bis hin zur Darstellung des Innenlebens der Föderation der Planeten. Die Ursprünge des Star Trek-Universums würden ohne es nicht existieren.

squirrel_widget_148879

Sternzeit: 2269 bis 2270

Nach dem Ende der Originalserie wurde sie schnell zu einem Kultklassiker. Der Schöpfer Gene Roddenberry begann dann mit der Arbeit an einer Zeichentrickserie, in der die meisten Originalbesetzungen Sprachaufnahmen für die animierten Versionen ihrer Charaktere lieferten. Die Show fungiert im Wesentlichen als vierte Staffel der Originalserie, wobei die Originalfiguren durch unerforschte Bereiche des Weltraums navigieren.

Es wurde jedoch von Roddenberry selbst aus dem Kanon gestrichen, als die Rechte nach der ersten Staffel von Star Trek: The Next Generation neu ausgehandelt wurden. Wenn Sie also jeden Tropfen Star Trek-Inhalt konsumieren möchten, fügen Sie diesen Ihrer Liste hinzu.

Sternzeit : 2273

Dies ist der erste Spielfilm im Star Trek Universe. Captain James T Kirk übernimmt das Ruder einer renovierten USS Enterprise, um eine mysteriöse Energiewolke zu untersuchen, die sich in Richtung Erde bewegt. Die Energiewolke zerstört eine Überwachungsstation der Föderation sowie drei klingonische Schiffe, aber bevor Kirk sie angreifen kann, muss er lernen, eine unbekannte USS Enterprise zu bedienen.

squirrel_widget_148880

Sternzeit : 2285

Der zweite Star Trek-Film ist vielleicht der erfolgreichste Eintrag im Franchise. Kapitän James T Kirk übernimmt das Kommando über eine USS Enterprise mit ungetesteten Auszubildenden, um den Gegner Khan Noonien Singh und seine gentechnisch veränderten Supersoldaten aufzuspüren.

Auf der Flucht vor einem Planeten, auf dem Kirk ihn gefangen hat, erfährt Khan von einem geheimen Gerät namens Genesis, das Materie neu organisieren kann, um Planeten zu terraformieren (bewohnbar zu machen). Khan versucht, das Gerät zu stehlen, aber Kirk wird natürlich alles tun, um ihn aufzuhalten.

Sternzeit : 2285

Nach ihrem Kampf mit Khan kehrt die Besatzung der USS Enterprise in diesem dritten Spielfilm auf die Erde zurück. Dort beginnt Leonard H. "Bones" McCoy, gespielt von DeForest Kelley, seltsam zu handeln, was dazu führt, dass er festgenommen wird. Captain James T Kirk erfährt mit Hilfe von Spocks Vater Sarek, gespielt von Mark Lenard, dass Spock seine Katra vor seinem Tod in McCoy transferiert hat.

Wenn nichts getan wird, stirbt McCoy daran, Spocks Katra zu tragen. Also kehrt die Besatzung der USS Enterprise zum Ort ihres Kampfes mit Khan zurück - in der Hoffnung, Spocks Leiche wiederzufinden. Um das Ganze abzurunden, müssen sie mit dem klingonischen Kruge, gespielt von Christopher Lloyd, um die Kontrolle über das Genesis-Gerät kämpfen. Die Suche nach Spock wird auch von Spock selbst, Leonard Nimoy, geleitet.

Sternzeit: 2286

In diesem Film beginnt ein mysteriöses Schiff die Erde zu umkreisen und zerstört das Stromnetz des Planeten. Es gibt auch seltsame Geräusche von sich und der neu auferstandene Spock erkennt, dass der Klang dem jetzt ausgestorbenen Buckelwal ähnlich ist. Da die Besatzung glaubt, dass das seltsame Schiff das Lied der Buckelwale wieder hören wird, geht sie um die Sonne und reist in die Zeit von 1986 zurück, um einen Buckelwal zu bekommen.

Nimoy kehrte zurück, um auch diesen Film zu drehen.

Sternzeit : 2287

Nach Abschluss einer Mission genießen Kirk, Spock und Bones in diesem Film einen Campingausflug in Yosemite, als ihnen befohlen wird, Geiseln auf dem Planeten Nimbus III zu retten. Doch als die Crew auf dem Planeten ankommt, erkennt sie, dass Spocks Halbbruder Sybok dafür verantwortlich ist, die Geiseln zu nehmen, um ein Raumschiff zu locken, mit der Hoffnung, den mythischen Planeten Sha Ka Ree zu erreichen und einen Gott zu treffen.

Sybok erkennt, dass er Kirks Fachwissen benötigt, um durch die Barriere im Zentrum der Milchstraße zu navigieren, die zu diesem mythischen Planeten führt. Unterwegs beschließt die klingonische Kraa, Kirk zu jagen. The Final Frontier ist auch der einzige Star Trek-Film von William Shatner.

squirrel_widget_148880

Sternzeit : 2293

Im letzten Film dieser Serie sehen wir, wie die klingonische Heimatwelt fast zerstört wird und das feindliche Reich zu Friedensgesprächen mit der Föderation führt. Kapitän James T Kirk wird beauftragt, den klingonischen Botschafter zu eskortieren, wird jedoch beschuldigt, wenn Attentäter an Bord des Schiffes des Botschafters strahlen und ihn töten. Die Klingonen verurteilen Kirk und McCoy zu lebenslanger Haft auf einem gefrorenen Asteroiden.

Zu diesem Zeitpunkt müssen Spock und der Rest der Besatzung die wahren Schuldigen hinter dem Angriff des klingonischen Schiffes finden und Kirk und Bones retten.

Sternzeit : 2364 bis 2370

71 Jahre nach der letzten Mission der USS Enterprise mit Captain James T Kirk an der Spitze stellt uns The Next Generation eine neue USS Enterprise vor, die mit der nächsten Generation von Sternenflottenoffizieren unter der Leitung von Captain Jean Luc Picard (gespielt von Patrick Stewart) besetzt ist. Diese TV-Serie zeigt uns auch neue Arten von Außerirdischen, die Cardassianer und die Borgs, die die jetzt freundlicheren Klingonen als Hauptgegner der Föderation ersetzen.

Die nächste Generation lief sieben Staffeln lang und enthielt einige Cameos aus der Originalserie, unter anderem Spock und Bones.

squirrel_widget_148882

Sternzeit : 2369 bis 2375

Diese TV-Show überschneidet sich mit dem Ende von Star Trek: The Next Generation. Es konzentriert sich auf die ehemalige cardassianische Raumstation, einen Außenposten im Hinterwald, den die Föderation jetzt kontrolliert, und hat eine Besatzung der Sternenflotte mit Benjamin Sisko von Avery Brook als kommandierendem Offizier beauftragt. Es geht nicht um ein Raumschiff, das das Unbekannte erforscht, sondern um Handelsstreitigkeiten und politische Manöver rund um ein entscheidendes militärisches Zentrum.

squirrel_widget_148883

Sternzeit: 2371

Star Trek Generations ist der erste Film, in dem die Crew von The Next Generation mit einigen Darstellern der Originalserie zu sehen ist. Die Handlung dreht sich hauptsächlich um einen El-Aurianer namens Dr. Tolian Soran (gespielt von Malcolm McDowell) sowie ein Energieband, das als Nexus bekannt ist.

Sie sehen, im Jahr 2293 wird Soran von einem pensionierten Kapitän James T. Kirk, der an einer Jungfernfahrt einer neuen USS Enterprise teilnimmt, aus dem Energieband gerettet. Dann, im Jahr 2371, findet Kapitän Jean Luc Picard Soran, während er einen Notruf beantwortet - und er hat eine Waffe, die Sterne zerstören kann.

Sternzeit : 2371 bis 2378

Nach dem Verlassen von Star Trek: Deep Space Nine auf der Suche nach einer Gruppe von Maquis-Rebellen wird die Starship Voyager, angeführt von Captain Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), von einer Energiewelle gefangen genommen, die sie - und ein Schiff von Maquis-Rebellen - in die Mitte des unerforschten Delta-Quadranten. Da beide Schiffe beschädigt und weit von zu Hause entfernt sind, vereinbaren die Besatzungen, sich zusammenzuschließen und eine 75-jährige Reise zurück zur Erde zu beginnen.

squirrel_widget_148884

Sternzeit : 2373

In diesem Film versucht die USS Enterprise, einen Borg-Würfel zu besiegen, der die Erde angreift, wobei Kapitän Jean Luc Picard das Kommando über eine Flotte von Raumschiffen übernimmt. Kurz bevor der Würfel zerstört wird, setzt er jedoch ein kleineres Schiff frei, das in einen zeitlichen Wirbel eintritt. Die USS Enterprise jagt durch den Wirbel, erkennt dabei jedoch, dass die Borg in die Vergangenheit gereist sind und den gesamten Planeten assimiliert haben.

Und einmal durch den Vortex kommt die Besatzung im Jahr 2063 an. Genauer gesagt, sie kommt einen Tag bevor Zefram Cochrane (gespielt von James Cromwell) das erste Warp-Antriebssystem einsetzt, das die Aufmerksamkeit der Vulkanier auf sich zieht und zum ersten Kontakt der Menschheit mit einem führt Alien-Rasse.

Sternzeit : 2375

Die Aktion dreht sich jetzt um einen Planeten mit einer Art einzigartiger Strahlung, die seine Menschen verjüngt, bekannt als Baku. Die Auswirkungen der Strahlung machen die Baku nahezu unsterblich. In diesem Film werden Brent Spinners Daten verdeckt gesendet, um die Baku-Leute zu überwachen, und es kommt bald zu Fehlfunktionen, was Captain Jean Luc Picard und die Besatzung der USS Enterprise dazu veranlasst, Nachforschungen anzustellen.

Sie decken eine Verschwörung zwischen einer den Baku feindlichen Spezies und Admiral Mathew Doherty auf, einem Sternenflottenoffizier, der von Anthony Zerbe gespielt wird. Die Besatzung der Enterprise muss beide aufhalten, um zu verhindern, dass die Baku gewaltsam von ihrem Heimatplaneten entfernt werden.

Sternzeit: 2379

Kapitän Jean Luc Picard und die USS Enterprise-Crew werden auf eine Mission geschickt, um sich mit dem Anführer der Romulaner, Shinzon, zu treffen, der von einem super jungen Tom Hardy gespielt wird. Dort erfahren sie, dass Shinzon tatsächlich ein Klon von Picard ist, der in der Hoffnung geschaffen wurde, dass er eines Tages in der Lage sein würde, die Föderation zu infiltrieren. Die Romulaner hatten den Plan aufgegeben und Shinzon in die Sklaverei geschickt.

Er führte jedoch eine Rebellion an und schuf sein eigenes Raumschiff, den Scimitar. Bald erfährt die Enterprise, dass Shinzons wahrer Plan darin besteht, eine Form von Strahlung zu verwenden, die für alles Leben giftig ist, um die Föderation anzugreifen und die Erde zu zerstören.

Sternzeit: 2399

Einer der beliebtesten Raumschiffkapitäne im Star Trek-Universum hat sich in ein Leben der Weinherstellung zurückgezogen, aber eine neue Mission, die 20 Jahre nach den Ereignissen von Nemesis festgelegt wurde, sieht Kapitän Jean Luc Picard zusammen mit vielen seiner alten Freunde in den Weltraum zurückkehren. Die Serie dreht sich um den inzwischen pensionierten Picard, der mit den Ereignissen seines eigenen Lebens zu kämpfen hat, einschließlich des Todes von Data, und mit Ereignissen, die dazu geführt haben, dass er das Vertrauen in die Sternenflotte und die Föderation verloren hat. Sein stiller Ruhestand wird beendet, als er von einer jungen Frau namens Dahj (Isa Briones) angesprochen wird, die Visionen von Picard hat.

Sternzeit: 3188

Burnham und die Crew der Discovery machen einen Zeitsprung, der sie in Zukunft weiter landet als jemals zuvor im Star Trek Universe. Dort ist Burnham vom Rest der Discovery-Crew getrennt. Beim Versuch, das Schiff zu lokalisieren, erfährt sie, dass die United Federation of Planets nach dem Ereignis The Burn gefallen ist, bei dem Schiffe gleichzeitig in der gesamten Galaxie explodierten. Der Treibstoff für Star Treks Schiffe, Dilithium, ist ebenfalls äußerst selten geworden, was das Reisen über weite Entfernungen des Weltraums erheblich erschwert.

Diese Filme starten JJ Abrams alternative Star Trek-Timeline. Offiziell Kelvin-Zeitachse genannt, ist sie nach der USS Kelvin benannt. Wenn Sie sie sehen möchten, können Sie dies entweder vor oder nach Star Trek: The Original Series tun. Wir ziehen es vor, dass Sie es nachher ansehen - tatsächlich, nachdem Sie die ursprüngliche Star Trek-Zeitleiste fertiggestellt haben, da sie buchstäblich in einer anderen Zeitleiste stattfindet.

Sternzeit : 2258 bis 2259 (Kelvin-Zeitachse)

Dieser Film beginnt mit dem Romulaner Nero, gespielt von Eric Bana, der die USS Kelvin angreift. Der erste Offizier an Bord dieses Raumschiffs ist Captain Kirks Vater George, gespielt von Chris Hemsworth. Wenn George stirbt, werden die Ereignisse des ursprünglichen Star Trek-Universums dramatisch verändert. Bones (Karl Urban), Spock (Zachary Quinto), Kirk (Chris Pine) und die ursprüngliche Crew finden jedoch immer noch den Weg zur USS Enterprise.

squirrel_widget_148886

Sternzeit : 2259 (Kelvin-Zeitleiste)

Selbst in der alternativen Zeitlinie müssen sich Captain James T Kirk und Spock mit Kahn auseinandersetzen. Diesmal wird der gentechnisch veränderte Supersoldat von Benedict Cumberbatch gespielt und beginnt seinen Angriff mit der Bombardierung eines Sternenflottenbüros in London, bevor er das Hauptquartier der Sternenflotte angreift und Admiral Pike (Bruce Greenwood) tötet. Kirk und Spock werden auf eine Mission geschickt, um Kahn in der klingonischen Heimatwelt zu erobern.

Sternzeit : 2263 (Kelvin-Zeitleiste)

In diesem Film ist die USS Enterprise drei Jahre in ihrer fünfjährigen Mission, das Unbekannte zu erforschen, wenn sie zur Rettung einer Rettungskapsel geschickt wird. Der Bewohner der Rettungskapsel ist Kalara, die der Besatzung mitteilt, dass ihr Schiff auf einem nahe gelegenen Planeten, Altamid, gestrandet ist. In der Nähe des Planeten wird die USS Enterprise von einem Schwarm kleiner Schiffe angegriffen und zerstört, die von einem Außerirdischen namens Krall kontrolliert werden, der von Idris Elba gespielt wird.

Der Absturz der USS Enterprise landet auf Altamid und der größte Teil der überlebenden Besatzung wird von Krall gefangen genommen. Nur Kapitän James T. Kirk, Chekov (Anton Yelchin) und Kalara entkommen ihm und lassen sie allein, um seine größeren Absichten herauszufinden und den Rest der Besatzung zu befreien.

Dies ist die gleiche ursprüngliche Star Trek-Timeline-Reihenfolge wie oben, jedoch in einer Liste mit Aufzählungszeichen, damit Sie schnell alle Spoiler überfliegen und vermeiden können.

Hinweis: Die Fernsehsendungen sind fett gedruckt.

Star Trek: Enterprise (2001 bis 2005)

Star Trek: Discovery Staffeln 1 und 2 (2017 bis 2019)

Star Trek: Die Originalserie (1966 bis 1969)

Optional: Star Trek: Die Zeichentrickserie (1973 bis 1974)

Star Trek: Der Film (1979)

Star Trek II: Der Zorn von Khan (1982)

Star Trek III: Die Suche nach Spock (1984)

Star Trek IV: Die Heimreise (1986)

Star Trek V: Die letzte Grenze (1989)

Star Trek VI: Das unentdeckte Land (1991)

Star Trek: Die nächste Generation (1987 bis 1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 bis 1999)

Star Trek Generations (1994)

Star Trek: Voyager (1995 bis 2001)

Star Trek: Erster Kontakt (1996)

Star Trek: Aufstand (1998)

Star Trek: Nemesis (2002)

Star Trek: Picard (2020 bis heute)

Star Trek: Entdeckungssaison 3 (2020 bis 2021)

squirrel_widget_148880

Hier ist eine weitere Liste mit Aufzählungszeichen, jedoch für die Kelvin-Zeitleiste, damit Sie schnell alle Spoiler überfliegen und vermeiden können. Beobachten Sie dies nach der ursprünglichen Zeitleiste.

Star Trek (2009)

Star Trek Into Darkness (2013)

Star Trek Beyond (2016)

squirrel_widget_148886

Hier finden Sie alle Star Trek-Filme und -Serien in der Reihenfolge ihrer Premiere in den Kinos oder im Fernsehen.

Hinweis: Die Fernsehsendungen sind fett gedruckt.

Star Trek: Die Originalserie (1966 bis 1969)

Optional: Star Trek: Die Zeichentrickserie (1973 bis 1974)

Star Trek: Der Film (1979)

Star Trek II: Der Zorn von Khan (1982)

Star Trek III: Die Suche nach Spock (1984)

Star Trek IV: Die Heimreise (1986)

Star Trek V: Die letzte Grenze (1989)

Star Trek VI: Das unentdeckte Land (1991)

Star Trek: Die nächste Generation (1987 bis 1994)

Star Trek Generations (1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 bis 1999)

Star Trek: Voyager (1995 bis 2001)

Star Trek: Erster Kontakt (1996)

Star Trek: Aufstand (1998)

Star Trek: Nemesis (2002)

Star Trek: Enterprise (2001 bis 2005)

Star Trek (2009)

Star Trek Into Darkness (2013)

Star Trek Beyond (2016)

Star Trek: Discovery (2017 bis heute)

Star Trek Picard (2020 bis heute)

Dann werden Ihnen vielleicht unsere anderen Anleitungen zum Anzeigen von Filmen gefallen:

Wir haben auch diese Gerüchte über kommende Filme:

Schreiben von Maggie Tillman.