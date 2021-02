Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pixar beherrscht Computeranimationen und möglicherweise verstecktes Geschichtenerzählen.

Vor fast 25 Jahren veröffentlichte das Studio seinen ersten Film, Toy Story, und seitdem ist es zu einem Kraftpaket für das Filmemachen geworden, das diskret eine großartige Erzählung zwischen all seinen Filmen zu verweben scheint. Alle diese brillanten "Kinder" -Filme, die scheinbar nicht miteinander verbunden sind, können tatsächlich Teil desselben Universums sein. Es gibt sogar eine Theorie dafür, die Pixar-Theorie , die von Jon Negroni populär gemacht wurde.

Es ist nicht so offiziell wie beispielsweise das Marvel Cinematic Universe . In der MCU ist alles klar miteinander verbunden und führt zum Endgame. Die PCU oder Pixar Cinematic Universe ist viel subtiler, mit kleinen Hinweisen, die auf 24 verschiedene Filme verteilt sind und sich gegen diese wilde Geschichte einer alternativen Erdgeschichte stellen. Es beginnt mit The Good Dinosaur, wenn ein Asteroid die Erde knapp verfehlt und Dinosaurier überleben.

Von da an wird die Erde von Dinosauriern kontrolliert, dann von Menschen, gefolgt von Maschinen und schließlich von intelligenten Tieren - im Laufe von Millionen von Jahren in der PCU. Jeder Pixar-Film fügt dieser Zeitleiste hinzu. Wenn Sie es selbst erleben möchten, haben wir die richtige Reihenfolge für das Ansehen aller Pixar-Filme festgelegt und warum. Wir haben auch eine auf einen Blick verfügbare Listenversion am unteren Rand eingefügt, die frei von Spoilern ist.

Die PCU ist ein Wirrwarr von Geschichten, Rätseln und Hinweisen, die die Zeit vom Dinosaurierzeitalter bis zum Jahr 5000 auf der Erde durchqueren. Es gibt so viele existierende Theorien, die versuchen, mehrere Verbindungen herzustellen und jeden Film in ein Universum zu pressen. Aber die Pixar-Theorie ist die beliebteste Version und die, die wir ausgewählt haben, obwohl Sie möglicherweise einige Unterschiede bemerken, die wir erklären.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Die Theorie hinter der PCU-Zeitachse oder die Pixar-Theorie stellt den guten Dinosaurier an die erste Stelle. Leider gilt dieser Film als Kassenbombe, eine Seltenheit für Pixar. Wenn Sie wirklich sehen möchten, wie die PCU beginnt, müssen Sie hier beginnen und die Geschichte eines schüchternen Apatosaurus namens Arlo erfahren, der weit von seinem Zuhause entfernt gestrandet ist. Aber er trifft einen Höhlenjungen, Spot, und sie arbeiten daran, nach Hause zurückzukehren.

Dieser Film bereitet die Bühne für das Pixar Cinematic Universe, indem er uns eine alternative Erdgeschichte zeigt - eine, in der Dinosaurier niemals durch einen Asteroideneinschlag getötet werden. Dies ermöglichte es den Dinosauriern, auf eine nahezu menschliche Ebene vorzustoßen, was die Fähigkeiten der Tiere in der Zukunft vorwegnahm. Wir sehen jedoch auch den Kampf der Dinosaurier, insbesondere in der neuen Welt, in der Menschen Erfolg haben.

Brave spielt im mittelalterlichen Schottland - Millionen von Jahren nach den Ereignissen in The Good Dinosaur. Dieser Film folgt einer unkonventionellen Prinzessin namens Merida, die nicht mit einem Sohn der Verbündeten ihres Vaters verlobt werden will. Nachdem sie von zu Hause weggelaufen ist, wird sie von früheren Leben in Form des schwebenden blauen Lichts Will O the Wisps zur Hütte der Hexe geführt, wo sie die Chance hat, ihr Schicksal zu ändern, indem sie ihrer Mutter einen verfluchten Kuchen füttert.

Die Hexe ist eine zentrale Figur in der Pixar-Theorie - und wir werden gleich erfahren, warum. Beachten Sie vorerst, dass sie durch eine Tür gehen kann, um scheinbar an verschiedene Orte zu transportieren. Adleraugen-Beobachter entdeckten in ihrer Kabine auch eine Schnitzerei von Sully von Pixars Monsters Inc sowie mehrere Holzbären. Die Kabine ist auch voll von fühlenden Gegenständen, einschließlich Messern, die The Witch für einen Moment anzuschalten scheinen.

Es ist fast so, als ob all diese Objekte in der Lage wären, Gedanken oder ihre eigene Willenskraft zu haben, genau wie die Spielzeuge in Pixars Toy Story.

Mit The Incredibles springen wir in die 1950er Jahre und lernen die ersten Superhelden kennen. Es beginnt damit, dass die US-Regierung sie zwingt, sich zu verstecken, um eine besorgte Öffentlichkeit zu besänftigen. Wir sehen, wie Mr. Incredible Elastigirl heiratet, drei Kinder hat, einen Schreibtischjob bekommt und sich danach sehnt, Verbrechen als sein maskiertes Alter Ego zu bekämpfen. Dann bekommt er plötzlich von einem Mann namens Syndrome, einem ehemaligen Fan, die Chance, seine Karriere wiederzubeleben, um zu verhindern, dass Superhelden KI-Roboter töten.

Die Pixar-Theorie nimmt viele Freiheiten. Zum Beispiel glaubt sie, dass die US-Regierung die ersten Superhelden geschaffen hat, indem sie Emotionen nutzte, eine mächtige Energie, die Menschen erzeugen. Während Superhelden schließlich aussterben, wird die Sammlung menschlicher Emotionen fortgesetzt, hauptsächlich dank eines Superunternehmens namens Buy N Large, das auch die KI-Technologie nutzt, die das Syndrom entwickelt hat, um Superhelden zu besiegen.

Incredibles 2 wird sofort dort aufgenommen, wo der erste Film endete. Wir sehen, wie die Incredibles-Familie gegen den Underminer kämpft und ihrer Stadt großen Schaden zufügt, was dazu führt, dass die Familie von der Zeugenschutzhilfe abgeschnitten wird, die sie von der US-Regierung erhalten hat. Dies veranlasst die Familie, für eine wohlhabende Familie zu arbeiten, die einen großen Plan hat, Superhelden durch die Wiedererlangung des öffentlichen Vertrauens wieder zu ihrem früheren Glanz zu verhelfen.

Dieser Film konzentriert sich in erster Linie auf das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber Menschen mit Superkräften, die laut The Pixar Theory letztendlich zu ihrem Aussterben führen. Die Regierung, die es satt hat, für die Folgen der Superhelden und ihrer Aktionen verantwortlich gemacht zu werden, schneidet die Unterstützung für alle sogenannten "Supers" ab. Incredibles 2 zeigt auch den Aufstieg von Superkonzernen, einschließlich eines Telekommunikationsunternehmens von Winston Deavor.

Der erste Pixar-Film spielt tatsächlich in den 1990er Jahren - Jahrzehnte nach den Ereignissen in Incredibles 2. Toy Story bestätigt den Verdacht jedes Kindes, dass seine Actionfiguren und andere Spielsachen lebendig sind. Es folgt die Geschichte von Woody, der seinen Titel "Andys Lieblingsspielzeug" an das neue Buzz Lightyear verliert.

Die Pixar-Theorie hat irgendwie herausgefunden, dass Buy N Large Spielzeug erschaffen hat, um die Kraft menschlicher Emotionen zu ernten, obwohl dieselbe Energie, die das Spielzeug sammelt, sie auch zum Leben erweckt. Buy N Large ist überall in der PCU.

Wenn Woody beschädigt ist, beginnt er sich seiner eigenen Sterblichkeit und einer Zukunft zu stellen, in der Andy ihn nicht mehr spielen wird. Während Woody ein kaputtes Spielzeug aus einem Hofverkauf rettet, wird er von einem schändlichen Spielzeugsammler entführt, was seine Freunde dazu veranlasst, eine Mission zu starten, um ihn zu retten.

Diese Fortsetzung zeigt den Beginn von Spielzeugen, die sich über ihre Menschen ärgern. Wir sehen dies besonders bei den Spielsachen, die Woody trifft, während er gefangen gehalten wird. Sie wurden alle von ihren Besitzern verlassen. Dieser sprudelnde Groll gegen den Menschen erstreckt sich laut The Pixar Theory auch auf die Tierwelt.

Nemo zu finden spielt kurz nach den Ereignissen in den ersten beiden Toy Story-Filmen - also den frühen Gedanken. Der Film erzählt die Geschichte von Nemo, einem jungen Clownfisch, der mit seinem überheblichen, überfürsorglichen Vater zusammenlebt - bis er von einem Taucher gefangen genommen wird. Sein Vater Marlin bittet sofort einen Fisch namens Dory um Hilfe, und die beiden begeben sich gemeinsam auf ein langes, aber entzückendes Abenteuer zwischen den Welten, um seinen vermissten Sohn zu finden.

Dieser Film zeigt Meerestiere mit einem ähnlichen intellektuellen Fortschritt wie die Spielzeuge in Toy Story. Sie kommunizieren, haben Schulen und Geschäfte und sie haben eine funktionierende Gesellschaft. Wir sehen auch, dass in Gefangenschaft gehaltene Fische den gleichen Groll gegen Menschen haben wie vernachlässigte Spielzeuge.

Die Fortsetzung von Finding Nemo findet direkt nach dem ersten Film statt. Wir sehen Dory, Marlin und Nemo über den Pazifik aufbrechen, alle in der Hoffnung, Dorys Eltern zu finden. Wenn Dory jedoch entführt und zum Marine Life Institute gebracht wird, werden diese Pläne auf Eis gelegt.

Das Finden von Dory zeigt, dass Dory in Gefangenschaft in unmittelbarer Nähe zu Menschen aufgewachsen ist. Die Pixar-Theorie glaubt, dass dies die Ursache für ihre Gedächtnisprobleme ist, stellt jedoch fest, dass sie hochintelligent ist und andere Sprachen wie Wale lernen und sogar lesen kann. Während Tiere und Spielzeug wachsen könnten, um sich über Menschen zu ärgern, legt Dorys Intellekt nahe, dass Fische umso klüger werden können, je näher sie den Menschen sind.

Ratatouille tritt einige Jahre nach Finding Dory in der PCU-Zeitleiste auf - wahrscheinlich im Jahr 2007, dem Jahr, in dem es erstellt wurde. Es zeigt die glücklichere Seite menschlicher Emotionen und ihre Auswirkungen auf Tiere in diesem Universum. Der Film folgt einer Ratte namens Remy, die davon träumt, ein Koch wie sein Held Auguste Gusteau zu werden. Remy arbeitet bald heimlich mit einem Koch im Restaurant seines inzwischen verstorbenen Helden.

Die offensichtliche Verbindung zwischen Ratatouille und den anderen Pixar-Filmen ist die intellektuelle Fähigkeit von Remy und der Streit zwischen Menschen und allem anderen. Sein Clan von Rattenkollegen ist wütend auf Menschen, vor allem, weil die Menschen nicht gerade begeistert sind, in einem von Nagetieren besetzten Restaurant zu essen. Dennoch sehen wir, dass eine Ratte, die in sehr engem Kontakt mit Menschen lebt, ein Spitzenkoch der Welt werden kann.

Der dritte Eintrag in der Toy Story-Reihe erfolgt 11 Jahre nach der ersten Fortsetzung. Zu diesem Zeitpunkt im Universum ist nur noch eine kleine Sammlung der Originalspielzeuge übrig, und Andy hat seit vielen Jahren nicht mehr mit ihnen gespielt. Während Andy das College verlässt, werden alle Spielzeuge außer Woody versehentlich an eine Kindertagesstätte gespendet, in der Spielzeug von Kindern misshandelt und leicht zerbrochen wird.

Toy Story 3 bietet unzählige Hinweise auf das größere Universum in Form von Ostereiern, darunter: Darla von Finding Nemo; ein Hinweis, dass Andy Carl und Ellie von Up kennt; und möglicherweise sogar einen Blick auf einen etwas älteren Boo (von Monsters Inc), der die Kindertagesstätte besucht. Der Film zeigt uns sogar, dass Buzz mit Buy N Large-Batterien betrieben wird, einer weiteren Verbindung zwischen den Spielzeugen und dem Unternehmen.

Toy Story 4 spielt kurz nach dem Ende von Toy Story 3, als wir sehen, wie Andy Woody, Buzz und den Rest seiner Spielsachen Bonnie überlässt. Bonnie ist jetzt in den Kindergarten gekommen und bringt ein neues Spielzeug mit nach Hause, das sie gemacht hat, den treffend benannten Forky, einen Spork mit Kulleraugen. Als Bonnie und ihre Spielsachen einen Roadtrip machen, geht Forky und beginnt, die Bedeutung seiner eigenen Existenz in Frage zu stellen, aber Woody geht ihm nach und die beiden begeben sich auf ein Abenteuer.

Dieser Film trägt viel dazu bei, Fragen zu beantworten, wie die Spielzeuge zum Leben erweckt werden, da wir die Schaffung eines Spielzeugs aus einigen Müllfetzen nur durch die Liebe eines Kindes sehen. Es zeigt auch, dass es für jedes Spielzeug unterschiedliche Empfindungsniveaus gibt, da Woody anerkennt, dass er eine Art bewusste innere Stimme hat, um die sein langjähriger Freund Buzz Lightyear seinen Kopf nicht wickeln kann.

Die Pixar-Theorie weist darauf hin, dass Andys Beziehung zu Woody so mächtig ist, dass Andys Erinnerungen es Woody ermöglicht haben, ein Gefühlsniveau zu erreichen, das nur wenige, wenn überhaupt, andere Spielzeuge jemals an diesem Punkt in der Zeitleiste erreicht haben.

Als Carls Frau Ellie stirbt, beschließt er, endlich den Traum seiner Frau zu verwirklichen, ihr Haus in eine südamerikanische Dschungeloase namens Paradise Falls zu verlegen. Er bringt dazu ungefähr eine Milliarde Luftballons an seinem Haus an, nimmt aber versehentlich einen Pfadfinder mit, der auf seiner Veranda war. Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, finden die beiden sprechende Hunde und einen prähistorischen Vogel.

Up zeigt den Beginn der Verschmutzung, die Tiere dazu bringt, sich gegen Menschen zu wenden (und schließlich dazu führt, dass Maschinen die Kontrolle über die Erde haben, aber dazu später mehr). Die sich schnell verändernde Welt zeigt sich in Form einer großflächigen Industrialisierung und natürlich der Zwangsumsiedlung von Carl. Die Baumaschinen, die ankommen, um Carls Haus zu zerstören, sind sogar mit dem Buy N Large-Logo versehen.

Wir sehen auch die Intelligenz von Hunden (die einst die Fähigkeit hatten, mit speziellen Halsbändern zu sprechen) und möglicherweise von einem der letzten Verwandten von Arlo - dem Vogel Kevin.

Inside Out spielt wie die letzten Filme in der Moderne. Es folgt ein junges Mädchen, Riley, und ihre Familie, die sich bewegt - durch fünf personifizierte Emotionen, die in ihrem Körper leben. Anfangs hat die Emotion Joy die Kontrolle über Riley, weil alle Erinnerungen an Riley freudig sind. Der Umzug ihrer Familie ändert dies - und weist darauf hin, warum Monster in Monsters Inc lieber Glück ernten, die stärkste Emotion.

Wir sehen auch die Kraft der Erinnerung im Pixar Cinematic Universe in Form von Rileys imaginärem Freund aus Kindertagen, Bing Bong, einer vergessenen Seele, die in Rileys Erinnerung nicht mehr existiert. Es gibt ein starkes Argument dafür, dass Bing Bong tatsächlich Rileys lange verlorene Erinnerung an ein Monster ist, das nach den Ereignissen von Monsters Inc. geschickt wurde, um ihr Glück zu ernten.

Coco spielt in der heutigen Zeit und enthüllt mehr über die Speicherkapazität der PCU. Wie wir in Inside Out sehen, hat die Erinnerung die Kraft, die Dinge auf einer bestimmten Ebene am Leben zu erhalten, wenn Bing Bong verschwindet, nachdem er vergessen wurde. Coco konzentriert sich auf dieses Konzept, indem er uns die Welt der Toten zeigt, die als geisterhafte Skelette weitermachen können, solange sich ihre Familienmitglieder an sie erinnern. Sobald sie vergessen sind, verschwinden sie wie Bing Bong.

Diese Geschichte wird von Miguel erzählt, der Musiker werden will, obwohl seine Familie dies strengstens verbietet. Wenn er eine Gitarre aus dem Grab eines toten Verwandten stiehlt, wird er verflucht und in das Land der Toten gebracht. Er hat einen Tag Zeit, um einen Segen zu erhalten und in die Welt der Lebenden zurückzukehren.

Der neueste Pixar-Film ist Soul. Es spielt in der heutigen Zeit und dreht sich um einen Musiklehrer der Mittelschule namens Joe (Jamie Foxx), der stirbt, nachdem er in ein exponiertes Mannloch gefallen ist. Seine Seele begibt sich dann auf eine Reise durch das Leben nach dem Tod, während er versucht, dem Tod zu entgehen und zu seinem Leben auf der Erde zurückzukehren. Die größte Verbindung zum Pixar-Universum besteht in der Form der Seelen, die wir sehen, die bereit sind, in die Erde einzutreten, wie 22 (Tina Fey).

Prelife-Seelen wie 22 sind formlose Blobs, die auf das Leben vorbereitet werden. Diese Seelen müssen nicht unbedingt in den Körper eines Menschen eindringen, da wir eine Seele in Form einer Katze in der Rolltreppenszene sehen, nachdem Joe das erste Mal ins Jenseits getreten ist. Dies würde erklären, wie bestimmte Tiere zu menschenähnlichem Denken fähig sind, wie Remy in Rataoulie und Doug in Up. Gleiches gilt für die Spielzeuge in Toy Story und die Cars in the Cars-Serie.

Autos spielen in der Zukunft - in einem Jahrhundert - und handeln von der Erde, die von sprechenden Autos bevölkert wird. Natürlich ist Rennen zu diesem Zeitpunkt die bevorzugte vergangene Zeit, weshalb wir Lightning McQueen kennenlernen, einen Rennwagen, der versucht, der erste Rookie zu werden, der den Piston Cup gewinnt.

Während Sie vielleicht denken, dass dies nur ein alternatives Pixar-Universum ist, mit sprechenden Autos anstelle von Menschen, denken Sie daran, dass Objekte in der PCU sprechen. Autos finden erst statt, nachdem Menschen eine verschmutzte Erde verlassen haben. Die Autos werden entweder mit der KI-Technologie von Buy N Large (und Syndrome) angetrieben oder sie wurden durch die Kraft der Erinnerungen ihrer Besitzer zum Leben erweckt. (Es gibt mehrere Pixar-Theorien, von denen jede eine Meinung dazu hat.)

In der Fortsetzung von Cars wird der vierfache Piston Cup-Champion Lightning McQueen zum World Grand Prix herausgefordert, einer Reihe von Rennen auf der ganzen Welt. Aber die Rennen werden von dem bösen Auto Zundapp angegriffen, was dazu führt, dass Lightning und sein Freund Mater die Bedrohung bekämpfen müssen.

Autos 2 zeigen insbesondere, dass Fahrzeuge jetzt mit einem Kraftstoffmangel konfrontiert sind und sterben können. Es bestätigt auch, dass dies alles auf der Erde geschieht, die von Robotern gereinigt wurde. Denken Sie daran, dass der Roboter in Wall-E einen der letzten schmutzigen Orte auf der Erde reinigen musste, nachdem Buy N Large den Planeten verlassen hatte.

Cars 3 folgt einem alternden Lightning McQueen, der von schnelleren, jüngeren Autos usurpiert wird. Nachdem ein schrecklicher Unfall ihn schwer beschädigt hat, wird McQueen von Cruz, einem "Mädchen" -Auto, das schon immer Rennfahrer werden wollte, wieder gesund trainiert. Schließlich macht McQueen mit dem Besitzer des Rennunternehmens eine Wette, dass er das Rennen beenden wird, wenn er den jungen Champion Jackson Storm nicht besiegt und das erste Rennen der Saison gewinnt.

Der letzte Eintrag in der Cars-Reihe zeigt uns, dass die Autos haltbar sind. Sie können nicht ewig weitermachen, selbst wenn sie Treibstoff finden. Es zeigt uns auch, dass es etwas organisches Leben gibt - wenn Cruz erwähnt, dass er am Strand um eine Krabbe herum steuert. Das ist das erste Zeichen eines solchen Lebens in allen drei Cars-Filmen.

Wall-E findet im Jahr 2800 statt und folgt dem letzten Roboter, der eine verschmutzte Erde säubert. Wall-E ist fasziniert von der menschlichen Kultur, was erklären könnte, warum er viel länger blieb als die anderen Roboter. Er scheint besonders an Liebe interessiert zu sein, die sich manifestiert, wenn er den Eva-Bot trifft, der nach Lebenszeichen sucht. Wall-E und Eva müssen auch zusammenarbeiten, um eine KI zu besiegen, die Menschen daran hindert, zur Erde zurückzukehren.

Wall-E findet tatsächlich über 700 Jahre statt, von dem Zeitpunkt an, an dem Buy N Large in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts die Kontrolle über die Welt übernimmt und sie im Wesentlichen mit Müll verschmutzt, bis hin zu Menschen, die evakuieren, mit dem Plan, Wall-E-Roboter zu sammeln den Müll und verbrennen es nur fünf Jahre. Das Verbrennen des Mülls kontaminiert die Erde jedoch nur noch weiter, sodass Buy N Large den Planeten vollständig verlässt.

Das Leben eines Käfers rückte ein weiteres Jahrhundert vor und erzählt die Geschichte einer potenziellen Erfinderameise namens Flik, die auf Tante Island lebt. Es wird erwartet, dass seine Ameisenkolonie jedes Jahr einer Gruppe von Heuschrecken ein Angebot macht, aber als Flik versehentlich zerstört, was die Ameisen für die Heuschrecken gesammelt haben, macht er sich auf den Weg, um andere Käfer zu finden, die ihm und der Kolonie helfen können.

Nach der Pixar-Theorie tritt das Leben eines Käfers auf, nachdem Menschen am Ende von Wall-E zur Erde zurückgekehrt sind. Einige Tier- und Insektenarten haben die Verschmutzung überlebt, wie die Plötze in Wall-E und die Krabben in Cars 3 zeigen. Dies erklärt auch, warum die Käfer den Menschen nicht so sehr zu fürchten scheinen, wie Sie es vielleicht erwarten. Zu diesem Zeitpunkt in der PCU-Zeitleiste gibt es einfach nicht so viele davon.

Ian (Tom Holland) und Barley Lightfoot (Chris Pratt) sind zwei Teenager-Elfen in einer Welt voller anderer mystischer Kreaturen wie Feen und Einhörner. Die beiden müssen sich auf eine Reise begeben, um einen von ihrem verstorbenen Vater begonnenen Zauber zu beenden und einen weiteren Tag mit ihm zu verbringen.

Während dies möglicherweise nicht mit den meisten anderen Ereignissen im Pixar-Universum zusammenhängt, dienen Onward und die Kreaturen, die den Film bevölkern, als fehlende Verbindung zwischen der dünn besiedelten Erde, die wir am Ende von A Bugs Life gesehen haben, und der von Monstern regierten Zukunft von Monsters, Inc.

Die Monsters University ist eine Fortsetzung von Monsters Inc. Sie zeigt uns in erster Linie, wie die Hauptmonster - Mike und Sully - enge Freunde wurden und sogar bei Monsters Inc. anfingen zu arbeiten. Der Film beginnt, als beide das College betreten. Obwohl sie sich zunächst nicht mögen, beginnen sie zusammenzuarbeiten, sobald sie ausgewiesen werden, wenn sie die Scare Games nicht gewinnen können.

Monsters Inc zeigt uns die Erde um die 5000, wenn sie wirklich Monster sind, die in unseren Schränken leben. Anscheinend tauchen sie jede Nacht hinter der Schranktür auf, um unsere Kinder zu erschrecken und ihre Angst als Energie zu sammeln. Sully ist der beste Angstmacher, aber er nimmt versehentlich ein junges Mädchen namens Boo zurück in seine Monsterwelt, und sie verbringt den größten Teil des Films damit, zurück zu kommen.

Die große Wendung in der Pixar-Theorie ist, dass Boo die Hexe von Brave ist. Nachdem Sully sie verlassen hat, verbringt sie ihr Leben damit, die Magie hinter Türen zu entdecken. Schließlich erfährt sie, dass Türen es Wesen ermöglichen, durch die Zeit zu reisen. Monster in Monsters Inc reisen also in die Vergangenheit, um menschliche Emotionen zu ernten. Und deshalb benutzt die Hexe eine Tür, um zu reisen, hat eine Schnitzerei von Sully und ist besessen von Sully-ähnlichen Bären.

Das letzte Stück der Pixar-Theorie betrifft die Tiere, die auf der Erde bleiben. Die Ameisen in A Bugs Life, die Kakerlake in Wall-E, die Krabben aus Cars 3 und alles andere, was die Verschmutzung überlebt hat, haben sich zu Monstern entwickelt - sie ersetzen schließlich Menschen, ganz ähnlich wie Menschen Dinosaurier in The Good Dinosaur ersetzt haben. Menschliche Emotionen sind jedoch die Hauptstromquelle in der PCU.

Dies löst das Rätsel, warum Monster Zeitreisen nutzen, um die Emotionen von Kindern aus der Vergangenheit zu ernten.

Dies ist die gleiche Liste wie oben, nur verdichtet und frei von Spoilern.

Der gute Dinosaurier (2015)

Brave (2012)

Die Unglaublichen (2004)

Die Unglaublichen (2018)

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Nemo finden (2003)

Finding Dory (2016)

Ratatouille (2007)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Up (2009)

Inside Out (2015)

Coco (2017)

Seele (2020)

Autos (2006)

Autos 2 (2011)

Autos 3 (2017)

Wall-E (2008)

Das Leben eines Käfers (1998)

Weiter (2020)

Monsters University (2013)

Monsters Inc. (2003)

