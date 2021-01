Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Diese Woche stehen einige erstaunliche TV-Shows und Filme auf dem Programm, die entweder über einen Streaming-Dienst aufgenommen oder nachgeholt werden können.

Hier finden Sie eine Auswahl der zahlreichen Streaming- und TV-Plattformen, darunter BBC iPlayer, Netflix, Disney +, Sky, Now TV und Amazon Prime Video. Einige sind Teil kostenpflichtiger Abonnements, andere können gekauft oder gemietet werden, andere sind kostenlos.

Im Grunde ist für jeden etwas dabei.

Hier sind die Top-Shows und Filme, die in der kommenden Woche erhältlich sind, um sich selbst ein paar erstklassige Unterhaltungserlebnisse zu bieten.

Wo: BBC iPlayer

BBC iPlayer Wann: Jetzt verfügbar

Basierend auf einer wahren Begebenheit ist The Serpent eine dramatische Dramatisierung der Jagd nach Charles Sobhraj - der berüchtigtste Serienmörder der 1970er Jahre. Darin ist Tahar Rahim als Sobhraj zu sehen, mit Ex-Doctor Who-Assistentin Jenna Coleman als romantischer Hilfe. Während sie wöchentlich auf BBC One gezeigt werden, können alle acht Folgen auf BBC iPlayer durchgespielt werden.

Wo: Sky One und Now TV

Sky One und Now TV Wann: Jetzt verfügbar

Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten in London sind die Bulletproof-Jungs (Noel Clarke und Ashley Walters) zurück, um einen speziellen Dreiteiler zu drehen, der in Südafrika gedreht wurde. Erwarten Sie noch größere Explosionen und Spaß mit hoher Oktanzahl.

Wo: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Wann: Jetzt verfügbar

Anna Paquin (X-Men) spielt in der zweiten Staffel von Flack, die zum ersten Mal auf Amazon Prime Video ausgestrahlt wird. Sie können auch alle Folgen der ersten Staffel nachholen, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Es basiert auf der Welt des Promi-Klatsches, in der Paquins PR-Manager versucht, die manchmal alarmierenden Schwächen der Kunden aus der Presse herauszuhalten.

Wo: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Wann: Jetzt verfügbar

One Night in Miami zeigt fiktiv, wie es gewesen wäre, wenn Muhammed Ali, Jim Brown, Malcom X und Sam Cooke sich getroffen hätten, um ihre Rolle in der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre zu besprechen.

Wo: Sky Cinema und Now TV

Sky Cinema und Now TV Wann: Jetzt verfügbar

Unter der Regie von Judd Apatow (40 Jahre alte Jungfrau, geklopft) ist The King of Staten Island ein Comedy-Drama über die Genesung von Trauer. Ja, hört sich nicht wirklich lustig an, aber es ist wunderschön gehandhabt.

Wo: Netflix

Netflix Wann: Jetzt verfügbar

Zurück für eine zweite Staffel führt uns das animierte Abenteuer über die Ereignisse des Films hinaus (wobei die erste Staffel während spielt). Die Kinder wollten nun helfen, anstatt vor den Dinosauriern zu fliehen.

Schreiben von Rik Henderson.