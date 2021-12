Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Weihnachten ist nicht nur eine großartige Zeit, um Familien zusammenzubringen, Geschenke zu teilen und sich an Mince Pies und der Quality Street zu schlemmen, es ist auch eine der besten Zeiten des Jahres, um großartige Filme und Fernsehsendungen zu sehen.

Vor allem Streaming-Dienste sind verrückt nach festlichen Filmen und Sie können einige der besten Weihnachtsklassiker auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Now TV sehen.

Hier ist unsere Auswahl der besten Weihnachtsfilme, die Sie bei einem der Online-Dienste sehen können.

The Christmas Chronicles wurde vom gleichen Produktionsteam wie Home Alone und Harry Potter und der Stein der Weisen entwickelt und spielt Kurt Russell als Weihnachtsmann und ist exklusiv bei Netflix. Er bekommt ein paar Kinder, die ihm helfen, nachdem sein Schlitten kaputt gegangen ist, was zu einem großen Abenteuer führt.

Auf der Plattform ist jetzt auch eine Fortsetzung verfügbar, bei der Russell als Weihnachtsmann neben der realen Frau Goldie Hawn als Mrs. Claus zurückkehrt. Erwarte mehr Actionspaß für die ganze Familie.

Dieses Familienmusical ist ein weiteres Netflix-Exklusives - das es schnappte, als ein Kinostart nicht möglich war - das kinderfreundliche, weihnachtliche Äquivalent zu The Greatest Showman. Forest Whitaker spielt einen exzentrischen Spielzeugmacher, der eine magische Erfindung erschafft.

Mit wunderschönen handgezeichneten Animationen und einer Liste fantastischer Synchronsprecher wie JK Simmons, Rashida Jones und Norm Macdonald ist dieser Film sofort zu einem Klassiker geworden. Klaus ist eine herzerwärmende Geschichte, die die klassische Weihnachtsmann-Mythologie neu interpretiert.

Der erste in einer Reihe von vier Filmen, Krippe, ist eine herzerwärmende, lustige Geschichte mit Martin Freeman als Lehrer, der irrtümlicherweise darüber lügt, seine Schulkrippe verfilmen zu lassen, nur um ein Mädchen zu beeindrucken. Ausgelassenheit entsteht in dieser überraschend lustigen britischen Familienkarriere.

Dieses Netflix-Original von 2020 ist eine selbstbewusste Rom-Com, die auf der schlüpfrigen Seite ist, also definitiv keine, die man sich mit den Kindern ansehen sollte. Der Film folgt zwei Fremden, die sich bereit erklären, ein ganzes Jahr lang platonische Plus-Einser zu werden, sich aber im Laufe der Zeit unweigerlich ineinander verlieben.

Bill Murrays Weihnachts-Extravaganz debütierte 2015 auf Netflix und wurde sofort zu einem Klassiker, wenn auch manchmal etwas seltsam. Bill und einige seiner prominenten Freunde singen zusammen einige Weihnachtsklassiker in einer Komödie, die Sie dieses Jahr unterhalten wird.

Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Horrorfilm, ist dieser Klassiker von 1998 mit Michael Keaton ein herzerwärmender Tränenfilm für die ganze Familie. Die Handlung handelt von einem Vater, der bei einem Autounfall ums Leben kam, nur um über eine magische Mundharmonika in Form eines Schneemanns wieder zum Leben erweckt zu werden.

Buddy Hall (Danny DeVito) ist gerade in die Nachbarschaft gezogen und plant, sein Haus mit genügend Weihnachtsbeleuchtung zu dekorieren, damit es aus dem Weltall gesehen werden kann. Sein neuer Nachbar Steve (Matthew Broderick) ist seit jeher als "der Weihnachtsmann" bekannt und nimmt Buddys Pläne nicht gut auf. So folgt eine Komödie von Steve, der versucht, die Feierlichkeiten zu sabotieren, aber die Dinge laufen nicht immer nach seinem Geschmack.

In einer der beliebtesten Weihnachts-Rom-Coms aller Zeiten stellt Richard Curtis eine bekannte Besetzung von Charakteren zusammen, um 10 verschiedene Handlungsstränge zu spielen, die alle zu Weihnachten spielen, von denen viele in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. Es ist fröhlicher britischer Spaß vom Feinsten und kann nicht anders, als ein Lächeln auf Ihr Gesicht zu zaubern. Auch auf Netflix verfügbar .

Nicht wirklich für Kinder, aber großartig für Rom-Com-Fans, The Holiday spielt Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet und Jack Black in zwei ineinander verschlungenen Geschichten über die Liebe während der Weihnachtszeit. Es gibt Tränen, Gelächter und es ist ein idealer Streifen, um sich eine Tasse Glühwein zu schnappen und zuzusehen, während man sich unter einer Decke befindet. Auch auf Netflix verfügbar.

Eine nur für Erwachsene. Dies ist eine urkomische Komödie mit Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen und Anthony Mackie (Falcon in The Avengers) als Trio von Freunden, die sich zu einer letzten großen Weihnachtsnacht treffen, bevor sie erwachsen werden.

Jeder, der schon einmal auf einer Weihnachtsfeier im Büro war, weiß, wie schnell die Dinge aus dem Ruder laufen können, aber in diesem Film laufen die Dinge wirklich, wirklich aus dem Ruder. Eine lustige Komödie mit Jason Bateman, TJ Miller und Olivia Munn.

Wenn Sie zu Weihnachten Lust auf etwas anderes haben, wie wäre es mit einem schottischen Zombie-Apokalypse-Weihnachtsmusical? In diesem Film müssen Anna und ihre Freunde in der verschlafenen Stadt Little Haven ums Überleben kämpfen und singen.

Scrooge ist eine musikalische Adaption des Klassikers „A Christmas Carol“ von Charles Dickens aus dem Jahr 1970 und viele glauben, dass es eine der besten ist. Wenn Sie dies bisher irgendwie vermieden haben, ist es vielleicht an der Zeit, einzutauchen und zu sehen, worum es bei der ganzen Aufregung geht.

Disney+ ist ein relativer Neuling, aber dank der mehreren Studios im Besitz des Hauses Maus bietet es viele Weihnachtsleckereien.

Ohne Zweifel einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten, das Original Home Alone ist dieses Jahr auf Disney+ erhältlich. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie es noch nie zuvor gesehen haben, aber wir empfehlen Ihnen dringend, es noch einmal zu drehen, da es jedes Mal begeistert - Cartoon-Gewalt und alles.

Ebenfalls auf Disney+ erhältlich ist die Fortsetzung von Home Alone, in der Kevin McAllister in New York gestrandet ist. Er lernt sogar Ex-US-Präsident Donald Trump kennen, der im Film zu sehen ist. Es ist auch passend betitelt, da Trump tatsächlich in New York verloren hat. Und Michigan. Und Georgien. Und...

Dieser ist vielleicht nicht so beliebt wie seine Vorgänger, aber wenn Sie Lust auf eine neue Variante der klassischen Home Alone-Formel haben, warum probieren Sie dann nicht diese brandneue 2021er Fortsetzung aus? Dieser Teilnehmer der Serie spielt Rob Delaney und Ellie Kemper als kriminelles Duo und Archie Yates als das Kind, das, wie Sie es erraten haben, allein zu Hause bleibt.

Michael Caine spielt Ebenezer Scrooge in der Muppet-Version des klassischen Christmas Carol-Films. Großartig für die Kinder, aber es ist nicht nur ein Kinderfilm mit einigen bekannten Charakteren wie dem Great Gonzo, Kermit und Miss Piggy in traditionellen Rollen.

Disneys 3D-animierte Version des gleichen Quellmaterials ist, wie Sie sich vorstellen können, etwas dunkler als die Muppets-Version. Mit einer All-Star-Besetzung mit Leuten wie Jim Carrey, Gary Oldman und Bob Hoskins und einigen unglaublichen Bildern - es ist eine großartige Uhr.

Tim Allen ist großartig als Papa, der aus Versehen den Weihnachtsmann tötet und daher seinen Platz einnehmen muss. Es gibt auch ein paar Fortsetzungen, aber keine ist so gut wie dieses Original.

Das Meisterwerk der Stop-Motion-Animation von Tim Burton und Henry Selick ist eines, das wir jedes Jahr genießen. Es hat durchweg erstaunliche Lieder, während die Geschichte von Jack Skellington, der versucht, die Stiefel des Weihnachtsmanns zu füllen, da er von Halloween müde ist, ebenso herzerwärmend wie lustig ist.

Während einige sich weigern zuzugeben, dass Die Hard ein Weihnachtsfilm ist, liegen sie falsch. Es spielt während einer Weihnachtsfeier und hat die unsterbliche Zeile "jetzt habe ich ein Maschinengewehr, ho, ho, ho". Was willst du noch?

Dieser exzellente britische Film vom Studio des Wallace- und Gromit-Schöpfers Nick Park hat eine ernsthafte emotionale Wirkung und ist eine neue Interpretation einer traditionellen Weihnachtsgeschichte. Es folgt Santas Sohn Arthur auf seiner Mission, einem kleinen Mädchen ein Geschenk zu überbringen, um ihr Weihnachten zu retten, und wird dabei von einem Team treuer Kumpel unterstützt.

Was ist mit Chevy Chase passiert? Wir können nicht verstehen, warum er in den 90er Jahren von der großen Leinwand verschwand, weil er in dieser Show ganz oben auf der Comedy-Leiter stand. Die Griswold-Familienfilme waren immer ein großer Spaß, aber dieser Weihnachtsausflug war auf einer anderen Ebene. Es ist heute noch so lustig wie in den 80er Jahren.

Ein brandneuer britischer Film, der die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsmanns und natürlich seiner süßen Haustiermaus erzählt. Dieser hat sich bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen als Hit erwiesen und lohnt sich zu Weihnachten.

Mit Iwan Rheon von Game Of Thrones und Freida Pinto von Slumdog Millionaire; Dieses Sky Original ist eine romantische Affäre mit Musik-Biz-Thema, in der ein Thrash-Metal-Musiker versucht, eine erfolgreiche Weihnachtsplatte zu machen.

8-Bit Christmas mit Neil Patrick Harris (den Sie vielleicht aus How I Met Your Mother wiedererkennen) spielt in den 80er Jahren und folgt den Mätzchen eines Jungen, um sich das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten zu sichern, das Nintendo Entertainment System.

Dieser norwegische Animationsfilm spielt in einer Stadt voller Kühe und beinhaltet einen tobenden Gnom, der alle auf Haferflocken hüpft. Verwirrt? Wir auch, aber es sieht nach einem großen Spaß aus, vor allem für jüngere Zuschauer.