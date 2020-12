Beste Weihnachtsfilme auf Netflix, Amazon, Disney + und Now TV

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Weihnachten ist nicht nur eine großartige Zeit, um Familien zusammenzubringen, Geschenke auszutauschen und sich an Mince Pies und der Quality Street zu erfreuen, es ist auch eine der besten Zeiten des Jahres, um einige großartige Filme und TV-Shows anzusehen.

Insbesondere Streaming-Dienste werden festlich und Sie können einige der besten Urlaubsklassiker auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney + und Now TV sehen.

Hier finden Sie eine Auswahl der besten Weihnachtsfilme für einen der Online-Dienste.

Ein Netflix-Abonnement kostet ab 5,99 £ / 8,99 $ pro Monat für einen Standard-Nicht-HD-Tarif bis zu 13,99 £ / 17,99 $ pro Monat für das vollständige 4K-fähige Paket, bei dem Sie bis zu vier Geräte gleichzeitig ansehen können. Sie können einen Monat kostenlos erhalten, wenn Sie ein neuer Abonnent sind.

The Christmas Chronicles wurde von demselben Produktionsteam wie Home Alone und Harry Potter und dem Stein der Weisen entwickelt und spielt Kurt Russell als Weihnachtsmann und ist exklusiv bei Netflix. Er bekommt ein paar Kinder, die ihm helfen, nachdem sein Schlitten kaputt gegangen ist, was zu einem großen Abenteuer führt.

Eine Fortsetzung ist jetzt auch auf der Plattform verfügbar, wobei Russell als Weihnachtsmann zusammen mit der realen Frau Goldie Hawn als Frau Claus zurückkehrt. Erwarten Sie mehr Action-Spaß für die ganze Familie.

Ein weiteres exklusives Netflix-Produkt, das sich schnappte, als eine Kinoveröffentlichung nicht möglich war. Dieses Familienmusical ist das kinderfreundliche, weihnachtliche Äquivalent zu The Greatest Showman. Forest Whitaker spielt einen exzentrischen Spielzeughersteller, der eine magische Erfindung schafft.

Dieser exzellente britische Film des Studios von Wallace und Gromit-Erfinder Nick Park hat eine ernsthafte emotionale Schlagkraft und ist eine neue Interpretation einer traditionellen Weihnachtsgeschichte. Es folgt Santas Sohn Arthur auf seiner Mission, einem kleinen Mädchen ein Geschenk zu überreichen, um ihr Weihnachtsfest zu retten, das von einem Team vertrauenswürdiger Kumpels unterstützt wird.

Der erste Teil einer Reihe von vier Filmen, Nativity, ist eine herzerwärmende, lustige Geschichte mit Martin Freeman als Lehrer, der sich fälschlicherweise darum kümmert, seine Schulkrippe in einen Film zu verwandeln, nur um ein Mädchen zu beeindrucken. Heiterkeit entsteht in dieser überraschend lustigen, familiären britischen Kapriole. Es kann auch auf Amazon Prime Video gestreamt werden .

Bill Murrays Weihnachts-Extravaganz debütierte 2015 auf Netflix und wurde sofort zu einem Klassiker, wenn auch manchmal zu einem merkwürdigen. Bill und einige seiner prominenten Freunde vereinen sich, um einige Weihnachtsklassiker in einem Comedy-Film zu singen, der Sie dieses Jahr unterhalten wird.

Amazon Prime kostet £ 79 / $ 119 pro Jahr, bietet jedoch Zugriff auf den Prime Video-Streaming-Service des Einzelhändlers sowie einen Stapel zusätzlicher Boni, z. B. kostenlose Lieferung innerhalb eines Tages und Amazon Music-Streaming. Sie können sich auch dafür entscheiden, monatlich für £ 7,99 / $ 12,99 pro Monat zu zahlen.

Neukunden können sich für eine 30-tägige kostenlose Testphase anmelden.

Nicht wirklich für Kinder, aber großartig für Rom-Com-Fans. Die Holiday-Stars Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet und Jack Black in zwei miteinander verflochtenen Geschichten über die Liebe während der Ferienzeit. Es gibt Tränen, Lachen und es ist ein idealer Film, um sich eine Tasse Glühwein zu schnappen und zuzusehen, wie man sich unter einer Decke zusammenrollt. Es ist auch auf Netflix und Now TV verfügbar.

Buddy Hall (Danny DeVito) ist gerade in die Nachbarschaft gezogen und plant, sein Haus mit genügend Weihnachtslichtern zu dekorieren, damit es vom Weltraum aus gesehen werden kann. Sein neuer Nachbar Steve (Matthew Broderick) war schon immer als "der Weihnachtsmann" bekannt und nimmt Buddys Pläne nicht gut auf. So folgt eine Comedy-Kapriole von Steve, der versucht, die Feierlichkeiten zu sabotieren, aber die Dinge gehen nicht immer seinen Weg.

Diese moderne Nacherzählung (also eine Nacherzählung der 80er Jahre) von A Christmas Carol ist ein großartiges Beispiel dafür, warum Bill Murray von allen verehrt wird. Sein ausdrucksloser Stil zeigt sich als TV-Manager Frank Cross und der Film wird zu Recht als klassischer Urlaubsfilm hochgehalten. Auch im Now TV erhältlich .

Was ist mit Chevy Chase passiert? Wir können nicht verstehen, warum er in den 90ern von der Leinwand verschwunden ist, weil er in dieser Show ganz oben auf der Comedy-Leiter stand. Die Familienfilme von Griswold haben immer großen Spaß gemacht, aber dieser Weihnachtsausflug war auf einer anderen Ebene. Es ist heute noch so lustig wie in den 80ern.

Eine Komödie nur für Erwachsene. Dies ist eine lustige Komödie mit Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen und Anthony Mackie (Falke in den Rächern) als Trio von Freunden, die sich zu einer letzten großen Heiligabendnacht treffen, bevor sie das Erwachsenenalter akzeptieren.

Disney + ist ein relativer Neuling, aber dank der vielen Studios, die dem Haus der Maus gehören, gibt es viele Weihnachtsleckereien.

Ein Abonnement kostet £ 5,99 / $ 6,99 pro Monat, £ 59,99 / $ 69,99 pro Jahr. Diese Preise werden jedoch im März 2021 steigen, sodass die aktuellen 12-Monats-Angebote einen Blick wert sind, wenn Sie später viel Geld sparen möchten.

Ohne Zweifel einer der größten Weihnachtsfilme aller Zeiten, ist das Original Home Alone dieses Jahr auf Disney + erhältlich. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie es noch nie zuvor gesehen haben, aber wir empfehlen Ihnen dringend, es noch einmal zu probieren, da es jedes Mal begeistert - Cartoon-Gewalt und alles.

Ebenfalls auf Disney + erhältlich ist die Fortsetzung von Home Alone, in der Kevin McAllister in New York gestrandet ist. Er lernt sogar den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump kennen, der im Film zu sehen ist. Es ist auch treffend betitelt, da Trump tatsächlich in New York verloren hat. Und Michigan. Und Georgia. Und...

Michael Caine spielt Ebenezer Scrooge in der Muppet-Version des klassischen Weihnachtsliedfilms. Großartig für Kinder, aber es ist nicht nur ein Kinderfilm mit einigen bekannten Charakteren, darunter Great Gonzo, Kermit und Miss Piggy in traditionellen Rollen.

Tim Allen ist großartig als der Vater, der versehentlich den Weihnachtsmann tötet und deshalb seinen Platz einnehmen muss. Es gibt auch ein paar Fortsetzungen, aber keine ist so gut wie dieses Original.

Das Stop-Motion-Animations-Meisterwerk von Tim Burton und Henry Selick ist eines, das wir jedes Jahr genießen. Es hat durchweg erstaunliche Songs, während die Geschichte von Jack Skellington, der versucht, Santas Stiefel zu füllen, weil er Halloween satt hat, ebenso herzerwärmend wie lustig ist.

Sie benötigen einen Now TV Sky Cinema-Monatspass, um Filme auf jedem Gerät mit einer Now TV-App ansehen zu können. Der Pass kostet £ 11.99 pro Monat.

Hier können Sie Angebote zum Sky Cinema Month Pass anzeigen .

Alle folgenden Funktionen sind auch in der Sky Go-App verfügbar, die für Sky Q-Abonnenten kostenlos ist.

Dies muss unser liebster weihnachtlicher Weihnachtsfilm aller Zeiten sein. Damit meinen wir, dass wir es jedes Jahr gerne für immer mehr sehen könnten. Will Ferrall als Buddy the Elf ist von seiner besten Seite und die herzerwärmende Geschichte ist genau richtig für die festliche Zeit.

In einer der beliebtesten Weihnachts-Rom-Coms hat Richard Curtis eine vertraute Besetzung von Charakteren zusammengestellt, um 10 verschiedene Handlungsstränge zu spielen, die alle zu Weihnachten spielen und von denen viele auf irgendeine Weise miteinander verbunden sind. Es ist fröhlicher britischer Spaß vom Feinsten und kann nicht anders, als ein Lächeln auf Ihr Gesicht zu zaubern.

Wir würden nicht zulassen, dass jüngere Kinder es sehen, aber Gremlins hat alles. Neben dem Weihnachtsthema und dem süßesten Charakter aller Zeiten in Gizmo bietet es echte Jeapody, Comedy und die besten Bösewichte aller Zeiten. Gremlins 2 ist auch auf Now TV / Sky Go verfügbar.

Jingle All The Way ist ein großartiger Weihnachtsfilm mit dem einzigen Arnold Schwarzenegger als verzweifeltem Vater, der ihm ein Supertoy für Weihnachten versprochen hat. Das einzige Problem ist, dass jedes Geschäft ausverkauft ist. Es ist ein Muss für jeden Elternteil, der dort gewesen ist.

Unserer Meinung nach ist dies die beste Version von Dr. Seuss Klassiker, nicht zuletzt dank Jim Carreys Aufführung von The Grinch. Die Regie von Ron Howard ist ebenfalls außergewöhnlich, mit kräftigen, leuchtenden Farben.

Miracle On 34th Street ist ein schöner Weihnachtsfilm. Dies ist ein Remake des Originals mit Richard Attenborough als Weihnachtsmann eines Kaufhauses, der ein kleines Mädchen und ein New Yorker Gericht davon überzeugen muss, dass er echt ist. Es ist ein fabelhafter Wohlfühlfilm.

Die Live-Action-Animation von The Polar Express beeindruckt immer wieder und die Geschichte ist genauso bezaubernd. Es folgt ein namenloser Junge, der im Schlafanzug in einen magischen Zug steigt, der zum Nordpol fährt. Während er im Zug ist, trifft er eine Reihe von Charakteren, darunter den Weihnachtsmann, wobei die Mehrheit von Tom Hanks geäußert wird.

Als einer der neuesten Filme auf unserer Liste nimmt Last Christmas die Musik von George Michael und Wham (die überall zu sehen ist) auf und macht daraus ein ganzes romantisches Drama. Darin ist Emilia Clarke von Game of Thrones mit Henry Golding von Crazy Rich Asians als ihr Liebesinteresse zu sehen.

Bad Santa ist einer unserer beliebtesten modernen Weihnachtsfilme. Billy Bob Thornton zeigt eine hervorragende Leistung als Willie, der Dieb, der ein Weihnachtsmann-Outfit benutzt, um Kaufhäuser auszurauben. Seine Erlösungsreise ist sowohl berührend als auch äußerst lustig. Es ist definitiv nicht für die Kinder.

Von vielen als nicht nur einer der besten Weihnachtsfilme, sondern auch als einer der größten Filme aller Zeiten angesehen. Es folgt die Geschichte von George Bailey, der sich an Heiligabend das Leben nehmen will. Ein Schutzengel wird geschickt, um ihm all die guten Dinge zu zeigen, die er in seinem Leben getan hat und wie Menschen wären, wenn er nicht geboren worden wäre.

Während einige sich weigern zuzugeben, dass Die Hard ein Weihnachtsfilm ist, liegen sie falsch. Es findet während einer Weihnachtsfeier statt und hat die unsterbliche Zeile "Jetzt habe ich ein Maschinengewehr, ho, ho, ho" drin. Was willst du noch?

