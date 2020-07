Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt eine erstaunliche Reihe von TV-Shows und Filmen, die bald über Streaming-Dienste auf uns zukommen.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV und Apple TV + bieten einige echte Leckerbissen. Hier also unsere Top-Auswahl der Filme und Serien, die bald auf Streaming-Plattformen erscheinen.

Netflix war der erste große Streaming-Dienst, der ein "Original" -Programm startete, das jetzt nur noch Netflix-Serie heißt und in dem es eigene Shows und Filme finanziert und erstellt. Es kennzeichnet auch einige Programme als Netflix-Serie für den britischen Markt, die möglicherweise zuerst im US-Fernsehen erschienen sind.

Viele, wenn nicht alle der aufgelisteten Serien werden in 4K Ultra HD und mit HDR oder Dolby Vision auf kompatiblen Fernsehgeräten oder Systemen präsentiert.

Verfügbar: 8. September 2020

Netflix Zeichentrickserie, die auf Isla Nublar basiert, wird bald bei uns sein. Mehr Kinder als je zuvor fliehen vor entkommenen Dinosauriern. Es wird von Steven Spielberg produziert, Sie können also darauf wetten, dass es genau auf die Filme abgestimmt ist.

Verfügbar: 31. Juli 2020

Erstaunlicherweise wurde die zweite Staffel eines der größten Hits von Netflix bereits vor dem Lockdown gedreht, sodass Showrunner Steve Blackman und das Team sie beenden konnten, ohne die soziale Distanz zu verletzen. Und während wir noch auf einen offiziellen Trailer warten, freuen wir uns sehr darüber. Sehr glücklich.

Wie Netflix bietet Amazon Prime-Abonnenten eine gesunde Auswahl an selbst erstellten Shows. Sie können sie auch zu einem Preis ohne Prime ansehen, aber es ist viel billiger, ein Jahresabonnement zu bezahlen und eine Reihe weiterer Vorteile zu erhalten - einschließlich des Zugriffs auf den Amazon Music-Streaming-Service und kostenlos am nächsten Tag - oder am selben Tag in einigen Fällen - Lieferung. Viele seiner Shows werden auch von US-Kanälen für den regionalen Vertrieb gekauft.

Viele von ihnen sind in 4K HDR / Dolby Vision verfügbar.

Verfügbar: 4. September 2020

Die erste Serie von The Boys - basierend auf den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson - war gleichermaßen lustig und schrecklich. Wir können den nächsten Ausflug für Hughie, Butcher und die Bande kaum erwarten.

Verfügbar: TBC

Eine dritte Staffel, die auf Neil Gaimans Roman basiert, ist für Ende 2020 geplant. Es ist am besten, die Staffeln 1 und 2 nachzuholen, wenn Sie dies noch nicht getan haben oder wenn Sie nicht wissen, was los ist.

Verfügbar: TBC

Invincible, eine weitere Comic-Adaption, diesmal in animierter Form, ist mehr für Erwachsene als für Kinder. Im Mittelpunkt steht der Sohn eines der größten Superhelden der Erde, der nach der Entwicklung seiner eigenen Kräfte herausfindet, dass sein Vater nicht ganz so heldenhaft ist, wie er es ausmacht.

Natürlich sind Netflix und Amazon Prime nicht die einzigen Orte, an denen Sie Ihre TV-Probleme beheben können. Disney + ist ein relativ neuer Marktteilnehmer im Streaming-Markt und hat einen starken Start hingelegt.

Es bietet auch Filme und TV-Programme in 4K HDR / Dolby Vision.

Verfügbar: 31. Juli 2020

Die Muppets gehen Meta, wobei sich die neue Show auf Disneys Streaming-Plattform auf ihre Versuche konzentriert, eine Streaming-Show zu produzieren.

Jetzt bietet TV Nicht-Sky-Abonnenten Zugang zu Sendungen und Filmen auf den Kanälen des Satellitensenders, ohne dass ein monatlicher Vertrag erforderlich ist. Und da Sky der britische Moderator von HBO-Inhalten ist - zusammen mit einem ganzen Stapel seiner eigenen Originalprogramme -, gibt es auch bei Now TV viele großartige Serien.

Sky Cinema ist auch über Now TV für große Filmveröffentlichungen verfügbar, allerdings mit maximal 1080p.

Verfügbar: Sommer 2020

Billie Piper, ehemalige Doctor Who-Assistentin und Popstar, übernimmt die Rolle einer verblassenden Berühmtheit, die mit neuer, unerwünschter Aufmerksamkeit konfrontiert wird, wenn ein illegales Foto von ihr online erscheint.

Verfügbar: TBC 2020

Maisie Williams (Game of Thrones) spielt in dem Comedy-Drama Two Weeks to Live die Hauptrolle, in dem sie vor mörderischen Gangstern auf der Flucht ist, nachdem ein Streich schief gelaufen ist.

Apple TV + ist ein relativer Neuling im Video-Streaming-Geschäft. Eine Handvoll hochwertiger Shows und Filme sind bereits verfügbar. Sie sind oft auch exklusiv für die Plattform.

Verfügbar: TBC 2021

Die während der WWDC 2020 angekündigte Stiftung basiert auf den Büchern von Isaac Asimov und den Stars Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). Es ist ein wahres Science-Fiction-Epos, das einer Gruppe von Exilanten auf ihrem Weg zum Wiederaufbau der Menschheit nach dem Fall des Galaktischen Reiches folgt.

Schreiben von Rik Henderson.