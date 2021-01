Die besten YouTube-Stars und -Kanäle, die Sie sehen sollten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - YouTube hat mehr zu sehen als lustige Katzenvideos.

Schockierend! Wir wissen. Tatsächlich gibt es auf Googles Video-Sharing-Website so viel zu sehen, dass einige Ersteller von Inhalten zu internationalen "YouTube-Stars" geworden sind. Ja, das ist eine Sache. Von PewDiePie bis Zoella haben diese oft 20-jährigen Vlogger es geschafft, Millionen von Abonnenten und Milliarden von Views aufzubauen ... jeder.

Die Leute lieben es anscheinend, anderen Menschen zuzusehen, wie sie ihr Leben leben. Abgesehen von YouTube-Stars gibt es aber auch lustige, lehrreiche und interessante Kanäle mit einer großen Fangemeinde. Epic Rap Battles of History hat zum Beispiel fast 13 Millionen Abonnenten - und es geht nur darum, historische Figuren in Rap-Schlachten gegeneinander auszuspielen.

Bei so viel los ist es leicht, sich von all dem überwältigt und abgeschaltet zu fühlen. Sie möchten wahrscheinlich nicht einmal abonnieren, oder vielleicht doch. In jedem Fall kann Pocket-Lint helfen. Wir haben es geschafft, eine Galerie mit 18 YouTube-Kanälen und sehenswerten YouTube-Stars zusammenzustellen.

Diese sind nicht in der Reihenfolge oder nach Abonnentenzahlen geordnet. Sie sind einfach beliebt, relevant oder einfach nur unterhaltsam. Wenn du sie alle abonnierst, wirst du definitiv anfangen, die YouTube-Kultur zu lernen, dann wirst du wahrscheinlich in den Bann gezogen und bevor du es weißt, wirst du Kanäle empfehlen, die andere sehen können.

Primitive Technologie

Primitive Technology ist ein faszinierender Retro-Technologiekanal von John Plant. Dieser Kanal veröffentlicht verschiedene "Hobby" -Videos, die den Prozess des Bauens von Dingen in freier Wildbahn ohne den Einsatz moderner Technologie zeigen.

Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie auf einer einsamen Insel gestrandet wären und eine Hütte bauen müssten, in der Sie leben könnten, einen Pfeil und Bogen zum Jagen und einen Herd zum Kochen. Wenn Sie jemals in dieser Situation wären, würden Sie es wünschen Ich hatte mehr Videos von diesem Kanal gesehen.

Casey Neistat

Casey Neistat ist vielleicht einer der bekanntesten und sofort erkennbaren Vlogger auf YouTube. Wenn auch nur für die Markenfarben, die er in fast jedem Video trägt. Neistat kam 2010 zu YouTube, drehte aber schon lange vorher Filme und Wellen online.

Er ist weithin bekannt für seine hervorragenden Schnittfähigkeiten und Videografiestile. Wenn Sie einen Eindruck davon bekommen möchten, wie gut er ist, empfehlen wir Ihnen , dieses Video des Nerdwriters anzusehen .

Die Slow Mo Jungs

The Slow Mo Guys ist ein YouTube-Kanal, der von Gavin Free und Daniel Gruchy betrieben wird und im Wesentlichen aus endlosen Videos aller möglichen Dinge besteht, die in extremer Zeitlupe gedreht werden. Das Paar verwendet eine ziemlich ernsthafte High-End-Kameraausrüstung, um Filmmaterial mit über 380.000 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, was zu äußerst zufriedenstellendem Videomaterial führt.

Zu den beliebtesten Videos des Paares gehören Dinge wie explodierende riesige Wasserballons, unter Wasser abgefeuerte Kugeln, Popcorn in Superzeitlupe und vieles mehr. Dies sind einige ernsthaft unterhaltsame Videos, und wir sind immer wieder beeindruckt von der Tatsache, dass es dem Paar gelungen ist, Zeitlupenvideos im Wert von neun Jahren zu erstellen und zu zählen.

Colin Furze

Colin Furze ist ein britischer YouTuber, der sich auf die Herstellung aller Arten von Bonkers-Kreationen spezialisiert hat, von flammenbeheizten Superpantoffeln bis hin zu Krallen im Wolverine-Stil, einem Feuerwerkswerfer und sogar einem Fahrrad mit Reifen aus Eis.

Wenn Sie jemals an eine Bonkers-Kreation für den Einsatz innerhalb oder außerhalb des Hauses gedacht haben, hat Colin wahrscheinlich auch daran gedacht und sie wahrscheinlich auch Wirklichkeit werden lassen.

Ehrliche Wildtrailer

Aus dem gleichen Team hinter Honest Trailers kommt ein weiterer Kanal, der ebenso witzig ist wie snarky, seitensplitternde Teaser von Videospielen.

Fandom Games präsentiert ehrliche Spiele-Trailer mit Spielmaterial, gemischt mit brillanter Voice-Over-Arbeit. Die Videos schneiden oft Kritik an den beliebtesten Spielen unserer Zeit ab.

Epische Rap-Schlachten

Die Epic Rap Battles of History ist einer der ältesten YouTube-Kanäle auf unserer Liste - ursprünglich seit 2006 auf der Videoplattform. Dies ist eine Videoserie von Nice Peter, epicLLOYD, Dave McCary und Maker Studios, in der berühmte Persönlichkeiten zu sehen sind aus der Geschichte, die an lustigen Rap-Schlachten teilnimmt.

Charaktere werden oft von Prominenten oder YouTube-Stars gespielt und umfassen so großartige Leistungen wie Steve Jobs gegen Bill Gates , Adolf Hitler gegen Darth Vader und Elon Musk gegen Mark Zuckerberg . Auch wenn Sie Rap nicht mögen, werden Sie die Heiterkeit dieser Videos zu schätzen wissen.

TED

Wenn Sie ein Intellektueller sind oder Wissensdurst haben, haben Sie wahrscheinlich bereits von TED-Gesprächen gehört.

Dieser Kanal teilt kostenlos Ideen von der TED-Konferenz mit der Welt. Es enthält brillante Reden von Fachleuten zu allen möglichen Themen, zum Beispiel die große Carole Cadwalladr, die über die Rolle von Facebook beim Brexit spricht, oder Stephen Hawking, der über das Universum spricht.

Ehrliche Anhnger

Honest Trailers ist kein dedizierter Kanal als solcher, sondern eine Reihe von Videos, die von Screen Junkies produziert wurden .

Diese Videos fungieren im Wesentlichen als ironischer, oft sarkastischer, regelmäßig lustiger Trailer für einen kommenden oder bereits veröffentlichten Film. Der reguläre offizielle Trailer wird oft mit einem lustigen Voice-Over verwendet, um einen brillanten Effekt zu erzielen.

Marques Brownlee (MKBHD)

Marques Brownlee ist vielleicht einer der bekanntesten Tech-YouTubers der Welt. Er greift nach MKBHD und erstellt seit Anfang 2009, als er erst 16 Jahre alt war, technische Videos auf YouTube.

Seine Leidenschaft für das Thema und sein Engagement für die Erstellung hochwertiger Inhalte mit Schwerpunkt auf dem "tiefen Wissen über die von ihm diskutierten Produkte" haben zu seinem aktuellen und anhaltenden Erfolg auf der Plattform geführt.

Philip DeFranco

Defranco moderiert eine Nachrichtensendung, in der er über aktuelle Ereignisse und Popkultur spricht, die für ihn wichtig sind und "für Sie wichtig sein sollten", sagt er. Er berichtet normalerweise über kontroverse Nachrichten des Tages und hat sicherlich einen interessanten Blickwinkel auf die Welt.

Philip DeFranco begann 2006 mit der Erstellung seines Videos auf YouTube und hat jetzt zwei unglaublich beliebte Kanäle, PhilipDeFranco und PhillyD

Unbox-Therapie

Lewis Hilsenteger ist der Mann hinter dem Unbox Therapy-Kanal . Dies ist der bekannteste Kanal auf YouTube, wenn es um das Auspacken von Produkten geht, und zeigt sie in ihrer ganzen Pracht. Unbox Therapy verspricht, "die coolsten Produkte der Welt zu präsentieren. Vom neuesten Smartphone bis zu überraschenden Geräten und Technologien, von denen Sie nie gewusst haben, dass sie existieren."

Kurz gesagt, wenn Sie gerne sehen, wie Dinge aus Kisten genommen und kritisiert werden, dann ist dies der Kanal für Sie.

Lecker

Tasty behauptet, das weltweit größte Nahrungsmittelnetzwerk zu sein, und es ist sicherlich beliebt - mit über 16 Millionen Abonnenten zum Zeitpunkt des Schreibens.

Selbst wenn Sie Tasty noch nicht abonniert haben, haben Sie möglicherweise einige der Videos gesehen, die der Kanal produziert. Es ist bekannt dafür, virale Videos mit ansprechenden Top-Down-Ansichten von köstlichen Lebensmitteln zu erstellen, die auf wunderbar befriedigende Weise hergestellt werden.

Unntige Erfindungen

Wir haben Matt Benedettos Arbeit zuvor behandelt, als er auf Instagram Wellen schlug, mit Fotos verschiedener 3D-gedruckter Kreationen, die niemand brauchte .

Seitdem hat er einen YouTube-Kanal eingerichtet , um seine Arbeit zu demonstrieren - völlig nutzlose Erfindungen für die Moderne. Dazu gehört alles von Robotern, die automatisch über Instagram streichen, bis hin zu Schutzhelmen für Ihre Zehen .

Michael Reeves

Michael Reeves betreibt einen Kanal, der im Grunde zeigt, was passieren würde, wenn Sie einen verrückten Wissenschaftler im Internet loslassen und ihm zu viele Süßigkeiten geben würden.

Er erschafft alle möglichen seltsamen Erfindungen, indem er bereits vorhandene Technologien mit lustigen Ergebnissen modifiziert. Als würde man an einem Roomba basteln , damit er jedes Mal schwört, wenn er gegen etwas stößt.

Fail Army

"Jeder Erfolg beginnt mit einem Misserfolg" lautet das Motto von Fail Army , einem Kanal, der vor allem Menschen zeigt, die auf unterschiedliche und lustige Weise versagen.

Wenn Sie Ihre Tritte davon bekommen, Menschen beim Umfallen zuzusehen, sich selbst zu verletzen oder allgemein peinliche Dinge zu tun, dann ist dies das Richtige.

Kein Clip

Noclip ist ein auf YouTube basierender Dokumentationskanal, der alle Arten von Videospielen untersucht und analysiert. Abonnieren Sie diesen Kanal und Sie werden ausführliche Dokumentationen über Ihre Lieblingsspiele und Spiele sehen, von denen Sie vielleicht noch nichts gehört haben. Dies sind unglaublich lange und brillant detaillierte Videos, die Ihnen bisher ungesehene Einblicke in die Spiele und ihre Erstellung geben.

Zach King

Zach King ist ein Amerikaner, der auf Vine berühmt wurde, aber sein Handwerk auf TikTok, Instagram und YouTube fortgesetzt hat. Er verwendet eine Mischung aus magischem Talent und cleverer Videobearbeitung, um einige durch und durch unterhaltsame Videos zu erstellen, die sich um seine Illusionen drehen.

Ryans Welt

Der größte Teil von YouTube besteht aus Erwachsenen, die ihre Meinung, Arbeit oder Kunst mit der ganzen Welt teilen, aber Ryans Welt ist anders. Dieser Kanal zeigt einen kleinen Jungen namens Ryan Kaji, der im Wesentlichen regelmäßig verschiedene Spielzeuge auspackt, rezensiert und damit spielt. Seine Videos werden millionenfach angesehen und sind unglaublich beliebt. Als zusätzlichen Bonus werden die meisten in den Videos verwendeten Spielzeuge für wohltätige Zwecke gespendet.

Adam Savage ist getestet

Wenn Sie jemals MythBusters gesehen haben, wissen Sie, wer Adam Savage ist. Jetzt kannst du ihn weiter schätzen, indem du seinen eigenen YouTube-Kanal abonnierst.

In diesem Kanal baut der große Adam Savage alle möglichen verrückten Dinge und Geräte. Es zeigt auch verschiedene Filmrequisiten, darunter den Raumanzug von The Martian. Wenn Sie es lieben, sich auf die Suche zu machen, dann ist dies der richtige Kanal für Sie.

MrBeast

Jimmy "MrBeast" Donaldson hat sich in letzter Zeit vielleicht einen Namen gemacht mit der größten YouTube-Zusammenarbeit aller Zeiten, um den Planeten durch das Pflanzen von 20 Millionen Bäumen zu retten , aber er ist seit einiger Zeit in der YouTube-Szene groß. Er startete 2012 auf YouTube, aber es war nicht so, dass er anfing, Stunts zu machen, wie sich selbst auf 100.000 zu zählen, und dass er anfing, an Zugkraft zu gewinnen.

Jetzt ist MrBeast am bekanntesten für die Erstellung von Videos, die sich darauf konzentrieren, Tausende von Dollar an zufällige Personen online zu spenden (normalerweise unbekannte Twitch-Streamer) und Herausforderungen zu meistern, bei denen Spieler gegeneinander antreten, um einen großen Geldpreis zu versprechen. Die Videos von MrBeast sind sicherlich ungewöhnlich und Sie fragen sich, woher das ganze Geld kommt, aber Sie sehen, dass seine Videos zig Millionen Mal angesehen werden, wenn alles klar wird.

Peter McKinnon

Peter McKinnon ist ein kanadischer Fotograf, Filmemacher und Vlogger, der schnell aus der relativen Dunkelheit hervorging und zu einem der beliebtesten Schöpfer auf YouTube wurde. Seine Videos bestehen aus einer Mischung von Inhalten, die Vlogs, Arbeiten hinter den Kulissen und Tipps für Videos für angehende Videografen und Fotografen enthalten.

Wenn Sie YouTube als Karriere betrachten oder sich nur inspirieren lassen möchten, um Ihre eigenen Inhalte zu erstellen, sollten Sie diesem Mann folgen. Peter McKinnon hat in Zusammenarbeit mit anderen großen YouTubern gearbeitet, einschließlich der Personen, die bereits auf dieser Liste aufgeführt sind.

Der Nerdwriter

Der Nerdwriter AKA Evan Puschak fertigt einige faszinierend detaillierte und komplizierte Videoaufsätze über die Kunst anderer Menschen an.

Ob es darum geht, die politischen Untertöne von The Truman Show zu zerlegen, zu analysieren, wie Donald Trump Fragen beantwortet, oder die unglaubliche Filmografie von David Fincher niederzureißen. The Nerdwriter deckt alles auf wirklich exzellente und engagierte Weise ab.

Schlechtes Lippenlesen

Haben Sie jemals den Fernseher stumm geschaltet und so getan, als würden Sie die Voice-Overs der TV-Show machen, die Sie gerade gesehen haben? Die Schauspieler dazu bringen, auf lustige Weise Dinge aus dem Charakter heraus zu sagen? Nein? Nur wir?

Nun, wenn Sie es noch nie getan haben, werden Sie sicherlich ein Kichern aus diesem Kanal bekommen, das genau das tut . Auf wirklich überzeugende Weise.

Leute sind beeindruckend

People are Awesome ist im Grunde das genaue Gegenteil von Fail Army. In Videos werden Menschen gezeigt, die alle möglichen großartigen Leistungen von Parkour bis hin zu Skateboarding, Wakeboarden, Fallschirmspringen, Gewichtheben und vielem mehr erbringen.

Dies sind die Arten von Videos, die Sie ansehen und wünschen, Sie könnten sie kopieren, aber Sie wissen, dass Sie sich wahrscheinlich auf schreckliche Weise verletzen würden.

Linus Tech-Tipps

Linus Tech Tips ist einer der beliebtesten Technologiekanäle auf YouTube. Es ist sicherlich ein mega geeky und durchaus unterhaltsamer Kanal zu sehen. Ursprünglich von dem Kanadier Linus Gabriel Sebastian im Jahr 2007 gestartet, wurde der Sender neben seinen anderen Sendern Techquickie, TechLinked und Channel Super Fun schnell immer beliebter.

Die Produktionsqualität von Linus Tech Tips ist im Laufe der Jahre sicherlich gestiegen, da mehr Mitarbeiter für die Videoproduktion eingestellt wurden. Es gibt einige brillante Videos hinter den Kulissen und Studiotouren, die von Gamers Nexus erstellt wurden (auch ein Abonnement wert) und die zeigen, wie viel Arbeit in die Videos fließt.

Athlean-X

Es gibt viele Kanäle zur Gewichtsreduktion und zum Training auf YouTube, aber Athlean-X ist anders. Es wird von Jeff Cavaliere geleitet, einem Mann, der sich mit seinen Sachen auskennt. Er hat als Physiotherapeut und als Kraft- / Konditionstrainer für die New York Mets gearbeitet und mit zahlreichen Prominenten und Sportlern an Fitness- und Krafttraining gearbeitet.

Dieser Kanal bietet keine schnellen Korrekturen oder Sixpack-Verknüpfungen, sondern echte Einblicke in die richtigen Techniken, gut recherchierte Wissenschaft und mehr. Er ist bekannt dafür, seinen Körper mit Markern zu färben, um bestimmte Muskelgruppen zu zeigen und wie man sie schlägt. Es gibt einen Grund, warum der Kanal über acht Millionen Abonnements hat und zählt. Abonnieren Sie die Gewinne!

Mit Babish binging

Binging with Babish ist ein weiterer Kanal für die Feinschmecker. Auf diesem Kanal kreiert der leidenschaftliche Küchenchef Andrew Rea ikonische Gerichte und Gerichte aus klassischen Filmen und TV-Shows. Diese Ereignisse lassen sich am besten im Trailer des Senders zusammenfassen. Wenn Sie jedoch ein Auge für leckeres Essen haben, werden Sie von diesem nicht enttäuscht sein.

Tom Scott

Tom Scott ist ein großartiger britischer YouTuber, der am besten für seine Videoserie " Dinge, die Sie vielleicht nicht wissen " bekannt ist, in der er die Massen über alle möglichen Dinge unterrichtet, von der Zubereitung einer Tasse Tee bis hin zum Erkennen des Unterschieds zwischen Kälte und Kälte heißes Wasser.

Wenn Sie Wissensvideos in Bissgröße mögen, ist dies der richtige Kanal für Sie. Wir lieben besonders sein Video darüber, warum britische Stecker besser sind als alle anderen.

