Was ist Android TV und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Google vor einigen Jahren Google TV herunterfuhr, ersetzte es die Plattform durch etwas völlig anderes: Android TV.

Es wurde sowohl von Entwicklern als auch von Herstellern relativ gut aufgenommen. In Google TV fehlten Apps, aber Android TV hat Zugriff auf den Play Store, sodass Entwickler mit einer mobilen App problemlos einige Änderungen vornehmen können, um eine Android TV-App zu erstellen. Außerdem unterstützt Android TV Google Cast. Kurz gesagt, Android TV ist im Wesentlichen Android-optimiert für den großen Bildschirm.

Es ist einfach zu bedienen, kann mit dem Google-Assistenten per Sprache gesteuert werden und verfügt über einige anständige Apps. Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, einschließlich der Funktionsweise, wann Sie es verwenden können und welche Geräte es anbieten.

Kurz gesagt, Android TV wurde entwickelt, um die Dinge, die Sie auf Ihrem Telefon genießen, auf Ihren Fernseher zu bringen. Das bedeutet nicht, dass Sie Anrufe über Ihren Fernseher entgegennehmen oder E-Mails durchsuchen, aber es geht um einfache Navigation, Zugang zu Unterhaltung und einfache Interaktivität. Es geht darum, Ihren Fernseher intelligent zu machen und dies mit einer Oberfläche zu tun, die erkennbar und einfach zu bedienen ist.

Dank der Integration von Google Assistant bietet es Sprachsteuerung und ermöglicht Ihnen die Steuerung über andere Geräte wie Ihr Android-Telefon und die WearOS-Uhr . Die kartenbasierte Oberfläche verhält sich auf vertraute Weise und erleichtert es Ihnen, die gewünschten Aufgaben ohne ein kompliziertes Menüsystem auszuführen.

Es stehen wichtige Unterhaltungs-Apps zur Verfügung, und die App-Entwickler von Android haben die Möglichkeit, Apps für das Großbild-Erlebnis anzupassen. Das kann alles sein, von Informationsdiensten wie Wetter bis hin zu Spielen. Mit Android TV können Sie den Inhalt Ihres Fernsehgeräts schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Für einen TV-Hersteller bedeutet dies einen deutlichen Vorteil: Warum sollten Sie Ihre eigene Smart-TV-Plattform entwerfen, wenn Google dies bereits getan hat? Warum eigene Apps entwickeln, wenn die Community für Android TV entwickelt? Warum einen eigenen App Store, wenn Android TV Google Play anbietet? Für Google bietet es auch einen deutlichen Vorteil: Es bringt Android auf die große Leinwand in Ihrem Haus und bietet eine weitere Möglichkeit, Ihnen den Inhalt zu liefern.

Android TV ist einfach zu erlernen und zu verwenden. Wenn Sie Ihren Fernseher oder Ihre Set-Top-Box starten, wird der Hauptbildschirm / Startbildschirm angezeigt. Es ist mit einem vertikalen Zeilenstrom gefüllt, und Sie navigieren von links nach rechts durch jede Zeile. In der obersten Zeile befindet sich die Inhaltserkennungsleiste, in der die vorgeschlagenen Inhalte der von Ihnen verwendeten beliebten Apps hervorgehoben werden. Möglicherweise sehen Sie Tutorials auf YouTube oder The Walking Dead von Google Play TV und Movies.

Ganz oben in der Benutzeroberfläche sehen Sie das Suchdienstprogramm von Google Assistant. Android TV unterstützt Sprachbefehle, sofern Sie über die erforderliche Hardware verfügen, mit der Android TV Sie hören kann. Tatsächlich basiert die gesamte Benutzeroberfläche auf der sprachaktivierten Suche, die Sie über Ein-Klick-Fernbedienungen mit integriertem Mikrofon verwenden können. Klicken Sie einfach darauf, um Ihre Suche zu starten.

Unterstützte Sprachbefehle umfassen die einfache Angabe eines Videospiel-Titels ... oder komplexere Suchvorgänge wie "Alle mit dem Oscar ausgezeichneten Filme von 1989". Wenn Sie eine Suche durchführen, zeigt Android TV nicht nur alle zugehörigen Ergebnisse in Google Play an, sondern auch Ergebnisse von Netflix, Hulu usw. Beim Durchsuchen der Ergebnisse werden Sie unten praktische Karten bemerken. Sie enthalten Informationen wie Who is Who in dem Film, den Sie gerade ansehen, andere beliebte Titel des Videospielentwicklers, den Sie durchsuchen, YouTube-Clips mit dem Schauspieler, den Sie sich ansehen usw.

Nun zurück zu den vertikalen Zeilen auf dem Startbildschirm. Die zweite Zeile enthält eine Liste der vorgestellten Apps wie Netflix, Amazon Instant Video, BBC iPlayer usw. Auf ausgewählten Fernsehgeräten und Geräten werden möglicherweise auch die Apps des Herstellers angezeigt.

Sie sehen auch eine vertikale Reihe für TV-Eingänge wie HDMI 1 und HDMI 2, mit der Sie einfach steuern und zwischen den Eingängen wechseln können, während in der vertikalen Reihe darunter Apps angezeigt werden, die Sie heruntergeladen haben oder auf Ihrem Gerät verfügbar haben, wie z Google Play Store, Musik, Album, Filme und TV Google Play usw. Klicken Sie auf eine dieser Apps, um weitere Inhalte zu durchsuchen und zu finden.

Hier können Sie die vollständige Liste der verfügbaren Android TV-Apps durchsuchen.

Unterhalb der Apps-Zeile sehen Sie eine Liste aller Spiele, die Sie heruntergeladen haben. Android TV unterstützt Einzelspieler-, Mehrspieler-, Online- und Offline-Spiele. Sie können bis zu vier Gamepads, Android-Telefone oder Tablets gleichzeitig verwenden, wenn Sie gegen Freunde antreten. Sie können auch ein Level auf Ihrem Telefon beenden und das nächste auf Ihrem Fernseher spielen, da Google Play Games Ihren Fortschritt speichert.

Die letzte Zeile auf dem Startbildschirm ist nicht unbedingt eine Zeile, sondern ein Widmungsbereich, durch den Sie klicken können, um auf Einstellungen, Timer und Hilfeanleitungen zuzugreifen. Wenn Sie die Option Einstellungen eingeben, werden Smart-TV-Einstellungen wie Kanal-Setup, Externe Eingänge, Anzeige, Ton sowie Netzwerk- und Zubehörmenüs für Google Cast, Bluetooth (damit Sie ein Gerät hinzufügen können) und Systemeinstellungen angezeigt und was nicht.

Eine der coolsten Funktionen in Android TV ist die Möglichkeit, es für das Casting zu verwenden. Android TV verfügt über einen integrierten Chromecast.

Wenn Sie keinen Android TV-kompatiblen Fernseher besitzen, aber Inhalte von Ihrem Laptop oder Mobilgerät auf Ihren Fernseher übertragen möchten, müssen Sie einen Chromecast HDMI-Dongle von Google kaufen und an Ihren Fernseher anschließen. Aber nicht, wenn Sie einen Android-Fernseher oder eine Set-Top-Box besitzen. Mit einem können Sie alles von Filmen und Musik oder sogar Browser-Registerkarten an Ihren Fernseher senden.

Es ist kein Chromecast HDMI-Dongle erforderlich. Tippen Sie einfach auf die Cast-Schaltfläche Ihrer mobilen App, um die Wiedergabe auf Ihrem Fernseher zu starten.

LG wandte sich 2014 an WebOS, um seine TV-Schnittstelle für seine Top-Fernseher zu erhalten. Die Ergebnisse waren ausgezeichnet. Samsung hingegen hat eine Plattform vorangetrieben, in die es stark investiert hat: Tizen . In jedem Fall bieten die meisten Hersteller ihre eigenen Schnittstellen an, wenn Sie nach einem neuen, intelligenten Fernseher suchen.

Ein weiterer Gegner von Android TV sind Set-Top-Boxen von Apple, Roku und Amazon. Während Roku-Geräte versuchen, neutral zu sein und den Zugriff auf Content-Stores von Google und Amazon zu ermöglichen, bietet Apple TV in erster Linie Apples eigene Waren an, und Amazon Fire TV-Geräte stellen Amazon Prime Video und die eigenen Dienste von Amazon in den Vordergrund.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Chris Hall.