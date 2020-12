Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie uns ähnlich sind, versuchen Sie, während der Ferienzeit so viele Weihnachtsfilme wie möglich anzusehen.

Schließlich stehen Tonnen zur Auswahl, darunter Kultklassiker und natürlich der gelegentliche Oddball-Urlaubsfilm, den Sie heimlich genießen. Aber anstatt durch den Schnee zu einem Videogeschäft zu stapfen (falls es diese überhaupt noch gibt), um physische Kopien zu erhalten, sollten Sie einfach ins 21. Jahrhundert eintreten und sie streamen. Von Disney + bis Netflix stehen zahlreiche Film-Streaming-Dienste zur Verfügung .

Sie müssen lediglich die folgende Liste durchsuchen, einen Film auswählen und dann einen Streaming-Dienst auswählen, um ihn anzusehen. Wir haben Links zu allen für US-Websites eingefügt. Einige, die wir ausgewählt haben, kosten ein kleines bisschen Geld, während andere kostenlos sind. Frohe Weihnachten!

Jetzt ansehen : Disney + , Amazon , Vudu

Das Königreich Arendelle befindet sich in einem unendlichen Winter, als Prinzessin Elsa flieht, nachdem ihre magischen Winterkräfte dem Volk offenbart wurden, und ihre Schwester Anna als einzige Person übrig bleibt, die sie aufspürt.

Jetzt ansehen : Netflix

Zwei Geschwister bereiten eine Falle vor, damit sie den Weihnachtsmann sehen können, wenn er den Schornstein herunterkommt. Wenn sie sich jedoch in seinen Schlitten schleichen, verursachen sie einen Unfall, bei dem sein Schlitten zusammenbricht. Die beiden Kinder Santa und seine Elfen müssen zusammenarbeiten, um Weihnachten zu retten.

Schau es dir jetzt an: Amazon

Einige Weihnachtsgeschichten machen immer wieder Spaß. Diesmal spricht Benedict Cumberbatch den großen, gemeinen Grinch aus, der diese Nacherzählung des Dr. Seuss-Klassikers ist, bei der das Herz des Grünen um drei Größen wächst.

Jetzt ansehen : Netflix

Ein junger Postbote wird geschickt, um ein Postamt in einer abgelegenen Stadt im hohen Norden zu errichten, wo er einen alten Spielzeughersteller namens Klaus trifft. Der Postbote beginnt mit der Zustellung von Kinderbriefen an Klaus, und gemeinsam liefern sie Spielzeug durch die Schornsteine der örtlichen Stadtbewohner.

Jetzt ansehen : Disney +

Santas Tochter Noelle muss ihren Bruder Nick suchen, der nach Arizona geflohen ist, anstatt die Pflicht des Weihnachtsmanns zu übernehmen. Als sie ihren Bruder findet, stellt sie fest, dass er kein Interesse daran hat, zum Nordpol zurückzukehren. Noelle muss jemanden finden, der der Weihnachtsmann ist, um Weihnachten zu retten.

Jetzt ansehen : Netflix

Eine Frau, die als "Parteierbin" bekannt ist, macht nach ihrer letzten öffentlichen Gaffe einen Deal mit ihrem Vater. Sie wird die Kontrolle über die Spielzeugfirma ihres Vaters bekommen, wenn sie die Ferien in der kleinen Stadt verbringt, in der die Firma mit nur 100 Dollar auf ihren Namen begann.

Jetzt ansehen : YouTube , iTunes , Google Play , Amazon

Ein betrunkener Conman und sein Partner posieren als Weihnachtsmann und sein Elfenhelfer, um an Heiligabend ein Kaufhaus auszurauben, aber während er den Laden umhüllt, schließt der Conman eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einem ungeschickten Jungen.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

George Bailey verbringt sein Leben damit, an andere zu denken, um sicherzustellen, dass alle um sie herum ihre Träume auf eigene Kosten verwirklichen. Wenn Geld verlegt wird, das zur Verhaftung von George führen könnte, zeigt ihm sein Schutzengel Clarence, wie die Welt gewesen wäre, wenn er nie existiert hätte.

Jetzt ansehen : Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Die Muppets erzählen ihre eigene lachende Version von Ebenezer Scrooges Erlösung. Es gibt auch eine Menge großartiger Musiknummern im gesamten Film. Wenn das nicht genug ist, dann gibt es auch Micheal Caine als einen sehr ernsten Scrooge, der sich darüber beschwert, dass seine Muppet-Mieter keine Miete zahlen.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Der Weihnachtsmann bringt fälschlicherweise ein Baby zum Nordpol zurück, wo es als Buddy the Elf erzogen wird. Sobald seine Größe und sein Mangel an Talent zum Bauen von Spielzeug zu einem Problem werden, reist er nach New York, um seinen Vater zu treffen, der einen festen Platz auf der Liste der Frechen hat.

Jetzt ansehen : Netflix , Amazon , Google Play , Vudu

Ein grüner Geizhals versucht, Weihnachten für alle Whos in Whoville zu ruinieren, bis er erfährt, worum es bei Weihnachten wirklich geht. Diese Wiedergabe des Klassikers von Dr. Seuss ist die einzige Live-Action-Version und zeigt Jim Carrey als Grinch.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Mit der aktuellen Arbeitslosigkeit ihres Mannes und Weihnachten auf dem Weg hat Ginny Probleme, sich über die Feiertage sehr aufgeregt zu fühlen. Ihre beiden Kinder zeigen ihr mit Hilfe eines Engels namens Gideon, dass es bei Weihnachten nicht nur um Geschenke geht, sondern um die Menschen, die Sie lieben.

Schau es dir jetzt an: Vudu

Rudolph wird mit einer roten Nase geboren, die andere Rentiere dazu zwingt, ihn wie einen Ausgestoßenen zu behandeln, bis er den Nordpol verlässt. Doch gerade als er geht, zieht ein Sturm auf und der Weihnachtsmann könnte jemanden mit einer leuchtend roten Nase benutzen, um ihn durch ihn zu führen es.

Schau es dir jetzt an: Vudu

The Little Drummer Boy, einer der Comic-Klassiker, die zu einem festen Bestandteil der Weihnachtszeit geworden sind, folgt einem verwaisten kleinen Jungen, dessen Leben sich für immer verändert hat, als er auf dem Weg nach Bethlehem drei weise Männer trifft.

Schau es dir jetzt an: Vudu

Haben Sie sich jemals gefragt, woher die meisten Ihrer liebsten Weihnachtstraditionen stammen? Nun, der Weihnachtsmann kommt in die Stadt hat alle Antworten darauf, wie Kris Kringle zum Weihnachtsmann wurde, Frau Claus heiratete und den Rest seiner Ursprungsgeschichte.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Jedermanns Lieblingsrentier mit roter Nase macht sich auf die Suche nach dem Neujahrsbaby vor Mitternacht am Silvesterabend. Dieser könnte am besten für eine Neujahrsuhr mit den Kindern aufbewahrt werden.

Schau es dir jetzt an: Vudu

Eine Gruppe von Kindern findet einen Zauberhut, setzt ihren Schneemann auf und erweckt ihn zum Leben. Nach einem kurzen Streifzug durch die Stadt kommt der Zauberer und sucht nach seinem Hut. Die Kinder müssen ihn aufhalten, wenn sie ihren neuen gefrorenen Freund am Leben erhalten wollen.

Jetzt ansehen : Amazon , YouTube, Google Play

Der ursprüngliche Cartoon-Klassiker wurde 1966 als Fernsehspecial ausgestrahlt. Der Grinch wurde von Boris Karloff geäußert, als er versucht, Weihnachten für alle Whos in Whoville zu ruinieren.

Jetzt ansehen : Apple TV

Charlie Brown fällt es schwer, die Weihnachtsstimmung zu finden. Als er sieht, dass seine Freunde von dem kommerziellen Teil besessen sind, von Snoopy, der in der Nachbarschaftslichtshow antritt, bis zu Sallys unglaublicher Weihnachtsliste, ist Charlie Brown mehr besessen davon, etwas zu finden, das der wahren Bedeutung von Weihnachten näher kommt.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Egal, ob Sie mehr mit Ralphie zu tun haben, der sein offizielles Red Ryder Carbon Action 200-Schuss-Modell-Luftgewehr zu Weihnachten haben möchte, oder mit seinem alten Mann, der im Ofen im Keller Obszönitäten schreit, eine Weihnachtsgeschichte muss jeden Dezember angesehen werden.

Jetzt ansehen : iTunes , Google Play, Amazon , YouTube

Adam Sandlers Ode an die Weihnachtszeit voller eingängiger Lieder und Furzwitze. Es folgt Davey Stone, der verurteilt wird, ein Schiedsrichter-Trainingsprogramm mit dem 70-jährigen Whitey Duvall zu absolvieren oder eine 10-jährige Haftstrafe zu erhalten.

Jetzt ansehen : iTunes , Google Play , Amazon , Apple

Eine dysfunktionale Familie veranlasst einen Jungen, einen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben, in dem er wünscht, dass seine Familie ihren Weihnachtsgeist wiederfindet. Leider zerstört er es, nachdem seine Cousins es der Familie spöttisch vorgelesen haben, sodass Krampus - nicht der Weihnachtsmann - seinen Wunsch beantworten wird.

Jetzt ansehen : Netflix

Bill Murray veranstaltet während eines Schneesturms in New York City ein mit Stars besetztes Urlaubsspecial, zu dem George Clooney, Amy Poehler, Miley Cyrus, Paul Shaffer, Chris Rock und viele mehr gehören.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Vom neu gewählten Premierminister, der sich in einen Adjutanten verliebt, bis hin zu einem früheren Rocker, der versucht, einen letzten Top-Chart mit einer Weihnachtsmelodie zu landen, zeigt dieser Film, wie sich der Feiertag für acht verschiedene Paare im hektischen Monat vor Weihnachten in großem Umfang entwickelt verschiedene Wege.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Jake wird der klassische Porsche seines Vaters versprochen, wenn er zu Weihnachten nach Hause kommt; Das einzige Problem ist, dass er mit einer Weihnachtsmütze und einem Bart auf den Kopf geworfen wurde und kaum noch Zeit hatte, nach Hause zu kommen.

Jetzt ansehen : Amazon , iTunes , Vudu

Die beiden reichen Duke-Brüder orchestrieren einen Plan, damit der straffe, reiche Winthrope mit dem armen Hustler Billy Ray Valentine die Plätze wechselt, um zu spielen, wie die beiden reagieren werden. Schließlich verwirklichen die beiden den Plan und arbeiten zusammen, um den Herzögen den Spieß umzudrehen.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Nach einer Trennung zieht Jenny kurz vor Weihnachten bei ihrem älteren Bruder Jeff und seiner Frau und seinem Zweijährigen ein. Während die Beziehung ihre Probleme hat, helfen sich Jenny und Jeffs Frau Kelly gegenseitig dabei, wichtige Wahrheiten über sich selbst und das, was sie brauchen, um glücklich zu sein, zu erkennen.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Der liebenswerte Trottel Ernest holt den Weihnachtsmann als Fahrpreis in seinem Taxi ab und entführt sich in ein Abenteuer, in dem er Santas Spielzeugsack zurückgeben und ihm dann helfen muss, einen Nachfolger zu finden, bevor Weihnachten ruiniert ist.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

John und Sara treffen sich während der Weihnachtszeit in New York City und schreiben wegen Saras Aberglaubens ihre Kontaktinformationen auf ein Buch und einen Fünf-Dollar-Schein. Die einzige Möglichkeit, ihre aufkeimende Romantik fortzusetzen, besteht darin, die Kontaktinformationen des anderen zu finden.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ben Affleck spielt einen Mann namens Rudy, der die Identität seines toten Zellengenossen Nick annimmt, um ein Mädchen zu bekommen, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird. Das einzige Problem ist, dass das Mädchen einen Bruder hat, der ihn entführen und ihn zwingen wird, ein Casino auszurauben, in dem sein toter Zellengenosse gearbeitet hat.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Eine straffe Frau fährt mit ihrem Freund nach Hause, um seine Familie in den Ferien zu treffen. Leider verstehen sich die Frau und die Familie nicht genau, was zu vielen unangenehmen Momenten führt, bevor die Familie an diesem Weihnachten glücklich wird.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , iTunes, Vudu

Wird Grumpy Cat das schlechteste Weihnachtsfest aller Zeiten haben oder kann sie zusammen mit der wahren Bedeutung von Weihnachten etwas Glück finden? Das Wichtigste ist, dass wir eine mürrisch aussehende Katze in einer Weihnachtsmütze beobachten können, die sich mit einer Menge glücklicher Menschen befasst.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

An ihrem ersten Weihnachten ohne ihre Tochter im Haus. Die Kranks planen, Weihnachten komplett auszulassen. Leider werden ihre Nachbarn sie nicht lassen. Aber wenn ihre Tochter in letzter Minute ihre Pläne ändert und beschließt, nach Hause zu kommen, versammelt sich die gesamte Gemeinde, um ihr den Urlaubsgeist zu zeigen, der nie aufgehört hat.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney Plus

Eine animierte Nacherzählung des Dickens-Klassikers mit Jim Carrey, der den Scrooge ausspricht. Beobachten Sie, wie der Geist von Weihnachten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft den alten Ebenezer auf eine Wirbelwindreise durch die Zeit mitnimmt, um ihm den Fehler seiner Wege zu zeigen.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , HBO Max

John McClaine kommt an Heiligabend in Los Angeles an, um seine entfremdete Frau zu sehen. Gerade als er am Nakatomi Plaza ankommt, übernimmt der Terrorist Hans Gruber den Turm, um Millionen von Inhaberschuldverschreibungen zu stehlen. Yippee KI Yay.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Elizabeth ist eine Food-Autorin, die über jede Kolumne gelogen hat, die sie jemals geschrieben hat, und jetzt ein Abendessen für ihren Chef und ihren größten Fan, einen Kriegshelden, der aus Übersee zurückkehrt, veranstalten muss. Also bekommt es entweder eine falsche Familie oder verliert ihren Job.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Arthur Christmas zeigt, wie ein übermäßig modernisierter Prozess der Lieferung von Geschenken dazu führt, dass ein einzelnes Geschenk verlegt wird. Der ungeschickte Sohn des Weihnachtsmanns, Arthur, wird von seinem Großvater beauftragt, das Geschenk auf altmodische Weise mit einem alten Schlitten und den Urenkelkindern der ursprünglichen Rentiere zu liefern.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play, iTunes , Vudu

Eyes Wide Shut ist möglicherweise der einzige Film, den Sie hier nicht mit Ihren Kindern sehen können. Nachdem seine Frau zugibt, ihn fast betrogen zu haben, geht ein Mann in eine gefährliche Nacht der Selbstfindung. Es ist nicht direkt ein Weihnachtsfilm, aber er spielt in den Ferien und macht den Eltern Spaß.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ein kleiner Junge verliert allmählich den Glauben an den Weihnachtsmann, bis an Heiligabend ein magischer Zug vor seinem Haus erscheint. Der Junge steigt in den Zug und begibt sich mit dem Polar Express auf eine magische Reise zum Nordpol. Tom Hanks, der beliebteste Urlaubscharakter aller.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ein Paar, das an einer Therapie teilgenommen hat und sich gegenseitig hasst, verbringt den Urlaub mit einem Einbrecher, gespielt von Denis Leary, der selbst ein großartiger Therapeut ist.

Jetzt ansehen : Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Dieser ausländische Film erzählt die herzerwärmende Geschichte des ersten Weihnachtsfestes im Ersten Weltkrieg. Ohne Anweisungen oder Verhandlungen legten Soldaten auf beiden Seiten ihre Arme nieder und feierten eine Nacht lang zusammen.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ein Ehepaar, das beide geschiedene Eltern hat, hat vier Familienweihnachten, an denen es nicht teilnehmen möchte. Während ihre Familien sie an den Rand drängen, sich gegenseitig zu verlassen, endet ihre Beziehung noch stärker aus dem Urlaub.

Jetzt ansehen : YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

Arnold verspricht seinem Sohn zu Weihnachten eine Turbo-Man-Puppe - das einzige Problem ist, dass sie alle ausverkauft sind. Er verbringt den ganzen Heiligabend damit, mit Zähnen und Nägeln gegen einen Turbo-Mann zu kämpfen, bevor er das Kostüm selbst anzieht und während der großen Weihnachtsparade gegen Sinbad kämpft.

Schau es dir jetzt an: Amazon

Die klassische Geschichte eines jungen Mädchens, das davon träumt, dass ihr Spielzeug zum Leben erweckt wird und ihr Nussknacker sie vor dem Mäusekönig rettet. Halten Sie Ausschau nach einem Macaulay Culkin allein vor dem Start.

Ein egoistischer Geschäftsmann wacht neben der Liebe seines Lebens auf, die er vor Jahrzehnten verlassen hat, und ihren drei Kindern, die er nie hatte. Während er sich anfangs über den Wechsel miserabel fühlt, kommt er, um zu sehen, was er verpasst hat.

Jetzt ansehen : Amazon , iTunes , Vudu

Ein Bischof bittet den Himmel um Hilfe bei seiner Mission, eine Kathedrale zu bauen. Die Antwort kommt in Form eines Engels, gespielt von Carey Grant, der da ist, um nicht nur bei der Kathedrale zu helfen, sondern auch die Ehe des Bischofs zu retten.

Micheal Keaton spielt einen Musiker, der stirbt, während er versucht, zu Weihnachten zu seiner Familie zurückzukehren. Im folgenden Jahr kehrt er als Schneemann mit einer letzten Chance zurück, Weihnachten mit seinem Sohn zu verbringen.

Gizmo mag bis zu dem Moment, als seine schleimigen Brüder dich in die Hände bekommen, wie ein entzückendes und perfektes Geschenk erscheinen. Vielleicht möchten Sie Ihrem Kind die Ohren verstopfen, wenn Sie die Geschichte über Santas Leiche erfahren, die zwei Wochen lang in einem Schornstein steckt.

Jack, König von Halloweentown, entdeckt den Zauber von Weihnachten und verliebt sich sofort in die Feiertage. Leider hat der Rest der Leute in Halloweentown keine Ahnung, was Jack in den neuen Ferien sieht.

Nachdem eine Gruppe von Männern ein Loch in einen Berg in Finnland geblasen hat, stellt sie fest, dass sie etwas Schreckliches und Tödliches veröffentlicht haben: den Weihnachtsmann. Von da an ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, um zu versuchen, das schreckliche Monster wieder zu versiegeln.

Schau es dir jetzt an: Amazon , Vudu

Einer der originalen Slasher-Horrorfilme der 70er Jahre verdoppelt einen großartigen Late-Night-Scare-Weihnachtsfilm. Beobachten Sie, wie ein Psycho an Heiligabend eine Gruppe junger Schwestern der Schwesternschaft verwüstet.

Zwei Mitarbeiter, die sich nicht ausstehen können, verlieben sich, wenn sie anonyme Brieffreunde werden. Wenn das vage vertraut klingt, liegt es daran, dass Youve Got Mail auf diesem Film basiert.

Wenn Sie ein großer Fan klassischer Weihnachtslieder sind, dann ist dies ein Film, den Sie sehen müssen. Bing Crosby und Fred Astaire versuchen, ein schönes Mädchen in einem Hotel zu beeindrucken, das nur während der Ferien geöffnet ist.

Jetzt ansehen : YouTube , Netflix , Amazon , Google Play , iTunes Zwei ehemalige Soldaten, die Schlagersänger geworden sind, schließen sich mit zwei singenden Schwestern zusammen und fahren zu einer weißen Weihnacht nach Vermont, stellen jedoch fest, dass es dort überhaupt nicht geschneit hat. Die Besatzung macht sich dann an die Arbeit, um ihrem alten Kommandanten zu helfen, sein Bed & Breakfast-Geschäft mit einer besonderen Leistung zu retten.

Ein alter Mann, der an Kris Kringle vorbeikommt, tritt bei der Macys-Parade für einen betrunkenen Weihnachtsmann ein, bevor er während der Ferienzeit in Kaufhäusern ein Hit wird. Schließlich muss er vor Gericht gestellt werden, um seine geistige Fitness zu bestimmen, da er glaubt, der Weihnachtsmann zu sein.

