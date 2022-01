Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tablets erleben in den letzten Jahren eine Art Renaissance, da immer mehr Hersteller Android-Tablets in ihre Produktpalette aufnehmen. Jetzt ist angedeutet, dass auch Vivo mit seinem allerersten Tablet, dem angeblichen Vivo Pad, mit dabei sein wird.

Namensmäßig erinnert uns das ein Jahrzehnt zurück, als Asus seine VivoTab-Serie auf den Markt brachte - aber natürlich sind die beiden Produktlinien völlig unabhängig (wie auch die Unternehmen).

Vivos Schiefer wird eine Erweiterung über sein Smartphone- Sortiment hinaus sein – derzeit angeführt vom X70 Pro + – und nicht darauf abzielen, in vielen seiner Hardware-Picks ganz so ultra-high-end zu sein, wenn man Gerüchten Glauben schenken darf.

Das Vivo Pad soll die Snapdragon 870-Plattform von Qualcomm verwenden, anstatt sich für den topaktuellen Snapdragon 8 Gen 1 zu entscheiden . Das passt jedoch perfekt zum Produkttyp und sollte auch dazu beitragen, dass der Preis stimmt - es ist ein Echo dessen, was Xiaomi mit seinem ziemlich anständigen Pad 5 angestrebt hat .

Die Größe des kommenden Vivo-Tablets ist jedoch noch unbekannt, aber das Pad soll ultraflache Einfassungen, eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie einen 8040-mAh-Akku im Inneren und eine 44-W-Schnellladefunktion aufweisen.

Ob sich dieses Unterfangen als richtig erweisen wird, ist die erste Frage, aber die zweite Frage auf unseren Lippen ist, ob das Vivo Pad auf internationalen Märkten eingeführt wird oder nicht. Das liegt natürlich teilweise an der Software, da das OriginOS des Unternehmens sowohl chinesische als auch internationale (über Google Android) Verzerrungen für verschiedene Märkte aufweist.

Vivo hat eine begrenzte Auswahl an Produkten außerhalb seines chinesischen Standbeins in verschiedenen Regionen – die Flaggschiff-Smartphones der X-Serie sind in Europa erhältlich, wenn auch etwas schwierig zu finden – also würde vielleicht eine breitere Produktpalette mit einem Tablet dazu beitragen, seinen Markennamen zu festigen und Attraktivität weiter ausbauen.

Schreiben von Mike Lowe.