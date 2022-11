Gerüchten zufolge soll das Samsung Galaxy Tab S8 FE ein "großartiges Stifterlebnis" bieten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Gerücht, dass das Samsung Galaxy Tab S8 FE ein "großartiges Stifterlebnis" bieten soll, wurde von einem Informanten bestätigt, der einen Wacom-Digitalisierer verwendet.

Das Tablet, dessen Name nun offenbar definitiv Galaxy Tab S8 FE lauten wird, wird das nächste in der Reihe der Fan-Edition-Produkte von Samsung sein. Der Leaker Roland Quandt hat ein paar Details über das unangekündigte Tablet verraten. Zu sagen, dass es noch einige Dinge gibt, die wir noch nicht wissen, wäre allerdings die Untertreibung des Jahres.

Was wissen wir also? Nun, wir wissen, dass das Produkt den Codenamen Birdie trägt, was bedeutet, dass wir auch wissen, dass es das Produkt ist, das in den Geekbench-Ergebnissen auftauchte. Diese Ergebnisse zeigten eine Punktzahl von 773 für die Single-Core-Leistung und 2318 für die Multi-Core-Leistung. Das bedeutet, dass wir nicht erwarten sollten, dass es superschnell ist, aber das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass das Tablet wahrscheinlich auf dem Mittelklasse-Markt eingesetzt wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das Galaxy Tab S8 FE (das ist der tatsächliche Name) SM-X506B hat ein LCD, einen Wacom-Digitizer = großartiges Stifterlebnis und trägt den Codenamen "Birdie", so dass das Geekbench-Ergebnis vom September durchaus realistisch sein sollte - rquandt@mastodon.social (@rquandt) November 21, 2022

Brandt sagt, dass wir erwarten können, dass das Gerät mit einem LCD-Bildschirm ausgeliefert wird, was wiederum der erwarteten Zielgruppe entspricht. Am interessantesten ist jedoch die Erwähnung eines Wacom-Digitalisierers, der laut dem Informanten ein "großartiges Stifterlebnis" ermöglichen wird. Ob wir erwarten können, dass dieses Gerät iPad Pro- und Apple Pencil-Fähigkeiten bietet, bleibt abzuwarten, aber zumindest wissen wir, dass S Pen-Unterstützung Teil des Produkts selbst sein wird.

Aber das ist alles, was wir wissen. Leider gibt es derzeit keine Informationen über ein Veröffentlichungsfenster oder darüber, wie viel das Samsung Galaxy Tab S8 FE voraussichtlich kosten wird.

Schreiben von Oliver Haslam.