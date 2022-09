Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat das Galaxy Tab Active 4 Pro Tablet angekündigt, das so robust ist, dass es auch außerhalb des Büros verwendet werden kann, wo auch immer Sie arbeiten möchten.

Das Tablet ist nach MIL-STD-810H für militärische Zwecke ausgelegt und laut Samsung "so robust, dass es selbst den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen standhält". Hat jemand Strandarbeit gesagt?

Das Galaxy Tab Active 4 Pro hat einen 10,2 mm dicken Rahmen, wiegt 674 g und ist mit Corning Gorilla Glass 5 geschützt. Es übersteht Stürze aus bis zu einem Meter Höhe bzw. 1,2 Meter, wenn es mit der mitgelieferten Schutzhülle verwendet wird.

Es bietet außerdem einen integrierten S Pen und ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt. Das 10,1-Zoll-TFT-LCD-Display hat eine Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Außerdem verfügt es über eine 13-Megapixel-Rückkamera mit f/1.9-Blende und Autofokus sowie eine 8-Megapixel-Frontkamera mit f/2.0-Blende.

Unter der Haube arbeitet das Galaxy Tab Active 4 Pro mit einem 6nm-Octa-Core-Prozessor. Zur Auswahl stehen 4 GB RAM mit 64 GB Speicher oder 6 GB RAM mit 256 GB Speicher. Beide verfügen über eine microSD-Karte zur Speichererweiterung auf bis zu 1 TB.

An Bord ist ein austauschbarer 7600-mAh-Akku sowie eine Schnellladefunktion. Außerdem gibt es einen No-Battery-Modus, mit dem das Tablet ohne Akku an einem Kiosk oder in einem Fahrzeug verwendet werden kann.

Das Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro läuft ab Werk mit Android 12.0 und Samsung bietet fünf Jahre lang Sicherheitsupdates und drei Jahre lang Betriebssystem-Updates.

Das Galaxy Tab Active 4 Pro wird ab September in Teilen Europas erhältlich sein, die Verfügbarkeit in Asien, Lateinamerika, Nordamerika und dem Nahen Osten soll später in diesem Jahr folgen. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben.

Schreiben von Britta O'Boyle.