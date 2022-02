Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste Unpacked-Event von Samsung ist nur noch wenige Tage entfernt, und vor dem großen Showcase hat ein bekannter Leaker Renderings und sogar eine Pressemitteilung über einige der Geräte geteilt, die voraussichtlich debütieren werden.

Genauer gesagt ist die unangekündigte Galaxy Tab S8 -Reihe – die Gerüchten zufolge zum ersten Mal ein High-End-Modell „Ultra“ enthält – vollständig online durchgesickert.

Evan Blass hat über seinen Leakland Substack etwas veröffentlicht, das wie Samsungs vollständige Pressemitteilung über die Tablet-Reihe aussieht. Denken Sie daran, dass Samsung seit langem gemunkelt wird, an drei neuen Galaxy Tab-Modellen zu arbeiten, die wahrscheinlich als Galaxy Tab S8, S8 Plus und S8 Ultra bezeichnet werden. Die neu durchgesickerte Pressemitteilung von Samsung scheint diese Details über die neuen Tablets zu bestätigen und gleichzeitig bekannt zu geben, dass sie Wi-Fi 6E und 45-Watt-Schnellladen unterstützen werden. Insbesondere das S8 Plus und das S8 Ultra werden mit einem aktualisierten S Pen-Stift geliefert, der einen „Vorhersagealgorithmus für extrem niedrige Latenzzeiten“ verwendet.

Blass teilte auch mehrere detaillierte Renderings der Tab S8-Serie. Sie bestätigen, dass das Galaxy Tab S8 das kleinste des Trios ist – dank seines 11-Zoll-LCD-Bildschirms (Auflösung 2560 x 1600). Das Tab S8 Plus ist mit seinem 12,4-Zoll-OLED-Bildschirm (Auflösung von 2800 x 1752) das zweitgrößte, während das Tab S8 Ultra mit einem 4,6-Zoll-OLED-Bildschirm (Auflösung von 2960 x 1848) mit Kerbe das Größte von allen ist .

Die Renderings geben auch einen Einblick in das Zubehör. Das Ultra-Modell ist beispielsweise mit einer Tastaturabdeckung abgebildet. Es gibt auch eine zweite Abdeckung ohne Tastatur.

Laut Pressemitteilung können Sie die Tab S8-Reihe ab dem 9. Februar 2022 um 10 Uhr ET vorbestellen. Es wird am 25. Februar 2022 in „ausgewählten Märkten“ wie den USA, Europa und Korea eingeführt. Es gibt noch kein Wort über Großbritannien.

Auf der Unpacked am 9. Februar 2022 wird Samsung voraussichtlich auch die Smartphone-Serie Galaxy S22 vorstellen, darunter einen Note-Nachfolger namens S22 Ultra.

Hier können Sie die Veranstaltung verfolgen.

Schreiben von Maggie Tillman.