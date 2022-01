Enthüllen Samsung Galaxy Tab S8-Tablets am 8. Februar bei Unpacked?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat bestätigt, dass sein Galaxy Unpacked-Event am 8. Februar stattfinden wird – wenn seine Galaxy S22-Telefonserie voraussichtlich enthüllt wird – aber es wird jetzt auch gemunkelt, dass auch die Galaxy Tab S8-Serie enthüllt wird.

Es war Anfang Oktober 2021, als die ersten Bilder der Galaxy-Tablets der nächsten Generation Gesichter zeigten, die Anfang Dezember mit einem Bild des Tab S8 Ultra mit gekerbtem Design untermauert wurden.

Ein aktuellerer Bericht von Winfuture.de enthält zusätzliche Spekulationen darüber, was die Tab-S8-Serie wahrscheinlich beinhalten wird: ein Trio von Tablet-Optionen – Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra – jeweils mit Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor . Dabei handelt es sich um eines der wichtigsten Updates ( früher wurde die frühere Generation SD888 erwartet ).

Der Hauptunterschied zwischen dem S8- und S8 Plus-Duo gegenüber dem größeren S8 Ultra liegt voraussichtlich in der Bildschirmabteilung: Das kleinste der Reihe, das Tab S8, soll über ein 11-Zoll-LCD-Panel verfügen; das mittelgroße Modell, das Tab S8 Plus, soll mit 12,7 Zoll auf OLED aufsteigen; während das Tab S8 Ultra ebenfalls OLED verwenden soll, aber ein Notch-Design aufweist und in einer viel größeren Größe von 14,6 Zoll erhältlich ist.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

Es sieht so aus, als ob das Jahr 2022 das Wiederaufleben des High-End-Tablets fortsetzen wird, insbesondere mit Samsungs Galaxy Tab S8 Ultra, das seit geraumer Zeit eines der interessantesten im Android-Bereich sein wird.

Schreiben von Mike Lowe.