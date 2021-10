Samsung Galaxy Tab S8 Ultra rendert gekerbtes Display

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fans von Android-Tablets haben sehnsüchtig auf die neue Galaxy Tab S-Reihe von Samsung gewartet. Es ist bekannt, dass Samsung Anfang 2022 drei High-End-Tablets auf den Markt bringen will – das Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ und das Galaxy Tab S8 Ultra. Samsung bietet damit erstmals ein Ultra-Modell für seine Android-Tablet-Serie an. Der Ultra ist, wie der Name schon sagt, sein Flaggschiff.

Dank der von 91mobiles und @OnLeaks veröffentlichten Renderings haben wir einen Blick darauf bekommen, wie das S8 Ultra aussehen könnte. Während es auf den ersten Blick wie die meisten anderen Tablets aussieht, zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass das Galaxy Tab S8 Ultra wahrscheinlich eine Kamera-Notch haben wird.

Die Notch befindet sich im Querformat am oberen Bildschirmrand und ermöglicht es dem Tablet, viel dünnere Ränder auf seinem riesigen 14,6-Zoll-Display zu haben, die jeden Millimeter aus dem Formfaktor des Tablets herausquetschen. Im Vergleich dazu verfügt das Tab S8 über einen 11-Zoll-Bildschirm und 12,4 Zoll beim Tab S8+. Inoffizielle Renderings zeigen bei beiden Modellen keine Kerbe.

Die Renderings des Galaxy Tab S8 Ultra zeigen zwei Rückfahrkameras, vier Lautsprecher und einen USB-Typ-C-Anschluss sowie einen Magnetstreifen für den S Pen. Es gibt jedoch einen deutlichen Mangel an Kopfhöreranschluss, was einige Benutzer enttäuschend finden könnten. Die Gesamtabmessungen werden mit 325,8 mm x 207,9 mm x 5,4 mm (12,8 Zoll x 8,2 Zoll x 0,2 Zoll) angegeben.

Mit dem Samsung Galaxy Tab S8 Ultra scheint es klar, dass Samsung auf Apples iPad-Pro-Reihe zielt, aber mit Apples Angebot, das nur 12,9 Zoll misst, setzt Samsung bei den Tablets größer ist besser.