Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird ein weiteres Unpacked-Event veranstalten, obwohl es noch nicht lange her ist, dass die faltbaren Smartphones Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 auf den Markt kamen.

Das Galaxy Unpacked Part 2-Event wird am 20. Oktober 2021 um 10:00 Uhr ET / 15:00 Uhr BST online gestreamt, und ausnahmsweise haben wir nicht viele Informationen darüber, was es voraussichtlich starten wird. Zwischendurch bleibt natürlich viel Zeit, bis einige Lecks herauskommen.

Es wäre zwar eine überraschende Änderung des Timings, wenn Samsung auf der Veranstaltung neue Smartphones vorstellen würde, das obige Teaser-Video und Samsungs eigene Beschreibung der Veranstaltung, die darauf abzielt, wie "die Technologie, die [die Leute] jeden Tag verwenden, ihre Individualität widerspiegeln sollte". , lässt uns denken, dass wir einige neue Farboptionen für seine Geräte sehen könnten.

Eine andere Möglichkeit liegt in Richtung Tablets, deren Nachfrage während der mehrfachen Sperrungen, die ein Großteil der Welt in den letzten Jahren erlitten hat, stark gestiegen ist. Wir könnten also einige Informationen über neue Geräte in diesem Bereich von Samsung erhalten.

Bis der Hersteller mehr sagt, ist es jedoch alles ein Ratespiel. Es wird jedoch eine arbeitsreiche Woche mit Präsentationen, mit Shows auch von Apple und Google .