(Pocket-lint) - Samsung bringt in den USA ein neues Fan Edition-Gerät auf den Markt. Aber es ist kein Telefon. Es ist ein Tablet. Es wird Galaxy Tab S7 Fan Edition genannt und verfügt über ein 12,4-Zoll-Display, Unterstützung für den S Pen sowie 5G- und Wi-Fi-Konnektivitätsoptionen.

Das Tablet wurde erstmals im Mai mit internationaler Verfügbarkeit vorgestellt.

Denken Sie daran, dass Samsungs erstes Fan Edition-Gerät ein Galaxy-Smartphone war: Das Samsung Galaxy S20 FE oder Fan Edition. Es gab Samsung einen weiteren Wurf der S20-Würfel, um zu versuchen, diejenigen anzuziehen, die beim ersten Mal keinen Bissen in den Apfel genommen haben. Es hatte ein ähnliches Design wie die Galaxy S20-Serie, nahm jedoch ein paar Änderungen vor, um den Preis zu senken, wie eine Kunststoffrückseite anstelle von Glas.

Jetzt erweitert Samsung die Marke auf seine Tablets. Das Galaxy Tab S7 FE läuft mit Android 11 und bietet 4 GB Speicher und 64 GB Speicher mit microSD-Unterstützung bis zu 1 TB. Weitere Features sind eine 5-Megapixel-Frontkamera für Videoanrufe und eine 8-Megapixel-AF-Kamera. Und natürlich ist ein S-Pen-Stylus im Lieferumfang enthalten.

Das Galaxy Tab S7 FE wird ab dem 5. August 2021 mit 5G zu einem Startpreis von 669 US-Dollar erhältlich sein. Sie können es in den Farben Mystic Black und Metal Unibody erhalten. Es wird auch ein WLAN-Modell geben. Vorbestellungen dafür starten noch am selben Tag. Es wird 529 US-Dollar kosten und in den Farben Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Light Green, Mystic Light Pink und Metal Unibody erhältlich sein. In den USA können Sie das Tablet bei AT&T, T-Mobile und Verizon Wireless kaufen.

Samsung.com wird das Tablet auch zusammen mit einem neuen Galaxy Book Go 5G für 799,99 US-Dollar und einem Galaxy Chromebook Go für 349,99 US-Dollar verkaufen. Vorbestellungen beginnen am 5. August.