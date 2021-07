Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Tab S Android-Tablets gehören zu den besten auf ihrem Gebiet. Während Android-Tablets heutzutage selten sind, ist die Galaxy Tab S-Reihe einer der stärksten Konkurrenten von Apples iPad .

Die neuesten Galaxy Tab S-Tablets, die auf den Markt kamen, waren das Tab S7 und das Tab S7+ , aber jetzt tauchen Gerüchte über ihre Nachfolger auf, wobei von einem Samsung Galaxy Tab S8, S8+ und einem S8 Ultra die Rede ist, die in Leaks auftauchen.

Hier ist alles, was wir bisher über das Galaxy Tab S8 und seine Varianten gehört haben.

Anfang 2022

Das Samsung Galaxy Tab S7 und S7+ kamen im August 2020, während das Galaxy Tab S6 und S6+ im August 2019 erschienen. Es erscheint daher logisch, August 2021 für die Galaxy Tab S8 Tablets vorzuschlagen.

Einige Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass die Galaxy Tab S8-Tablets erst Anfang 2022 erscheinen werden, wobei eines ausdrücklich darauf hindeutet, dass sie mit den Galaxy S22-Smartphones eintreffen werden, was etwas später als erwartet sein würde.

Angesichts der Chipknappheit und der globalen Pandemie, die sich auf verschiedene Dinge auswirkt, ist eine Verzögerung sicherlich plausibel und Galaxy Unpacked im August scheint bereits außergewöhnlich beschäftigt zu sein.

Preislich beginnt das Samsung Galaxy Tab S7 bei 619 £ in Großbritannien und 649,99 $ in den USA, während das S7 Plus bei 799 £ in Großbritannien und 849,99 $ in den USA beginnt. Es wäre nicht allzu überraschend, das Galaxy Tab S8 und S8 Plus ungefähr gleich zu sehen, vielleicht mit einem leichten Anstieg, während das S8 Ultra teurer sein wird.

Um das Design des Galaxy Tab S8, S8+ und des gemunkelten S8 Ultra gibt es noch keine Leaks, obwohl wir eine Aluminiumkonstruktion erwarten würden. Es ist wahrscheinlich, dass die Geräte unterschiedliche Größen haben und wahrscheinlich auch unterschiedliche Funktionen bieten.

Wir würden erwarten, dass das Tab S8+ und das Tab S8 Ultra beispielsweise einen Fingerabdrucksensor unter dem Display haben, wie es das Tab S7+ tat. Das Standard-Tab S8-Modell könnte unterdessen an einem seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor wie dem S7 festhalten.

Schlanke Blenden um die Displays, solides und hochwertiges Design sowie schlanke Formen werden von allen Tab S8-Modellen erwartet.

S8: 11-Zoll-LCD

S8+: 12,4 Zoll, AMOLED

S8 Ultra: 14,6 Zoll, AMOLED

Das Samsung Galaxy Tab S7 verfügt über ein 11-Zoll-IPS-LCD-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600, während das Tab S7+ über ein 12,4-Zoll-Super-AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 2800 x 1752 Pixel verfügt. Beide haben eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz .

Es wurde vorgeschlagen, dass die Tab S8-Geräte mit Displaygrößen zwischen 11 Zoll und 14,6 Zoll erhältlich sein werden. Das kleinste soll ein LCD sein, während das 12,4-Zoll-Modell und das 14,6-Zoll-Modell OLED-Panels sein sollen.

Gerüchte haben noch nicht gesagt, was das Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra in Bezug auf die Auflösung bieten könnten, obwohl das Ultra-Modell wahrscheinlich die fortschrittlichsten Spezifikationen in Bezug auf die Display-Technologie bietet.

Wir erwarten, dass die Spezifikationen für das S8 und S8+ mindestens auf dem Niveau ihrer Vorgänger liegen, obwohl es wahrscheinlich Verbesserungen geben wird, wie beispielsweise eine adaptive Bildwiederholfrequenz, wie sie die Galaxy S21-Serie bietet.

S8: 8GB RAM, 128/256GB Speicher, 8000mAh

S8+: 8GB RAM, 128/256GB Speicher, 10090mAh

S8 Ultra: 8GB RAM/128GB Speicher, 12GB RAM/256GB Speicher, 12000mAh

Gerüchten zufolge sollen das Samsung Galaxy Tab S8 und S8+ mit 8 GB RAM und Speicheroptionen von 128 GB und 256 GB ausgestattet sein. Das größere S8 Ultra-Modell soll unterdessen mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher oder 12 GB RAM und 512 GB Speicher ausgestattet sein.

Alle drei Modelle sollen nur in Wi-Fi-, 4G- und 5G-Varianten erhältlich sein. Es wird angenommen, dass sie mit einem Flaggschiff-Prozessor geliefert werden, wahrscheinlich der Qualcomm Snapdragon 888 oder 888 Plus.

Leaks sind derzeit etwas widersprüchlich, wenn es um Batteriekapazitäten geht. Für das Tab S8 Ultra wurde ein 12.000-mAh-Akku sowie 11.500 mAh angegeben. Das S8 Plus soll eine Kapazität von 10.090 mAh haben, während das Standard-S8 eine Kapazität von 8000 mAh haben soll. Schnellladeunterstützung wird bei allen Modellen erwartet.

S8/S8+: Dual hinten (13MP+5MP), 8MP vorne

S8 Ultra: Dual-Rückseite (13MP+5MP), Dual-Front (8MP+5MP)

In Bezug auf andere Spezifikationen wird gesagt, dass die drei Modelle alle über zwei Rückfahrkameras verfügen, die aus 13-Megapixel- und 5-Megapixel-Schnappern bestehen.

Die Frontkamera soll beim S8 und S8+ 8 Megapixel haben, während das S8 Ultra mit einer Dual-Frontkamera mit 8-Megapixel- und 5-Megapixel-Sensoren ausgestattet sein soll.

Hier ist alles, was wir bisher über die Galaxy Tab S8 Tablets gehört haben.

Leaker Ice Universe hat einige Batteriespezifikationen für das Galaxy Tab S8+ und S8 Ultra getwittert, mit Details dazu, wann sie voraussichtlich veröffentlicht werden.

Tab S8+ wird mit S22 veröffentlicht. SM8450, Ein UI 4.0,10090mAh Akku. Aber das ist nicht das Beste. Es gibt „Ultra“. Ich werde es nicht zuerst sagen. Warten wir ab. — Eisuniversum (@UniverseIce) 27. Juli 2021

Ein Leaker namens Lanzuk hat auf einer koreanischen Social-Media-Site gepostet, dass das Samsung Galaxy Tab S8 erst Anfang 2022 eintreffen wird. Der Leaker erwähnt auch ein S8 Ultra-Tablet.

Der Twitter-Nutzer FronTron enthüllte eine Reihe von Spezifikationen rund um die Galaxy Tab S8-Tablets, die auf Naver entdeckt wurden – einer koreanischen Social-Media-Site. Es ist jedoch nicht genau klar, woher die Spezifikationen stammen, und der Tweet wurde seitdem gelöscht, obwohl TechRadar die Details zuvor veröffentlicht hat.