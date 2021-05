Samsung Galaxy Tab S7 FE erscheint kurz offiziell

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kurz nachdem wir offiziell aussehende Renderings des Galaxy Tab S7 FE gesehen hatten, erschien es kurz offiziell auf Samsungs eigener Website in Deutschland, bevor es gezogen wurde.

Die Fan Edition von Samsungs Flaggschiff-Android-Tablet wird voraussichtlich mit den meisten Funktionen der teuren S7 + ausgestattet sein , jedoch mit einigen Verbesserungen, um die Kosten zu senken.

WinFuture.de hat berichtet, dass das Tablet tatsächlich auf der Samsung-Verkaufsseite in Deutschland live war. Eine Überprüfung seitdem zeigt jedoch, dass es nicht mehr vorhanden ist.

Trotzdem war es lange genug aktiv, um einen Blick auf das Angebot des Tablets zu werfen. Einer der Hauptunterschiede zwischen diesem und dem Tab S7 + ist der Prozessor im Inneren.

Die Fan Edition verfügt über den Snapdragon 750G Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM anstelle eines leistungsstärkeren Snapdragon 865+. Es hat auch ein LCD-Display anstelle von OLED, teilt aber die 12,4-Zoll-Größe des Plus-Modells.

Weitere Details sind eine 8-Megapixel-Rückfahrkamera und eine 5-Megapixel-Selfie-Kamera, die für den Einsatz im Querformat bequem entlang der längeren Lünette platziert werden kann.

Da es sich um ein Samsung-Tablet handelt, ist es sinnvoll, dass es den größeren Tablet S Pen (optional) unterstützt und über DeX verfügt, sodass Sie es mit einer traditionelleren Desktop-Oberfläche verwenden können.

Was das Design betrifft, ist das hier keine Überraschung. Es sieht dem vorhandenen Tab S7 + sehr ähnlich und wurde bereits ausgiebig durchgesickert. Zu diesen Lecks gehören auch rosa und grüne Farben, die Berichten zufolge irgendwann ebenfalls auftreten werden.

Das Wichtigste für die FE ist jedoch der Preis. Wir kennen keinen Preis in Großbritannien oder den USA, aber als die Seite live war, zeigte sie einen empfohlenen Verkaufspreis von 649 €, was erheblich weniger als der 900 € + Tab S7 Plus und etwas billiger als der kleinere 11-Zoll-Normalpreis ist Tab S7.

Schreiben von Cam Bunton.